Con miras a lo que será la próxima puesta en marcha de la ley 21.057 -que regula las entrevistas grabadas en video y otras medidas de resguardo a menores de edad víctimas de delitos sexuales o violentos- se desarrolló en el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Iquique una jornada de simulación de declaración en juicio oral, en el que intervinieron todas las instituciones involucradas.

La actividad –la primera de este tipo que se realiza a nivel nacional- contó con la presencia de la presidenta de la Corte de Apelaciones, Marilyn Fredes; del ministro Rafael Corvalán; del fiscal regional Raúl Arancibia; el seremi de Justicia, Fernando Canales; el defensor regional, Gabriel Carrión; el jefe (s) de la Primera Región Policial, prefecto inspector Marcelo Méndez y de la magistrada Nora Rosati, coordinadora de la implementación de esta ley en el Poder Judicial, además de jueces de los tribunales penales y profesionales de todas las instituciones participantes.





La Ley 21.057 –que regirá desde el próximo 3 de octubre en la región- tiene importantes cambios en la regulación del procedimiento de investigación y juzgamientos de casos que involucren a niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos, incorporando, por ejemplo, la figura de intermediación en juicios orales y el uso de recursos técnicos para minimizar la revictimización de los menores de edad.

Es así que en esta simulación se presentó el caso de la violación de una víctima menor de edad, para lo cual se puso en escena una declaración judicial, donde un intermediario realizó las preguntas de los fiscales, defensores y jueces que intervinieron en la audiencia.

La simulación estuvo a cargo de los fiscales Priscilla Sepúlveda y Hardy Torres; los defensores Marcelo Lara y Eduardo Cabrera; los jueces Andrés Provoste, Carlos Contreras y Franco Repetto; y la orientación de la magistrada y coordinadora del ejercicio de simulación, Nora Rosati, y la psicóloga instructora del Poder Judicial, Alicia Fuentes, quienes al finalizar respondieron preguntas y aclararon dudas de los asistentes.

Para la presidenta de la Corte de Apelaciones, Marilyn Fredes, este ejercicio de simulación “estuvo muy bien trabajado, todas las instituciones pusieron lo mejor de sí para realizarlo y no me cabe ninguna duda que no habrá problemas en la implementación de esta ley que viene a modificar radicalmente el trato hacia los niños, niñas y adolescentes que tienen que intervenir en un juicio penal”.

Recalcó que hoy “el 90 por ciento de los jueces están capacitados y antes que entre en vigencia la totalidad de ellos lo estará. Además esta capacitación será permanente, de modo que todos los intervinientes en el proceso penal por parte del Poder Judicial estarán preparados, porque se han procurado -a través de la Academia Judicial- la formación de jueces monitores y, a futuro, habrá también jueces acreditados”.

El fiscal regional, en tanto, manifestó su satisfacción por el desarrollo del ejercicio “porque permite aclarar lo que se viene, pero –afirmó- es necesario aclarar que esta es sólo una parte de los cambios que se aproximan, ya que debe haber cambios totales respecto de la forma de tomar la denuncia, de declarar, es decir en todas las intervenciones que pueda tener un menor víctima, niño, niña o adolescente”.

Señaló asimismo que como Fiscalía tienen una participación relevante en la “primera parte que es la entrevista investigativa que tiene que ser realizada por un entrevistador, que los tenemos ya capacitados tanto nosotros, como las policías. Es mucho el desafío pero hay que entender que la forma que tiene un niño de afrontar un proceso penal va a ser distintos, protector de sus garantías y derechos para evitar la revictimización secundaria”.

El defensor regional indicó por su parte que “esto es un hito, no sólo para esta ciudad, sino que para Chile, en que trabajamos cooperativamente para resguardar de manera más perfeccionada el bien superior del niño o niña. Nosotros vamos a cooperar, sin claudicar con los principios que a cada institución – tribunales, Fiscalía y Defensoría – nos inspiran”.