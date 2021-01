Picadas iquiqueñas en riesgo vital

Mucha gente desconoce qué está pasando con los tradicionales bares de Iquique en medio de la pandemia junto a la crisis sanitaria y económica. En nuestra ciudad hay bares que han sobrevivido al paso del tiempo, 40, 50 y hasta setenta años. Pero actualmente están al borde la quiebra, no pueden funcionar y aún así deben pagar sus patentes, lo que parecería insólito. En esta edición conversamos con tres administradores de estos lugares de reunión, para servirse un trago.

Imágenes gentileza Marianne Fuentealba

Bar El Democrático

Para Néstor Muñoz Pool, dueño del Bar Democrático ubicado en calle Obispo Labbé entre Serrano y San Martín, su negocio como el de otros están están una tremenda depresión económica con todas las consecuencias que ello conlleva.

Néstor Muñoz Pool

«Yo creo que la gente ni se imagina lo que significa para uno esta situación, porque el bar siempre me dio buenas monedas, pero nunca junté plata; siempre me la gasté viajando, pasándola bien. Entonces me pilló muy mal la pandemia, muy muy mal. Así como tiene que haber sorprendido a millones de chilenos, porque todos estamos encalillados, la mayoría».

Explicó que las medidas por la pandemia lo pillaron muy parado y que ha estado gestionando convenios con bancos, porque además no ha recibido ningún bono.

Recordó que El Democrático es el bar más antiguo de la ciudad, que el próximo mes de febrero cumplirá 70 años y es parte de la historia de Iquique.

«En este momento, El Democrático, en su estilo como bar es el más antiguo, más que El Dándalo y que el Bar Genovés. El Bar Colo Colo es como del sesenta. Después viene (Alfonso) Dastres con El Curupucho».

En medio de la conversación con Diario Longino salió a colación el tema de las patentes, que mucha gente desconocer y que desde hace un año se ha hecho notorio, es el pago de tales patentes.

«Más encima estamos pagando patentes. Imagínese que el año pasado pagué mi patente y alcancé a trabajar hasta el 20 de marzo. Es decir, trabajé febrero y veinte días de marzo y pagué la patente. Ahora se pagó la patente en julio y eso que no se ha trabajado y para colmo hay que pagar la patente en enero. Son tan ridículo y piden tantos papeles, como de antecedentes, de la junta vecina, todos los semestres lo mismo y ¿para qué? no sé. Ahora en medio de la pandemia, con mayor razón debieran haber eliminado ese trámite. Ellos saben los bares que no están abiertos, los que abrieron son los que tienen restaurante. Ahora, cuando las autoridades hablan de aglomeraciones, quizás tengan razón».

Aprovechando la cobertura de este periódico, envió un mensaje a sus parroquianos en medio de la crisis de salud.

«Que se cuiden, que nos cuidamos todos porque estamos en pandemia. Mucha gente, sobre todo los jóvenes, no creen y andan metiéndose en filas y aglomeraciones. Yo entiendo que los cabros necesitan el carrete y no entienden razones de protección. Quiero decirle a toda mi clientela que tenga paciencia. De mis clientes ya han muerto como cinco, entonces los que están vivos, que se cuiden, que se cuiden y se cuiden».

Bar Taberna Curupucho

El Bar Curupucho, cumplirá en mayo 46 años y su propietario Alfonso Manuel Dastres Malbrán nos cuenta las vicisitudes que ha estado viviendo por la falta de actividad que está afectando a muchos emprendedores de la ciudad, debido a las restricciones sanitarias y cuarentena.

Alfonso Manuel Dastres Malbrán

«Por lo menos para los bares la cosa está más dura por esta crisis económica por la pandemia. Por lo menos los restoranes pueden abrir. A los bares no se les permitió actividad ni en la primera ni segunda etapa. Así las cosas, tal parece que no abriremos nunca. Es por eso que estamos pidiendo que nos den el mismo trato que a otros locales. Nosotros pagamos la patente más de cien lucas y no podemos trabajar».

En esta parte de la entrevista surge una preocupación general de los administradores y dueños de las tabernas, lo que consideran una desconsideración y hasta insólito, por el hecho que cobrarles patentes a sabiendas que esos locales están cerrados por disposición de la autoridad sanitaria.

«Vamos a la tercera patente y no la perdonan ni siquiera por la emergencia sanitaria. El problema es que, si no pagas la patente, la pierdes. Por lo menos podrían hacer una rebaja del orden del cincuenta por ciento. Otra opción sería que nos dejaran trabajar como botillería. Los restoranes si pueden vender alcohol. Claro, basta que pongan unas papitas fritas, porque la ley establece que teniendo un alimento caliente los clientes pueden consumir licor. Teniendo una empanadita caliente, pueden consumir alcohol y no incurren en sanción porque la ley es muy amplia».

Aclaró que no están en contra de los restoranes, porque todos son comerciantes y viven de su trabajo. «Pero la ley debe ser pareja. En estas circunstancias el Estado debiera asumir este problema de costo porque en todo Chile los bares no pueden funcionar. Yo estoy sobreviviendo porque el local es de la familia y no pago arriendo, de lo contrario ya habría desaparecido la taberna local».

En este punto se preguntó cómo lo harán los que deban pagar arriendos, aunque saben que, en muchos casos, le han rebajado a la mitad el canon de arriendo.

«En este problema son las autoridades las que tienen que tomar el toro por las astas. Es que los alcaldes nada pueden hacer ante las leyes nacionales. Pero el Servicio de Salud tiene mucho que decir para que podamos funcionar, porque no es problema cumplir las disposiciones de distanciamiento social».

El Colo Colo Bar

Guillermo Ortega Cubillos, administrador del Colo Colo Bar ubicado en Patricio Lynch con Latorre, cuyo negocio es familiar y tiene más de cincuenta años, coincide en muchos aspectos con la situación que les afecta, tanto como a los demás negocios del mismo giro.

Guillermo Ortega Cubillos

«Esta situación ha sido bastante dura porque al empezar esto tenía unas luquitas guardadas y me pregunté qué hacer. Ahí me di cuenta que debía iniciar un emprendimiento entonces esperé y esperé. Luego hice algunos arreglitos y ahora estoy de brazos y quedé como en la calle».

Respecto del origen del negocio, recordó que su familia vino desde la pampa, cuando cerraron las oficinas salitreras. Entonces su familia se trasladó a Iquique en invirtieron sus recursos en la compra del local.

«Su primer dueño fue la familia Petrillo de los Buses Carmelita. Ellos lo tuvieron un tiempo y luego se lo vendieron a mi abuelo. En este local se juntan personas que prácticamente hacen foros abiertos de convivencia antigua. A veces se juntan los cabros con los viejos y algunos de ellos escuchan algún apellido y comienza la conversación. Al final todos terminan siendo amigos».

Relató que el boliche como es chiquito, se crea un ambiente como familiar entre los clientes y que con el paso del tiempo surge un lazo, como familiar entre ellos. Conversan los mismos temas e intercambian opiniones.

«En medio de esta crisis económica, lo único que hemos podido obtener es el Bono de la Clase Media. Menos mal que ese local es de mi madre, porque a la hora que no es así estaría pagando arriendo y estaría en quiebra».

Asimismo, considera que esta crisis sanitaria y de salud podría seguir hasta un año más, y que las autoridades les permitieran trabajar como delivery.

«Quiero enviar un mensaje a nuestros clientes, que tengan paciencia, que en cuando se pueda los recibiré con los brazos abiertos y los extraño tanto como ellos a mi bar. Es el cariño de muchos años».