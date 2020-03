En sus primeros tres días de funcionamiento el recinto deportivo ha recibido una gran cantidad de gente perteneciente a los grupos de riesgo que buscan inmunizarse

El interés de las personas en recibir la inmunización contra la influenza se ha traducido en largas esperas y filas en la mayoría de los vacunatorios del país, situación que pone en riesgo a los pacientes y funcionarios de la salud, ya que produce aglomeraciones.

Para evitar estas peligrosas situaciones en los centros de salud familiar, es que el Estadio Municipal “Tierra de Campeones Ramón Estay Saavedra” fue dispuesto por el alcalde Mauricio Soria Macchiavello como un punto de vacunación, debido a su ubicación y por ser un espacio amplio y abierto. En sus tres días de funcionamiento ya suman 8.400 personas inmunizadas y se espera que la cifra aumente. En la primera jornada recibió a 2.300 pacientes, en la segunda jornada a 3.100 y durante hoy se atendieron a tres mil pacientes más.







Las atenciones se realizan en los 14 módulos que se han dispuesto en el recinto deportivo y se dividen en cuatro con atención exclusiva para adultos mayores, otros cuatro para niños desde los 6 meses a los 10 años y los seis restantes destinados para embarazadas y enfermos crónicos.

En su segundo día, y debido al interés que ha suscitado la campaña de vacunación de este año, se tuvo que dar prioridad a los adultos mayores. Hoy sucedió lo mismo con ese grupo etario, las mujeres embarazadas y los enfermos crónicos con movilidad reducida. La medida fue tomada para evitar las aglomeraciones.

“Es importante informar a la comunidad de que no asista temprano porque es fundamental que no se aglomere la gente. El jueves se entregaron tres mil números en el Estadio Tierra de Campeones y hemos decidido solo por ese día dar prioridad a las personas enfermas crónicas con movilidad reducida y a las embarazadas, para no generar un contagio de enfermedades respiratorias”, indicó el alcalde y presidente de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Iquique Mauricio Soria Macchiavello.

“La vacuna es contra la influenza, no contra el coronavirus que produce la enfermedad Covid-19. Es importante entender que la influenza tiene mortalidad asociada con respecto a las personas mayores a nivel país en los periodos estivales de campaña de invierno, aproximadamente desde abril hasta junio, que son los meses más fríos. Por eso es importante que la gente se inmunice”, señaló Soria Macchiavello.

El horario de vacunación del Estadio Tierra de Campeones es desde las 8:30 horas hasta las 20.00 horas o hasta agotar el stock disponible de unidades diarias, las cuales son entregadas por la Secretaría Regional Ministerial de Salud. En los Centro de Salud Familiar y en el Centro Comunitario de Salud Familiar la vacunación comienza a las 8 de la mañana y hasta las 20.00 horas y es solamente para los niños desde los 6 meses a los 2 años. Los grupos de riesgo que deben asistir a inmunizarse en alguno de los puntos que están habilitados en la comuna son: