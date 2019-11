Gobierno impulsa mecanismo transitorio de estabilización de precios de la energía eléctrica

La medida recientemente aprobada por el congreso Nacional, beneficiará a más de 100 mil familias de nuestra región.

Durante el último balance diario de la situación en la ciudad, producto de las manifestaciones ocurridas desde el 19 de octubre pasado, el intendente Miguel Ángel Quezada, se refirió al congelamiento en el alza de precios de luz eléctrica, la cual estaba prevista para este mes y que iba superar el 15 por ciento para los clientes del servicio en Tarapacá. La medida que beneficiará a más de 100 mil familias en la región, fue aprobada por el Congreso Nacional y dada a conocer por el Ministerio de Energía a través de la publicación de la Ley 21.185 en el Diario Oficial, la cual crea un mecanismo transitorio de estabilización de precios de la energía eléctrica para clientes sujetos a regulación de tarifas.

La autoridad regional señaló que la medida es parte de la agenda social impulsada por el Gobierno, agregando que este era un beneficio esperado por los tarapaqueños “no vuelve a subir el tema eléctrico en nuestra región, el cual iba a ser de 15,4 por ciento. Ese tema vuelve a fojas cero, lo que se traduce en que las cuentas de luz no subirán”, expuso el intendente Quezada.

NUEVA LEY

La ley establece que a contar del período comprendido entre el 1 de enero de 2021 y hasta el término del mecanismo de estabilización –no más allá del 2027 según el documento-, los precios que las concesionarias de servicio público de distribución podrán traspasar a sus clientes regulados serán aquellos definidos en las fijaciones semestrales a que se refiere el artículo 158 del decreto con fuerza de ley N° 4/20018, de 2006, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. En el período comprendido entre el 1 de julio de 2019 y el 31 de diciembre de 2020, los precios que las concesionarias de servicio público de distribución podrán traspasar a sus clientes regulados corresponderán a los niveles de precio contenidos en el decreto 20T, de 2018, del Ministerio de Energía, y se denominarán Precio Estabilizado a Cliente Regulado, –PEC-. Se considerarán para el mecanismo solo aquellos contratos que inicien suministro antes del año 2021.

REGLAS

La Comisión Nacional de Energía –CNE- mediante resolución exenta establecerá las reglas necesarias para la implementación del mecanismo de estabilización, lo que se traduce en que las empresas distribuidoras traspasen íntegramente a sus suministradores los precios señalados en cada uno de los contratos de acuerdo a la temporalidad que establece la presente ley, sin que aquello le signifique ni un costo ni un ingreso adicional a los ingresos tarificados por el valor agregado de distribución -VAD-. Que los ajustes que se vayan produciendo sean abonados o cargados a los generadores de manera que no signifique una discriminación arbitraria. Que los abonos se realicen en proporción a los saldos no recaudados. Para aquellas empresas generadoras cuyo contrato hubiere terminado, se incluyan los pagos correspondientes para la total extinción de su saldo no recaudado.

EXTENSIÓN

Según señala la ley, el mecanismo de estabilización de precio se extenderá hasta que se extingan los saldos originados por aplicación del mismo, lo que en ningún caso podrá extenderse más allá del 31 de diciembre de 2027. Si durante el período que medie entre los años 2025 y 2027, la CNE proyectase que los saldos no recaudados no lograren ser extinguidos en su totalidad, ésta determinará los ajustes al PEC ajustado necesario para extinguir totalmente los saldos antes del 31 de diciembre de 2027.

Otro de los artículos de la ley expone que los clientes sometidos a regulación de precios que opten por cambiar al régimen de precios libres, a partir de la vigencia de esta ley hasta el término del mecanismo de estabilización, deberán participar de este mecanismo de estabilización en igualdad de condiciones con el resto de los clientes regulados, a través de una componente específica que se adicionará al peaje de distribución conforme lo determine la CNE.

INFORMES

Finalmente el documento señala que se anula el decreto 7T, de 2019, del Ministerio de Energía, extendiéndose la vigencia del decreto 20T, de 2018 del ministerio de Energía, desde su vencimiento original hasta la publicación del decreto de precio de nudo promedio que corresponda dictar con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley. Finalmente el documento señala que la CNE informará semestralmente a las comisiones de Minería y Energía del senado y de la cámara de diputados la cuantía de los saldos no recaudados que se generen en virtud de lo dispuesto en esta ley.