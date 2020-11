Desde despido de personal y cierre de locales, dan a conocer los integrantes de la La Asociación Gremial de Turismo y Gastronomía de la Península de Iquique A.G, tras la medida de la autoridad sanitaria que mantiene los restaurantes cerrados desde marzo del presente año.

“No es nuestro ánimo enfrascarnos en una discusión con las autoridades, pero sin duda ya no podemos esperar más”, indican en una parte de un comunicado de prensa, donde además no descarta nuevas movilizaciones bajo el lema “Abrimos o quebramos”.

Este es el comunicado de la Asociación Gremial de Turismo y Gastronomía de la Península de Iquique A.G.

Ante las graves consecuencias que la pandemia ha dejado en el sector gastronómico y turístico de la Región de Tarapacá, La Asociación Gremial de Turismo y Gastronomía de la Península de Iquique A.G quiere manifestar su profunda preocupación ante la grave situación económica que nuestros colaboradores (garzones, coperos, barman, encargados de aseo) están atravesando luego de casi 6 meses en que nuestros locales se han tenido que mantener cerrados.

Varios han sido los dueños de locales gastronómicos que se han visto en la forzosa necesidad de despedir a su personal e incluso tener que cerrar las puertas de sus negocios para siempre, por eso y ante la pasividad del gobierno central hemos acuñado el lema “ABRIMOS O QUEBRAMOS”.

No es nuestro ánimo enfrascarnos en una discusión con las autoridades, pero sin duda ya no podemos esperar más, nos hemos preparados incansablemente con el fin de atender nuevamente a nuestros clientes con todos los protocolos sanitarios que la autoridad demanda, pero aún no vemos ningún gesto de parte del poder local y central con miras a que avancemos a Fase 3.

No queremos más frases de buena crianza, no queremos ver más a las autoridades de la región en una actitud pasiva ante lo que está ocurriendo, no queremos ver más “carritos” improvisados de comida funcionando en las calles sin ninguna fiscalización y cuya única reacción de la autoridad sea llamar a la gente a “que no consuman esos alimentos”, la culpa no es de la gente, la responsabilidad es de las autoridades que hacen a vista gorda. No queremos ni estamos dispuestos (as) a seguir esperando…QUEREMOS TRABAJAR

No descartamos movilizarnos y realizar una manifestación pacífica la próxima semana ante la Intendencia y no descansaremos hasta que la autoridad no escuche y tome cartas de una vez por todas. Como empresarios gastronómicos tenemos una responsabilidad muy grande no sólo con nuestra familia, sino que también con las familias de nuestro personal que de una u otra manera también se han visto afectados con el cierre de los locales.

Finalmente, hacemos un llamado a toda la comunidad Iquiqueña a no bajar los brazos y a dar la pelea para que juntos salgamos de esto y pongamos el nombre de Iquique en lo más alto…juntos lograrnos salir adelante y devolverle el sitial en el turismo nacional e internacional que nuestra ciudad siempre ha tenido.