Experto en Educación Parvularia:

Seminario Comparte Educación Online

Felipe Lecannelier expuso sobre el estrés infantil y las graves diferencias de género desde el nacimiento, en seminario impulsado por Fundación Integra.

Revive la primera jornada ingresando acá > https://cutt.ly/9sqlLYZ

Jardín Ecos de Esperanza de Alto Hospicio, representó a la región de Tarapacá

Comenzó la primera jornada del octavo seminario Comparte Educación de Fundación Integra, donde cada año son expuestas experiencias pedagógicas innovadoras aplicadas en las salas cuna, jardines infantiles y modalidades no convencionales de la institución. Sin embargo, a causa de la suspensión de clases por la pandemia, los equipos educativos innovaron en diferentes iniciativas para fortalecer el vínculo y dar continuidad a los aprendizajes de los más de 90 mil niños y niñas con que cuenta la red.

Bajo este nuevo contexto, el director ejecutivo de Integra, José Manuel Ready, afirmó que “si bien no estamos físicamente en un mismo lugar, hoy tenemos una nueva oportunidad de estar conectados con las trabajadoras de todos nuestros jardines infantiles, oficinas regionales y todos quienes quieran adquirir nuevas herramientas para el bienestar y aprendizaje de los niños y las niñas”.

En la primera jornada de exposiciones educativas, se presentó por la región de Tarapacá el jardín infantil Ecos de Esperanza, de Alto Hospicio, con la experiencia “Creando Juntos en Familia”, una iniciativa que busca desarrollar la expresión artística de los niños y niñas, apoyados por su entorno en la creación de carteles y afiches para reforzar las medidas de prevención frente al coronavirus.

La directora del establecimiento, Golda Soto Zuleta, resaltó que “La iniciativa fue creada por las educadoras de cada nivel y es una actividad que se cruza con diferentes núcleos de la educación parvularia y con los pilares fundamentales del referente curricular: el núcleo de identidad y autonomía, el núcleo de lenguaje verbal, lenguaje artístico, comprensión del entorno del medio sociocultural y protagonismo infantil”.

SALUD MENTAL INFANTIL

El encuentro virtual, además, contó una charla de Felipe Lecannelier, Doctor en Psicología y especialista en Investigación e Intervención en Apego Infantil de la University College London y Anna Freud Centre de Londres, quien presentó 4 estudios que recogen 12 años de diversas investigaciones a niños y niñas de 0 a 6 años, las cuales concluyeron que “los niños chilenos son de los más infelices y los que tienen más problemas de salud mental en el mundo, y eso es algo de lo cual no nos hemos hecho cargo ni en la familia ni en la educación”, aseguró.

En ese aspecto, Lecannelier explicó que lo más preocupante es que “somos un país que no permite la expresión externa del estrés. Los niños de 2 a 3 años aprenden que no puede contarle a nadie sus problemas, no puede llorar, no puede moverse, no puede alegar, no puede revelarse, y eso no comienza a los 14 años, empieza desde los 16 meses”.

“Esto de guardarse todo es una bomba de tiempo y estalla en la adolescencia, por ejemplo, con alcohol, drogas, bullying, conductas aventureras, intentos de suicidios o suicidios. Tenemos un sistema de crianza y educativo que les genera un sobre estrés innecesario al niño”, añadió.

En otro de los puntos más relevantes, Lecannelier abordó las graves diferencias de género que evidenciaron sus estudios, afirmando que “las niñas chilenas tienen entre 5 a 6 veces más miedo que los niños coreanos, que ellos ya tienen una tasa alta de miedo, y en nuestro caso, las niñas chilenas tienen casi el triple de miedo que los niños chilenos”.

“Nosotros hemos dejado de respetar a las mujeres desde casi que nacen, las tratamos como objeto, empleadas domésticas o de maneras tremendamente negativas. Entonces, cuando estas niñas tienen 14 o 15 años no entienden que es el acoso, no pueden distinguir o diferenciar cuando le están diciendo palabras inadecuadas ¿saben por qué? Porque nosotros les hemos hecho esto a las niñas desde el primer año. Entonces cuando ya tienes 15 años esto es completamente normal. Esto no se trata de la diferencia de género a partir de la adolescencia, la diferencia de género empieza el primer año y eso es un trabajo pendiente que tenemos”, reflexionó.

Como conclusión, Lecannelier instó a la educación parvularia a potenciar la educación socioemocional. “La verdadera metodología de aprendizaje es el vínculo de apego del alumno y el educador. Si se logra, se mejora el rendimiento, baja la deserción escolar, aumenta la motivación del alumno, disminuye las conductas de riesgo, aumenta la confianza de los niños en sus capacidades cognitivas y potencia el desarrollo socioemocional”.

El seminario Comparte Educación 2020 continuará el próximo jueves 30 de julio, desde las 10:30 horas en YouTube y Facebook de la Fundación Integra, con las exposiciones pedagógicas innovadoras de otras regiones del país. Además, contará con la charla “el rol de las familias como primeros educadores”, de Ana María Arón, Doctora en Psicología y docente de la P. Universidad Católica de Chile.