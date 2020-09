De gran liderazgo personal, el General René Paiva ha sorprendido a la ciudadanía por no eludir tema alguno en su rol de Jefe de la Defensa Nacional de Tarapacá. Esa misma actitud demostró en una conversación exclusiva con El Longino, cuando le consultamos sobre el controvertido fenómeno de la inmigración ilegal, ésa que se observa hace semanas en las calles de Iquique y en las carreteras que unen Colchane con el resto del país.

Isabel Frías, Periodista U.C.

Fotografías, Daniel Troncoso V.

Son mayoritariamente de nacionalidad venezolana, veinteañeros, con mochilas y pidiendo dinero: Ésa es la postal que deja una cantidad imprecisa de extranjeros que, desde tempranas horas de la mañana, se dejan ver por el centro de Iquique.

Similar fenómeno reportan trabajadores mineros y transportistas, quienes comentan en redes sociales sobre el flujo inusual de extranjeros que se desplazan a pie por la red de carreteras que une Colchane con el resto del país.

Sobre este tema álgido conversamos con el General de División René Paiva Hernández. Porque este último, no sólo es Jefe de la Defensa Nacional en la Región de Tarapacá –en el contexto de Estado de Catástrofe por la pandemia– sino también ejerce como máxima autoridad del Comando Conjunto Norte.

Durante su última visita, le consultamos al Presidente de la República por el asunto migratorio y cómo un proyecto que se tramita hoy en el Parlamento –dicen– está incentivando la llegada masiva de extranjeros a nuestra zona.

– Lo recuerdo perfectamente y el Primer Mandatario le contestó que, de aprobarse el articulado en las actuales condiciones, él vetaría esa Ley.

A nuestro diario han escrito numerosos lectores de pueblos del interior, algunos molestos y otros preocupados, por el desplazamiento de estos inmigrantes. ¿Es efectivo? ¿Qué declaran como motivo del ingreso a Chile?

– Muchos sostienen que tienen familiares viviendo acá. También expresan que vienen por trabajo y, ahora que viene la temporada alta de cosecha de la fruta, seguramente vamos a tener mayor flujo de personas entrando de manera irregular al país.

En todo esto existe una situación muy compleja y preocupante, de la cual no se habla ni transparenta todo lo que se debiera.

¿Cuál sería esa situación, General?

– Si a estas personas no le dieran trabajo en los packing, ellos no cruzarían a Chile. Entonces, acá hay manos ocultas que incentivan el fenómeno de la inmigración ilegal debido al menor valor que cancelan por la obra de mano, además que no pagan los montos correspondientes a leyes laborales.

¿Usted se refiere a un empresariado que elude la Ley Laboral, optando por trabajadores extranjeros ilegales?

– A eso me refiero. De hecho, hemos detectado muchas situaciones en que hemos encontrado a extranjeros viviendo en condiciones infrahumanas, a quienes no les pagan sus leyes laborales, no tienen acceso a la salud y, más encima, les pagan sueldos de miseria, aunque para ellos se trate de una remuneración muy superior a la que recibirían en sus países de origen.

Ése es un círculo vicioso que se debe, en parte, a la mayor solidez de la economía chilena.

Usted es el responsable de todo el contingente militar en la frontera.

– En efecto, soy el responsable de todas las Fuerzas Armadas y también de ambas policías en mi calidad de Jefe de la Defensa Nacional en la Región de Tarapacá, en el marco de la contingencia sanitaria.

Entonces, ¿por qué los militares no detienen a estos extranjeros?

– Este rol que le indico opera de manera paralela a la jefatura que ejerzo del Comando Conjunto Norte y, en este otro rol, nosotros colaboramos a las policías en materias logísticas, telecomunicaciones y de transporte para que cumplan sus labores de control fronterizo, pero no es competencia nuestra la aduana.

Con esto deseo precisar que, por Ley, las Fuerzas Armadas estamos impedidas de obligar a estos inmigrantes a devolverse por donde llegaron, como sí lo hacen en otros países.

¿Quiere decir que no es resorte del contingente militar realizar el control migratorio?

– Exacto. Nuestra labor consiste en dar cuenta a las policías de una situación como usted señala. Es la PDI la institución encargada del empadronamiento y la condición migratoria de estas personas. Como nuestra legislación es tan feble, estos inmigrantes son comunicadas al Fiscal respectivo, el cual los deja apercibido por el artículo 26 y quedan, virtualmente, libres.