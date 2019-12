En su mayoría los votantes aprovecharon los primeros minutos desde la constitución de las mesas para emitir su opinión en la urna, sin embargo, el grueso de los interesados en sufragar llegó en masa pasada las 13 horas, lo que generó largas filas y lentitud en más de un local de votación.

Desde las nueve de la mañana, la comuna de Iquique vivió su jornada de consulta ciudadana en los 18 locales de votación dispuestos por el municipio local, para llevar adelante este proceso. Un total de 170 urnas de votación estuvieron dispuestas para los votantes, hasta las 17 horas, momento en que una a una fueron cerrando las mesas para dar paso al conteo de los votos.

Muchas de las personas aprovecharon los primeros minutos desde la constitución de las mesas para emitir su opinión, sin embargo, el grueso de los interesados en sufragar llegó en masa pasada las 13 horas, lo que generó largas filas y lentitud en más de un local de votación.

Recordemos además que durante esta consulta ciudadana votaron los residentes en la comuna de Iquique a partir de los 14 años de edad para elegir si se quiere o no una nueva constitución, los mecanismos para llevarla a cabo y tres preguntas de corte regional relacionadas a la extracción de los recursos naturales, vivienda social y la Zona Franca.

Salvatore Escobar: “desde que me informaron de la consulta sabía que tenía que estar”.

La Choza de Cavancha fue uno de los 18 locales de votación en la comuna de Iquique.

Patricia Moreira: “faltaron varios temas que son importantes y no se preguntaron”.

TEMPRANO

El Edificio Consistorial fue designado local de votación número 1, lugar hasta donde llegaron Patricia Moreira y Manuel Castro, vecinos del sector Pueblo Nuevo, minutos después de que se constituyeran las cuatro mesas.

Según nos cuenta Manuel, a su juicio faltaron “algunas interrogantes en torno a la salud, por ejemplo, pensiones o sueldo mínimo, que es precisamente lo que está demandando la ciudadanía. El proceso fue rápido, llegamos con el carné y votamos rápido. Lo que había que marcar se marcó”, señaló.

En tanto Patricia Moreira, se refirió a este ejercicio previo que hace la ciudadanía antes del plebiscito de abril próximo, agregando “yo lo encontré bien rápido todo, igual nosotros vinimos temprano. Me parece bien que se haga este ejercicio previo al plebiscito, pero faltaron varios temas que son importantes y no se preguntaron”, sostuvo.

PRIMERA VEZ

Acompañado de su madre, el estudiante de tercero medio B del Liceo A-7 Bernardo O’Higgins, Salvatore Escobar, quiso que esta consulta ciudadana sea el momento en que vote por primera vez. Desde que supo el día de la votación, Salvatore sabía que tenía que estar presente. Fue entonces en que cumpliendo todos los conductos regulares y fiel a su condición de “milenial”, se inscribió a través del sitio web del municipio y ayer domingo dijo presente en las urnas.

“No tengo una opinión concreta acerca de qué me pareció el votar por primera vez, pero lo que me parece bien es que haya venido a hacerlo. Desde que me informaron de esto sabía que tenía que estar. Primero me registré en el sitio web y hoy vino aquí en compañía de mi madre”, concluyó el estudiante.

RESULTADOS

Pasadas las 11 de la mañana el alcalde Mauricio Soria, se hizo presente en el local número 10 ubicado en la Choza de Playa Cavancha, punto en el que se dispusieron cinco mesas de votación. Consultado respecto a cuál será el destino del resultado que arroje esta votación, el edil indicó que “se lo vamos a hacer llegar al Presidente, a los Parlamentarios lo más rápido posible, y a la Asociación Chilena de Municipalidades. Vamos a tener un problema aquí con la asociación porque la segunda pregunta no es la que consensuaron ellos, pero nosotros lo hicimos directamente con la gente, espero que de esa misma manera lo tome la asociación. Como somos autónomos nosotros tomamos esa decisión en la ciudad de Iquique que creemos que representa a las personas. Quienes se movilizaron también tuvieron la oportunidad de poder sentarse a conversar”, dijo el alcalde.

DECISIONES

Finalmente, el acalde Soria se refirió a esta consulta, la cual no es vinculante, como información para la toma de decisiones y que hubiese sido mejor que los parlamentarios esperaran los resultados de las consultas a nivel nacional. Al preguntarle si una vez obtenidos los resultados, cree que está la voluntad del parlamento de escuchar a los ciudadanos, el alcalde indicó “esto lo vamos a saber después de contar los votos (..) si todavía no se cambia el chip y nos quedamos con el discurso de solamente escuchar y no actuar, no sé si va a poder volver finalmente a la tranquilidad en nuestro país”, sentenció el edil.