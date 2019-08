Liga de Fútbol Playa

Municipal Hospicio, MAHO, con una goleada de 7 tantos contra dos sobre Universidad Arturo Prat, UNAP, accedió a la gran final de la Liga de Fútbol Playa Deportes Iquique, patrocinada por la ANFP y que se realiza en las arenas de Cavancha.





El título lo va a definir con el conjunto de Aysén, que doblegó a Dragones FC. La final prevista para el 31 de agosto está programada a las 17.00 horas y se espera una buena asistencia de los fanáticos de la comuna de Alto Hospicio que esperan seguir con la racha de triunfos.

El tercer lugar lo disputarán las escuadras de UNAP y Dragones FC.

Entre las figuras, sobresalen Sebastián Vega y Orlando Echeverría, goleador y arquero (menos batido), respectivamente del equipo MAHO que han mostrado durante todo el torneo una relevante actuación y posiblemente son cartas seguras para integrar la selección de Chile en el fútbol playa.

Como en septiembre Deportes Iquique en el Fútbol Playa competirá en la liga sudamericana de Fútbol Playa, cuarta edición de la CONMEBOL Libertadores de Fútbol Playa – Paraguay 2019, este torneo que se realiza en Cavancha es un apronte para que las nuevas figuras del balompié de la zona se muestren e integren la representación chilena. En el torneo que se disputará entre el 14 y 21 de septiembre en Luque, en el nuevo estadio ubicado en Comité Olímpico Paraguayo, Iquique quedó en el grupo C, junto a Fluminense Blasa de Ecuador, San Bernardino de Paraguay y Hamacas F.C. de Bolivia.



En tanto el Grupo A, lo integran Vitoria de Brasil, Acassuso de Argentina, Guaviare de Colombia y Monágas de Venezuela, mientras que en el Grupo B se ubican los equipos de Vasco da Gama de Brasil, Racing Club de Uruguay, Academia Tito Drago de Perú y Cerro Portero de Paraguay.









Fixture de Deportes Iquique en la Libertadores de Fútbol Playa:



Deportes Iquique vs. Fluminense / Sábado 14 de septiembre / 20:30 horas / Comité Olímpico Paraguayo



San Bernardino vs. Deportes Iquique / Domingo 15 de septiembre / 19:00 horas / Comité Olímpico Paraguayo



Hamacas F.C. vs. Deportes Iquique / Lunes 16 de septiembre / 20:30 horas / Comité Olímpico Paraguayo