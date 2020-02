Para la Provincia de Iquique se mantiene el aviso de precipitaciones normales a moderadas en el sector de la costa y la depresión intermedia de la Región de Tarapacá. Según el informe emanado desde la dirección Meteorológica de Chile se espera que caiga un promedio de 0,5 a 1,5 milímetros –mm- de lluvia en el borde costero y unos 20mm para las zonas más altas de Tarapacá.

Debido al aviso de precipitaciones y tormentas eléctricas pronosticadas para la Región de Tarapacá durante la noche de hoy viernes y madrugada del sábado, la Mesa Técnica Regional encabezada por el intendente Miguel Ángel Quezada, determinó tras una evaluación de los diferentes sectores al interior de la región, decretar alerta amarilla para las comunas de Huara, Camiña y Pozo Almonte, con el propósito de activar los protocolos preventivos ante este tipo de situaciones para las zonas cordillerana y precordillerana.

Para la Provincia de Iquique se mantiene el aviso de precipitaciones normales a moderadas en el sector de la costa y la depresión intermedia de la Región de Tarapacá. Según el informe emanado desde la dirección Meteorológica de Chile, órgano dependiente de la Dirección General de Aeronáutica Civil, se espera que caiga un promedio de 0,5 a 1,5 milímetros –mm- de lluvia en el borde costero y unos 20mm para las zonas más altas de Tarapacá.

ALERTA Y RUTAS

El director de Onemi Tarapacá, Álvaro Hormazábal, entregó detalles respecto al pronóstico de agua caída por sector, así como también las comunas con alerta amarilla y el estado de las rutas al interior de la región.

“Tendremos precipitaciones en toda la región, desde el sector cordillerano hasta el borde costero, con mayor intensidad en el sector cordillerano donde podremos tener hasta 20mm de agua la noche del viernes y madrugada del sábado que sería el día más complicado. Sector precordillerano podremos tener de 1 a 3mm de lluvia y en costa de 0,5 a 1,5mm. Hay Alerta Amarilla para la comuna de Huara, Camiña y Pozo Almonte con la finalidad de mantener en alerta el sistema y nosotros vamos haciendo un monitoreo en forma permanente con todos los centros poblados de la región”, señaló Hormazábal.

En cuanto a la situación en las rutas en la Provincia del Tamarugal, la autoridad indicó que la tradicional ruta a Huatacondo se encuentra cortada a la altura del sector conocido como “Garganta del Diablo”, “pero está la nueva ruta que está habilitada para vehículos en la parte superior del cerro. La Ruta Norte -km 1.693- está apta ya para todo tipo de vehículos y se puede transitar sin problemas. Camiña también está totalmente habilitado – cruces Retamilla y Jajara-. En Pozo Almonte aún tenemos el poblado de Parca y Quipisca que están con algo de restricción. No se abre bien la ruta, pero por lo menos ya no tenemos personas aisladas”, dijo.

RECOMENDACIONES

Una vez finalizada la reunión de la Mesa Técnica Regional en las dependencias de Onemi, el intendente de Tarapacá, Miguel Ángel Quezada, entregó algunas recomendaciones para los habitantes de la región, así como también los turistas que nos visitan y que tienen pensado desplazarse hacia el interior.

En la oportunidad, los distintos organismos públicos, Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad Publica fueron parte de una videoconferencia a nivel nacional dirigida por el director nacional de Onemi, Ricardo Toro, participando también las regiones de Antofagasta, Arica y Parinacota y Atacama, analizando los efectos de estas precipitaciones y las medidas de prevención para la ciudadanía.

“Les pedimos a los tarapaqueños y turistas que tengan mucho cuidado si se van a desplazar hacia la zona de cordillera y precordillerana. No ingresar en zonas que no conocemos, sobre todo entre la tarde de hoy y la madrugada del sábado donde se pronostica lluvia. Si deben ir porque tienen familiares en estos lugares, ir en vehículos 4×4 y con las condiciones necesarias para quedarse allá, me refiero a agua, alimentación y abrigo, de tal manera de ir preparado en esas circunstancias”, dijo el intendente Quezada.

NYLON

Por su parte, Carlos Morales, encargado de la Oficina Civil de Protección y Emergencia de la municipalidad de Iquique, explicó que tras recibir la alerta meteorológica por parte de Onemi, se activó el protocolo regido por el Plan Comunal de Emergencia. El funcionario municipal cuenta que este plan fue actualizado, a petición del alcalde Soria, en el mes de septiembre del 2019, bajo los nuevos estándares que maneja Onemi, teniendo como prioridad la prevención más que la reacción ante una situación de emergencia.

“Hemos reiterado a través de nuestro alcalde y de varios canales de comunicación que la entrega de nylon no se va a realizar ya que no es una medida preventiva. Recordemos que, en el mes de febrero del año pasado, cuando tuvimos los 12,8mm de lluvia, hubo una persona fallecida por caída de techo al estar instalando estos plásticos. Hemos hecho un llamado a la comunidad a mejorar sus techos, limpiar canaletas, a concientizar a la población que el cambio climático ya llegó. Las personas deben de acostumbrarse a este tipo de precipitaciones en la ciudad y hacerlo parte de los cotidiano como antes teníamos sol de enero hasta diciembre”, señaló el encargado.