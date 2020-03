Para controlar la cadena de transmisión del Covid-19

Ante la escasez de alcohol gel y químicos desinfectantes que ayuden a detener la transmisión del virus en Colchane, alumnos y profesores se las ingeniaron para crear un desinfectante local.

Para la comuna de Colchane, a 3.720 metros sobre el nivel del mar, la falta de insumos en todos los ámbitos es algo que habitantes y autoridades deben hacer frente. La crisis de salud producida por el coronavirus dejó en evidencia que la distancia no favorece a los colchaninos a la hora de adquirir productos que eviten la propagación de esta enfermedad. Por ello el alcalde de Colchane Javier García Choque, fomentó la iniciativa del Liceo Técnico Profesional de Colchane de fabricar productos que satisfagan esta necesidad y con materiales que se encuentran en el territorio.

“El municipio es el primer ente que da cuenta ante una contingencia, por lo que tenemos que ocupar todas las herramientas para mitigar el efecto de contagio del covid-19, cuyo caso más cercano está en la localidad boliviana de Pagador a solo unos kilómetros de aquí”, dijo el alcalde de Colchane, quien agregó que este producto se repartirá en las instituciones públicas de la comuna, como el Servicio Nacional de Aduanas, debido a que Colchane es la puerta de ingreso de Sudamérica hacia Tarapacá.

La principal preocupación del alcalde son los adultos mayores de la comuna, que contabilizan la cuarta parte del total de los pobladores, quienes son una población de riesgo ante el covid-19, junto con niños, niñas y jóvenes que suman una cantidad similar.

Lurata Colchane (hecho en Colchane)

El equipo académico del liceo está compuesto por el profesor Mauricio Gonzáles, (finalista del Global Teacher Prize) y su colega Fidel Venegas, cuentan con el apoyo de la doctora Carolina Klagges, investigadora del instituto interdisciplinario de ciencias biomédicas de la Universidad SEK. Los profesores junto a los alumnos del taller de ciencia y tecnología del liceo Técnico Profesional de Colchane, idearon la elaboración de desinfectantes a partir de alcohol al 70% y plantas locales como la rica-rica, que junto a un aroma agradable la permanencia de su olor alerta sobre la duración del efecto desinfectante que tiene.

“Como liceo no podemos estar ajenos a lo que ocurre, nosotros no vamos a detener el coronavirus, pero podemos mitigar sus efectos. Dentro de los recursos que tenemos hemos podido elaborar, desinfectantes y prontamente cloro, a través de un proceso de electrólisis, debido a que estamos lejos de Iquique y aquí no hay dónde comprar esos insumos quedando la población expuesta”.

Tanto para el alcalde como para la comunidad educativa en estos momentos la situación amerita el esfuerzo de todos para mitigar la transmisión del coronavirus y evitar que ingrese por Colchane hacia Tarapacá.