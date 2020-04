Dentro de la región, destaca la comuna de Alto Hospicio con 15.660 hogares beneficiarios.

El pasado viernes 17 de abril, comenzó el pago del Bono Covid anunciado por el Gobierno, beneficio que fue creado para ir en ayuda de las familias que se vean más afectadas por la emergencia sanitaria. En Tarapacá, este subsidio llegará a 32.319 hogares de acuerdo con lo informado por el intendente Miguel Ángel Quezada.

“Sabemos que para muchas familias estas semanas han sido difíciles, por eso este bono es de gran ayuda para miles de hogares en nuestra región que necesitan este impulso en medio de un escenario que ha cambiado la realidad de muchos países en todo el mundo”, señaló el intendente Quezada.

Por su parte, la seremi de Desarrollo Social, Katherine Aliaga, entregó más detalles sobre los grupos que recibirán este pago: “A las personas que son beneficiarias del Subsidio Único Familiar (SUF), correspondiente a quienes no cuentan con ingresos formales y tienen cargas familiares, se les entregará $50.000 por carga. Las familias de la región que integran el subsistema Seguridades y Oportunidades recibirán $50.000 por familia. Los hogares de la región que están en el 60% más vulnerable del país de acuerdo con el Registro Social de Hogares; se trata de quienes no poseen ingresos formales, pero que, por no tener cargas, no reciben el SUF. Cada hogar recibirá $50.000”, explicó la autoridad regional ministerial.

ALTO HOSPICIO

En el desglose, 13.655 hogares corresponden al SUF; 1.492 al subsistema Seguridades y Oportunidades y 17.172 hogares están en el 60% más vulnerable. Dentro de la región, destaca la comuna de Alto Hospicio con 15.660 hogares beneficiarios.

Además, la seremi de Desarrollo Social explicó que este no es un beneficio al cual se postula, sino que las personas deben acceder a la página web www.bonocovid.cl para revisar si tienen derecho a este bono, así como su lugar y fecha de pago. Se pagará por Cuenta RUT de Banco Estado a quienes tengan esa cuenta. A quienes no tienen Cuenta RUT, se asignará su pago a la red de Caja los Héroes o Banco Estado, dependiendo de la localidad del beneficiario.

A las personas con pagos móviles rurales del IPS (que se realizan a través de empresas de transporte de valores), el bono se incluirá en sus pagos habituales del IPS en el mes de mayo.