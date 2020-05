José Letelier pasa sus días de confinamiento en su hogar en Ñuñoa. Según confiesa, ha aprovechado para «maestrear» en casa y, cómo no, para ver fútbol: «Partidos, veo pocos; sólo los que repiten en los canales de TV. Pero me he centrado en las ediciones que preparamos de la selección, para realizar algunas charlas, afinar detalles y detectar aspectos del juego en que necesitemos alguna corrección», cuenta el director técnico de La Roja Femenina.

Para la Selección Chilena, esta para obligatoria llegó en un momento en que el equipo venía de coronarse campeón en un mini torneo internacional y a pocos días de disputar el repechaje olímpico ante Camerún. El equipo había conseguido un estado de forma estelar, pues desde que jugó la Copa Mundial Femenina de la FIFA – Francia 2019 en junio pasado, la cosecha hablaba de dos títulos (Brasil y Turquía), seis victorias, un heroico empate ante Brasil (triunfo por penales) y apenas dos ajustadas derrotas (1-2 y 0-1) ante las octavas del mundo, las ‘Matildas’ australianas.

La Roja Femenina cerró con broche de oro su gran participación en la Turkish Women’s Cup 2020

«Veníamos realizando un buen trabajo, con un ascenso importante en el rendimiento individual y colectivo, pero lamentablemente ocurre esta situación que afecta a todo el mundo. Lo más importante es el bienestar de las personas, la salud. Lo demás, lo dará la cancha, la competición. Lo fundamental es lo práctico y eso solamente lo da la cancha”, dice el DT.

Desde el cuerpo técnico de La Roja, de todos modos, el contacto con las futbolistas es permanente: «Hay recomendaciones, sobre todo en el aspecto físico a cargo de nuestro PF Rodrigo Villaseca, que es a lo que se le puede echar mano en estos momentos. La idea es, a lo menos, mantener un contacto permanente para que las capacidades no disminuyan tan determinantemente», apunta.

– ¿Cuál es el mejor escenario posible para el regreso a la actividad en cancha para la selección?

– La mayor complicación es la incertidumbre sobre cuándo volver, sobre todo en las selecciones, en que tienes que competir con otros países que tienen la misma problemática que Chile. Se hace difícil planificar con certeza, pero el panorama ideal, en que haya el menor riesgo posible, sería con un par de meses de práctica en cancha y con al menos un par de partidos internacionales en el cuerpo, antes de enfrentar el repechaje olímpico.

José Letelier confía en que los meses de inactividad no mermen en demasía el potencial de La Roja Femenina. Basa su tranquilidad, específicamente, en el sólido compromiso que las jugadoras mantienen con el proyecto.



«Ha habido una evolución, un cambio en la mirada de las jugadoras. Sabemos que para estar en el alto rendimiento, hay cosas que no se pueden obviar y esa consciencia que han obtenido me hace creer que regresemos con la mejor disposición… Gracias a la actitud profesional que han demostrado las jugadoras en este período complejo, confío en que retomaremos nuestro nivel», reflexiona.

Y es esa dedicación la que resulta fundamental ante un calendario apretado y lleno de compromisos internacionales, pues más allá del repechaje a los Juegos Olímpicos de Tokio (la cita de los anillos está programada en un principio para el verano boreal de 2021), la Selección Femenina afrontaría la Copa América en 2022 y los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.



«Yéndonos a la parte netamente deportiva y esperando volver a la normalidad, es bueno para nuestro fútbol femenino, donde a veces no son muchas las posibilidades de competir internacionalmente y tener la opción de participar en todas esas competiciones serviría demasiado», comenta.

A la espera de un regreso a la normalidad, Letelier analiza el desarrollo de la disciplina, con la reanudación de los proyectos que quedaron pendientes debido a esta pandemia: «Queremos que se retome el plan que teníamos de desarrollo del fútbol femenino. La Selección Chilena Sub 17 debería disputar un Sudamericano este año, pero no hay claridad todavía sobre eso. Pero, no olvidemos que estamos desarrollando una Selección Sub 15, con jugadoras de 11, 12 y 13 años, así que esperemos poder retomar esos planes», concluyó.

Fuente ANFP