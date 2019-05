Esta jornada inició el tradicional torneo que aglutina a más de 200 competidores de todo el mundo que buscan los puntos para entrar al WSL Championship Tour y también parte de los USD93.000 en premios a repartir entre los competidores.

Iquique.- Con las primeras rondas de mangas clasificactorias en varones comenzó esta jornada el Héroes de Mayo Iquique Pro 2019, evento Qualifying Series que entrega 3.000 puntos en el ranking para los Championship Tours de la World Surf League (WSL). Todo en la ola La Punta I, de la playa Cavancha, en Iquique.

La instancia es presenciada por Roberto Perdigao, Director Regional de la World Surf League, quien se refirió a lo que se vivirá esta semana en la soleada Iquique. “Tenemos a muchos de los mejores competidores del mundo aquí porque se ha creado un estándar de la WSL. Este año tenemos una condición de oleaje que no tuvimos el año pasado. Los pronósticos de olas son increíbles hasta el domingo, que es el día que termina la competencia”, afirmó la máxima autoridad del deporte en la región.

Y añadió: “Existe mucha motivación, porque no en todos lados hay olas como acá o en Perú, por ejemplo. Son sitios que nos brindan olas siempre increíbles, entonces los surfers de otros países cuando se anuncia la fecha del Mundial en Arica o Iquique todos vienen porque saben que las olas van a estar muy buenas. Esto es un patrimonio para Iquique”.

Por su lado, dos riders locales también se aventuraron a comentar lo que será la acción esta semana luego de las primeras dos rondas disputadas hoy (Ver resultados abajo). Por un lado, Esperanza Rojas, iquiqueña de 14 años y gran promesa nacional de la disciplina afirmó que “la competencia viene súper fuerte, por lo que tendremos que preparar buenas estrategias para poder superar las mangas. Hemos visto surfear a las mujeres en el free surf y se ve que hay un muy buen nivel, de carácter mundial”.

En tanto, Camilo Hernández, experimentada carta nacional en el certamen manifestó que “estoy feliz de que más de 250 competidores de más de 20 países estén acá, que se dé a conocer Iquique por sus olas, organización y gastronomía. Varios ya vinieron el año pasado y quedaron claramente conformes en vista del exponencial aumento de inscritos para este año. El evento 3.000 de este año es increíble y es gracias a las tremendas condiciones de las olas de La Punta, en Cavancha”.

Otra carta chilena compitió hoy: Danilo Cerda (Foto adjunta). El ariqueño sorteó sin problemas las dos fases iniciales y dijo que “hoy me sentí cómodo. Las olas que me tocaron estuvieron buenas y por suerte pude ganar la dos que me tocaron. Estoy feliz, vengo a disfrutar el campeonato y espero que las olas sigan como hasta ahora por el resto de la semana”. En los extranjeros, destacó la participación de Philippe Chagas (Foto adjunta), brasileño, quien anotó el mejor puntaje al enfrentar una ola hoy. Chagas, quien vive en Maui, Hawai, afirmó que «esta es mi primera vez en Iquique y quiero obtener buenos resultados tanto aquí, como en Arica (QS 3.000, próxima semana). Está difícil porque si bien aún no hay tubos, las olas son cortas y profundas. Estoy enfocado en obtener un buen resultado acá para clasificar a los grandes eventos».

La acción continúa mañana con la Ronda 3 de hombres y con la primera de Pro Junior en varones también. Todo a partir de las 7.45 horas en las olas de La Punta I.

FRASES DESTACADAS

“Existe mucha motivación, porque no en todos lados hay olas como acá o en Perú”

Roberto Perdigao, Director Regional de la World Surf League.

“Hemos visto surfear a las mujeres en el free surf y se ve que hay un muy buen nivel, de carácter mundial”

Esperanza Rojas, surfista iquiqueña.

“Varios ya vinieron el año pasado y quedaron claramente conformes en vista del exponencial aumento de inscritos para este año”

Camilo Hernández, surfista iquiqueño.

ESTADÍSTICAS

Esta segunda edición del Héroes de Mayo Iquique Pro 2019, registra un increíble número de 237 surfistas inscritos de veinte países en las cuatro categorías que competirán esta semana. En total, son 71 inscritos de Brasil, 53 de Chile, 31 de Perú, 16 de Argentina, 13 de Australia, 12 de Estados Unidos, ocho de Hawai, siete de Japón, seis de Francia, cinco de Ecuador, tres de Puerto Rico, dos de Nueva Zelanda, dos de Tahití, dos de México y uno de Sudáfrica, Portugal, Alemania, España, Costa Rica y El Salvador.

RESULTADOS LUNES 20 DE MAYO



PRIMERA FASE QS 3000 – 3ro.=129no. lugar con 29 puntos en QS:

1a: Nicolas Undurraga (CHL), Gabriel Arturo Vargas (CHL)

2a: Riley Laing (AUS), Koa Smith (HAV)

3a: Juan Ruggiero (ARG), Radziunas Franco (ARG)

4a: 1-Luan Hanada (BRA)=7.00, 2-Andro Jakov Cvrik (CHL)=5.33

5a: Imaikalani Devault (HAV), Felipe Oliveira (BRA)

6a: Kaito Ohashi (JPN), Ramon Santiago Torres (PRI)

7a: 1-Elliot Paerata-Reid (NZL), 2-Jonathan Zambrano (ECU), 3-Cristobal Montecinos (CHL)

8a: 1-Danilo Cerda (CHL), 2-Guillermo Satt (CHL), 3-Christopher Herold (CHL)



SEGUNDA FASE – 3ro.=97mo. lugar (60 pts) e 4to.=113ro. lugar (45 pts):

1a: 1-Uriel Sposaro (BRA), 2-John Mel (EUA), 3-Nicolas Undurraga (CHL), 4-Ryan Kainalo (BRA)

2a: 1-Nick Marshall (EUA), 2-Gabriel Arturo Vargas (PER), 3-Yuri Schoenau (BRA), 4-João Godoy (BRA)

3a: 1-Riley Laing (AUS), 2-Leonardo Barcelos (BRA), 3-Israel Barona (ECU), 4-Rodrigo Saldanha (BRA)

4a: 1-Koa Smith (HAV), 2-Jhonny Guerrero (PER), 3-Raul Rios (PER), 4-Myles Laine-Toner (EUA)

5a: 1-Phillippe Chagas (BRA), 2-Coconut Willie (HAV), 3-Juan Ruggiero (ARG), 4-Mateus Sena (BRA)

6a: 1-Radziunas Franco (ARG), 3-Pedro Dib (BRA), 2-Ricardo Cruzado (PER), 4-Raul del Canto (CHL)

7a: 1-Luan Hanada (BRA), 2-Edher Reis (BRA), 3-Pedro Bianchini (BRA), 4-Darcy Crump (AUS)

8a: 1-Andro Jakov Crvik (CHL), 2-Gustavo Dvorquez (CHL), 3-João Jucoski (BRA), 4-Sebastian Rojas (CHL)

9a: 1-Maximiliano Cross (CHL), 2-Imaikalani Devault (HAV), 3-Matheus Navarro (BRA), 4-Vicente Diaz Barriga (CHL)

10: 1-Leo Casal (BRA), 2-Felipe Oliveira (BRA), 3-Daniel Adisaka (BRA), 4-Luciano Brulher (BRA)

11: 1-Kaito Ohashi (JPN), Dylan Groen (ALE), 3-Ricardo Williams (PER), 4-Lucas Solar (PER)

12: 1-Hinata Aizawa (AUS), 2-Wallace Vasco (BRA), 3-Love Hodel (HAV), 4-Ramon Santiago Torres (PRI)

13: 1-Elliot Paerata-Reid (NZL), 2-Brian Perez (SLV), 3-Igor Moraes (BRA), 4-Nicolas Diaz Barriga (CHL)

14: 1-Jonathan Zambrano (ECU), 2-Tristan Aicardi (CHL), 3-Kauê Germano (BRA), 4-Lander De Gaminiz (CHL)

15: 1-Danilo Cerda (CHL), 2-Maxime dos Anjos (FRA), 3-Esteban Cross (CHL), w.o-Kenta Ishikawa (JPN)

16: 1-Guillermo Satt (CHL), 2-Caio Costa (BRA), 3-Eric Bahia (BRA), 4-Brayner Silva (BRA)