Para hablar de la historia de lo que pudo ser la nueva ola iquiqueña, es preciso remontarse a mediado de la década del 60 y a quienes conformaron grupos musicales de alto impacto y popularidad. Hay diversos actores que sin conocerse en esos años se fueron juntando y crearon grupos que animaron fiestas, hicieron bailar a todo Iquique, salieron de la ciudad a probar suerte, y fueron teloneros de importantes grupos. Aquí tenemos el caso de The New Demons, que trabaron amistad con Los Iracundos, actuaban como teloneros de ellos, y más encima les prestaban sus equipos ya que los uruguayos no traían equipos a Chile. Por su parte Los Angelos en sus giras por Santiago y actuaciones en las radios les facilitaban sus equipos a otros grupos y cuando venían a Iquique Los Blue Splendors, actuaban con los de los dirigidos de Lucho Vega. Es que tanto The New Demons, como Los Angelos gracias a Abelito, papá de Lucho Vega, les había traído lo mejor del momento desde Arica, ciudad que gozaba de franquicias especiales en esos años. Uno de los instrumentos estrella fue un órgano Farfisa italiano, el que primero llegó de teclado simple, y después de doble teclado. Pero para hablar de la época me voy a remontar a una entrevista que me concedió Luis Alberto Cejas (f), el 17 de agosto de 2018, en el Ciocolatta del Mall de las Américas detrás de un buen café y de donde salen las palabras que escribo a continuación.

Luis Alberto Cejas fue el primer vocalista que tuvo el primer grupo iquiqueño que eran Los Demonios. Grupo que integraban Lucho Vega como bajista, Marcial Ayala (f), guitarrista, Raúl Barrientos, baterista. Los instrumentos que contaban en ese momento fue una guitarra eléctrica y un contrabajo hechizo, la batería fue más anecdótica, los platillos estaban, el tambor también porque Raúl Barrientos era músico de la brigada Los Cóndores, pero no tenían bombo, por lo que Barrientos construyó uno con madera terciada, le agregaron los parches, y listo. Con el tiempo se adquiriría una y desaparecería la hechiza, manifiesta que no tenían equipos de amplificación de instrumentos, por lo que se los arrendaba el dueño de la Casa Chía, los que consistían en una adaptación de equipos a tubos y que amplificaban la guitarra, el bajo, más el equipo vocal de Luis Alberto. Estaba ubicada en Barros Arana con Tarapacá.

Luis Alberto se ríe cuando le pregunto por la calidad de sonido de entonces, me responde que al menos se podía bailar. Le pregunto por la primera canción que interpretó, me dice que fue “Yo que no vivo sin ti”, original de Pino Donaggio y que en Chile interpretó Fernando Montes. En los malones tocaban 50 minutos, descansaban 15 y volvían a la carga con 50 minutos más con toda una batería de temas, que a veces no se daban cuenta que se pasaban de la hora, en esos 15 minutos donde se tocaba música envasada, los asistentes que llenaban entre otros locales, la Sociedad de Socorros Mutuos de Barros Arana con Zegers, El Chung Wa de Serrano con Amunátegui, el Norte América de O’Higgins con Lynch, la Sociedad de Estibadores Marítimos de Latorre con Juan Martínez, y otros locales, en esos 15 minutos consumían la tradicional ponchera, cervezas, las cubas libres con ron de Jamaica y Coca Cola, aparte de empanadas, sandwichs y otras delicias de la época. Y a propósito de temas dice que la canción bailable más solicitada era “La vaca lechera”.

Los Demonios duraron como grupo dos años, en el intertanto se había retirado Lucho Vega y entra a tocar el bajo Roly Lara (f). En ese momento ya habían aparecido The Rainbows, que se creó en el Colegio Inglés con Rafael “Pato” Pineda, Lalo Espejo (f) como vocalista, al cerrar el ciclo Los Demonios se crean The New Demons, con Marcial Ayala, Aldo Boero, Roly Lara, Rafael Pineda, Lalo Espejo en la voz, allí Luis Alberto tuvo una pequeña participación pero no se quedó mucho tiempo y se incorporó a Los Angelos, que ya había practicado con 2 vocalistas: Marringo Zenteno y Lalo Dávila, el grupo originalmente lo integraron Luis Alberto en la voz, Lucho Vega en la guitarra, Juan Carlos Marambio en el bajo, Darío Ojeda en el órgano y Juan Fornassari en la batería. Después reemplaza en el bajo Moncho Muñoz a J.C. Marambio, y el “chico” Freddy Godoy a “Fornacha” en la batería. De esos años de formación del grupo, Luis Alberto nunca dejó de ser el vocalista indiscutido de Los Angelos.

Dentro de los tantos viajes que Los Angelos hicieron a Santiago, apareció la oportunidad de actuar en los shows que tenían las radios capitalinas, entre ellas Radio Portales donde actuaron casi un mes, me comenta que estaban en la espera de grabar para el sello Joven de Phillips, que dirigía el argentino Saúl San Martín, gran director de orquesta, de repente Saúl San Martín les avisa que tenían que tener 2 temas en dos días, allí aparece “El milagro de tus ojos” y “Te fuiste un verano”, también conocido como “El verano pasó”, tema de que no es de Donald, no grabado hasta ese momento por él, pero cuando los graban Los Angelos al sello se le ocurre hacerlo grabar a Donald y tirar primero esa versión lo que significó que se postergara la de Los Angelos hasta el 15 de diciembre de ese año. Lo cierto es que Donald lo presentó en el Festival de Viña, pero ya había tenido suficiente tiempo de proyección para hacerlo conocido. Agrega Luis Alberto que ellos nunca viajaron a Ecuador, Colombia, Venezuela, Perú, Bolivia, donde fueron número uno, pero sus temas estuvieron en los rankings de esos países, como también en Chile.

Cuando Los Angelos grabaron en Santiago, el representante de Los Iracundos, le ofreció irse a Santiago e incorporarse a un proyecto con o paralelo a Los charrúas, pero Luis Alberto estaba casado, tenía familia y no le sedujo la idea. El representante charrúa estimó que la potencia de la voz y su timbre era para triunfar, no por menos era una voz muy especial y muy característica que era muy distinta a otros cantantes.

Esta entrevista que está grabada para difundirla en radio, aún no se ha hecho, pero lo cierto que sirvió para este reportaje del inolvidable Luis Alberto “Negro” Cejas, quien no se fue en un verano sino que en un invierno a los 76 años, a consecuencias del Covid-19. Vuela alto negro y júntate con Lalo Espejo, Roly Lara, Juan Carlos Polanco, Marcial Ayala y tantos otros músicos talentosos que fueron al cielo. Ya escucharan en mi programa “Así surgen los recuerdos”, ahora en Radio La Nueva Súper 91.9 Mhz, esta entrevista con su voz.