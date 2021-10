Generar un nuevo modelo para ciertas atenciones que buscan los enfermos en consultorios y hospitales, es la propuesta que hace cada día en Plaza Prat el químico farmacéutico Luis Milla.



En su consulta gratuita, el profesional comparte con la ciudadanía consejos para que reciban “alivio local del dolor” y no estén consumiendo demasiados fármacos que a la postre generan más complicaciones de salud.

Manifiesto que en su ejercicio profesional ha trabajado en consultorio y hospitales y por lo tanto se ha actualizado en los tratamientos para el dolor. Los que existen en el mundo están canalizados a través de guías clínicas que reúnen información oficial y lo que publica en Chile el Ministerio de Salud es la información oficial de cómo tratar las dolencias.

“En la atención primaria de salud con los consultorios y en la secundaria que son los hospitales, hay algunas prácticas que no se hacen y el no hacerlas genera una serie de consecuencias negativas. Que quiero decir, para tratar el dolor físico hay varias alternativas en orden creciente y una alternativa crucial y muy importante que no se está tocando. Entonces mi propuesta es poner en práctica esa alternativa en hospitales y consultorios, para la finalidad que todos buscamos que es alivio del dolor del paciente ojala sin efectos adversos, porque los medicamentos generan esa reacción”.

Señala que en su calidad de químico farmacéutico es el primero en defenderlos cuando son útiles, pero a la vez el primero en decir los efectos secundarios que tienen los medicamentos.

Agrega que es súper importante el uso racional y correcto de los medicamentos. “Entonces cuando estas medidas que promuevo no se aplican, tendemos a una sobre medicación. Es decir nos dan pastillas para todo, a pesar que hay medidas sin esos efectos adversos para la salud de la población”.

PASOS

Menciona que hay 5 pasos de sanación del dolor físico, pero la propuesta que difunde es la del tratamiento local del dolor, que se enfoca exclusivamente en la zona que al paciente le duele ya sea con medidas física o químicas.

“En la parte física tenemos las aplicaciones tópicas mediante presión con dedos o manos o máquinas que aportan calor o golpes para ciertas dolencias. Pero ese equipamiento está en consultas privadas y no los consultorios. Mientras que por el lado químico hay sustancias que van concentradas a la acción concreta de la zona de dolor y sin efectos adversos activos. Ejemplo si te duelen los hombros y la parte lumbar, parte baja de espalda, este tratamiento va específicamente a los hombros y parte baja de la espalda, no es la típica pastilla que te dicen tómese dos al día para aliviar el dolor pero la parte que no te dicen es que esa pastilla quita el dolor de hombro y también provoca problema renal, sangrado gástrico y aumento del riesgo de infarto al miocardio”.

Indica Milla que está comprobado más de 20 años que el consumo de antinflamatorios no esteroidales causa daños desde la primera dosis. “En países subdesarrollados seguimos teniendo un tratamiento muy pobre. Lo que vengo a proponer es un complemento fundamental que evita llegar a lo otro, que es el uso abusivo de medicamentos”.

¿Cómo ha sido la recepción a su propuesta?

-Muy favorable porque el paciente vuelve. Lo mío es una consulta espontánea y gratuita, donde la gente pasa y me cuenta que dolencia tiene y le doy consejos. Los que vuelven me dicen las cosas que han hecho y cómo se están sintiendo, después de hacer las recomendaciones que les doy. Una paciente me dio las gracias por la solución a sus problemas lumbares. Este método lo que trato de hacer es ponerlo en la palestra, no es que descubra la rueda, trato de poner en evidencia que hay una medida en concreto, que es el tratamiento local, que en los hospitales y consultorios no le dan importancia y se van sólo por el tema medicamentos lo que no está bien.

Enfatiza Milla que cuando la gente encuentra alivio por un tratamiento local al dolor, es la ratificación de algo que se sabe pero no todos practican.

¿Para ser aplicable qué falta?

-Falta la articulación para que sea aplicado en atención primaria y secundaria de salud. Articulación entre profesionales como mi caso que llevamos la batuta en este tema y la institución que administra los centros de salud. Hoy en los consultorios hay una forma de trabajar que tiende a la inercia, los sistemas por si tienden a permanecer sin variación. La gente sigue llegando a consultorios, hospitales y no encuentran solución. Una mejor salud es posible, pero como está el modelo no se ve un camino, pero el camino existe. Sostuve una audiencia con el alcalde Mauricio Soria para exponer la temática que busca dar solución a la gente con alternativas terapéuticas locales para problemas de dolores locales.