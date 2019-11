Alcalde Soria y funcionamiento de equipo de tele vigilancia municipal:

El líder comunal fue enfático en señalar que el 88 por ciento de las cámaras instaladas en puntos estratégicos de la ciudad están operativas.

El alcalde de Iquique, Mauricio Soria, salió al paso de las declaraciones realizadas por el General Rodrigo Vicencio, respecto a la falta de apoyo brindado por el municipio local, debido a la falta de mantención de las cámaras de seguridad, situación que, de acuerdo al jefe de la Primera Zona de Carabineros, “no vemos ningún apoyo por parte de la municipalidad en donde se preocupe de la mantención de las cámaras, que es una de las mejores herramientas para perseguir la persecución penal y cada vez están fallando más”.

Respecto a lo anterior el líder comunal fue enfático en señalar que el 88 por ciento de las cámaras instaladas en puntos estratégicos de la ciudad están operativas. Por otro lado, el alcalde Soria señaló que él no ha recibido ninguna llamada del general Vicencio para darle a conocer esta situación.

“Los temas de seguridad se tienen que tratar internamente. Yo no he recibido ni una llamada del general Vicencio y él ha hecho alusión a la municipalidad de Iquique. No debiéramos estar en esto, pero tengo que aclarar la función de la municipalidad y sus trabajadores. Lamento que al general Vicencio no le hayan entregado la información que corresponde sobre las cámaras de seguridad”.

Monitoreo de la ciudad es seguido en tiempo real por personal policial.

El 88 por ciento de las cámaras instaladas en puntos estratégicos de la ciudad están operativas.

BALANCE

El alcalde señaló que antes de que estallara el descontento social, el 100 por ciento del equipamiento municipal estaba funcionando “en la actualidad tenemos un 88 por ciento de las cámaras en funcionamiento. El día martes teníamos el 91 por ciento de las cámaras en funcionamiento, fueron destruidas cinco, obviamente que los funcionarios municipales no van a salir en la misma contingencia a reparar una cámara, por eso que me extrañan mucho las declaraciones del general, porque este sistema está hecho a través de convenios con el Gobierno, las policías –Carabineros y PDI-, ellos tienen la misma información que tengo yo en tiempo real”, sostuvo el edil.

Finalmente, el alcalde Soria indicó que no se puede atribuir a la municipalidad de Iquique “la falta de servicio policial que tuvo largas horas el centro de la ciudad. Me veo en la obligación de aclararle a la ciudadanía que el general Vicencio nunca ha tenido una reunión conmigo por un tema de seguridad. Él maneja la misma información que yo y espero que su personal se la pueda entregar de buena forma para no estar ventilando temas de seguridad a través de los medios de comunicación”, dijo.