Un interesante seminario denominado “Participación de las Mujeres en la Política y Equidad de Género en el Espacio Público en Tarapacá”, reunió a más de 70 personas en el Aula Magna de la Universidad Arturo Prat, en la ciudad de Iquique.

Un espacio de análisis organizado por las Direcciones Regionales de SernamEG, Servel y Unap, el cual contó con las ponencias del Presidente del Consejo Directivo de Servel, Patricio Santamaría, la Directora de Género y Diversidad de la Universidad Arturo Prat, la Dra. Antonia Santos Pérez.

En la oportunidad asistieron las autoridades de SernamEG, subdirectora nacional (s) Patricia Campos, la directora regional, Pamela Hernández, la seremi de la MujeryEG, Milca Pardo, el alcalde (s) de la Municipalidad de Iquique, Marcos Pérez, el director de Servel en Tarapacá, Rubén Carrasco, el presidente del Core Tarapacá, Rubén Berríos, la consejera regional, Verónica Aguirre, la seremi de Gobierno, Ana María Tiemann, la directora general de Vinculación y Relaciones Institucionales de la Unap, Loreto Castillo, la delegada de Prodemu en Tarapacá, Karoll Carvajal, la seremi del Trabajo y Previsión Social, Cibel Jiménez, la concejala de Alto Hospicio, Jessica Becerra y la directora de Integra, Yocelyn Sanhueza, además de profesionales, mujeres de Alto Hospicio, Iquique y de la región, de organizaciones universitarias, directivos de la casa de estudio, entre otros.

El objetivo fue generar una instancia de reflexión en la región de Tarapacá, con el propósito de contribuir a superar el déficit democrático en nuestro país, relacionado con la subrepresentación de las mujeres en cargos públicos.

La subdirectora nacional (s) de SernamEG, Patricia Campos, señaló que este tipo de encuentro con la comunidad, “son espacios que como sociedad se nos están abriendo y tenemos que aprovecharlos. Hoy muchas personas conversan sobre estos temas, la violencia contra la mujer, la incorporación al mundo del trabajo, la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Por lo mismo, es que como servicio y a través de nuestros programas entendemos que la participación femenina en la política es muy relevante para poder hacer cambios profundos en nuestra el país y en la región”.

Sobre esta misma línea destacó los temas abordados por los expositores. “Se explicó el financiamiento electoral, las regulación de las leyes por parte del presidente del Consejo Directivo de Servel, las modificaciones que vienen, la ley de cuotas 60/40 de candidaturas y las estadísticas Chile en el ámbito internacional. Fue muy interesante y productivo, porque los/as asistentes tuvieron mucha motivación de ser parte de este seminario con sus reflexiones y preguntas”.

El Presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral, Patricio Santamaría Mutis, expuso sobre la “Participación Política de la Mujer. Incentivos y resultados desde la perspectiva electoral”.

“Como Servel nos corresponde administrar las normas electorales que fijan y de alguna manera permiten transformar la soberanía popular en cargos y autoridades. Desde esa perspectiva, el compromiso es de alguna forma reparar situaciones que impiden que la mayoría del padrón electoral -que son las mujeres-, puedan ejercer efectivamente un Derecho Humano contenido en artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Todo lo anterior nos motiva y en las facultades que tenemos para controlar, fiscalizar, trabajar con los partidos y es que estuvimos disponibles con la Ministra de la MujeryEG, Isabel Plá, de firmar un convenio de colaboración. Vamos a continuar realizando este tipo de actividades en otras regiones y creo que es muy bueno abrir espacios para escucharnos, conversar y lograr un intercambio respetuoso de opiniones, como lo ocurrido en este espacio de contacto directo en Iquique”.

Mientras que la Doctora Antonia Santo Pérez, Directora de Equidad de Género y Diversidad de la Universidad Arturo Prat, enfocó su expoosición en los “Desafíos y pendientes para el aumento en la participación política de las mujeres en Chile”.

“Mi ponencia se enfocó principalmente en el por qué de los intereses estratégicos del género, no van de la mano con la ley de cuotas. Es importante que hayan más muchas mujeres en la participación política, y en los organismos de representación, pero eso no es suficiente porque pesan más los intereses partidistas, que los intereses de las mujeres, ahí hay una mediación que impide que se avance más en igualdad”.

La directora de SernamEG Tarapacá, Pamela Hernández, destacó el trabajo conjunto para generar una convocatoria amplia y variada de conversación.

“Estamos muy contentas como Dirección porque a través de nuestros programas en alianza con otros servicios públicos, logramos una asistencia muy relevante, quienes se sumaron a escuchar las ponencias de los especialistas, compartir ideas y analizar en profundidad desde distintas miradas el desarrollo de hombres y mujeres en el mundo de la política y su influencia en la sociedad”.

La directora General de Vinculación y Relaciones Institucionales de la Unap, Loreto Castillo,

“La importancia para nosotros es la vinculación con eventos tan importantes como este, que promueve la Dirección de SernamEG y Servel, porque nos permiten poner en valor y rescatar todo el trabajo académico en el ámbito de la participación de las mujeres. Es un tema muy valioso para la universidad debido a que creamos hace poco la Dirección de Género y Diversidad, lo que ha significado una reflexión interna de cómo podemos ir quebrando las brechas entre hombres y mujeres”.

La seremi de la MujeryEG de Tarapacá, Milca Pardo, felicitó este conversatorio porque de esa forma se cumplen uno de los principales objetivos de la Agenda Mujer, “es poner a disposición de las mujeres, personas y comunidad nortina, iniciativas que nos permitan debatir, conversar, intercambiar visiones y que delinean los desafíos que esto significa para las mujeres y como sociedad”.

Claudia Felip, presidente de la Asociación Gremial de Mujeres, Empresarias y Emprendedoras (AGME) de Iquique, compartió su sentir de este espacio de conversación, análisis y debate denominado participación de las Mujeres en la Política y Equidad de Género en el Espacio Público en Tarapacá.

“Son muy necesarias todas estas acciones que realizan las entidades organizadoras, pero a mí me gustaría que algún día no tuviéramos que hablar de equidad de género, ley de cuotas o participación de las mujeres en la política, sino que en un futuro no muy lejano sea un derecho, y así hablar solamente de las capacidades de las personas”.