Comunal Por un Porvenir Mejor, espera una sede

MARIO VERGARA

«Tenemos ad portas una sede. Tuvimos una conversación con el Intendente. Recordamos que hace dos o tres años elevamos un proyecto para que se construyera en Iquique una Casa Multipropósito para los adultos mayores. Resulta que aquello nunca resultó. Vimos los planos, las maquetas, pero todo quedó en veremos, un poco entrampados en aquello de quién lo administra. Las organizaciones no pueden hacerlo. Pero debe hacerlo alguien del Estado. Entonces por ese detalle, el proyecto quedó entrampado todos estos años» dijo Margarita Soto Clavel, presidenta de la Unión Comunal Por un Porvenir Mejora para el Adulto Mayor y consejera de Senama.

Junto con lo anterior, dijo, que lograron rescatar ese proyecto a nivel del Intendente y de la Seremi de Desarrollo Social que las citó a una reunión con los arquitectos, con la gente que construirá el centro para los adultos mayores, «Nos están entregando dos mil metros cuadrados de terreno para el proyecto. No sabemos donde se levantará ni en qué sector, pero ellos, las autoridades ya saben dónde es. Ahora estamos solicitando una reunión con el Intendente para conocer el estado del proyecto. Respecto del la Casa para los Adultos Mayores, nos dijeron tenemos la gente, tenemos la plata, tenemos todo pero hasta ahora no pasa nada”.

Del mismo modo, explicó que es muy difícil para tantas personas de la tercera edad funcionar, con lo complicado que es para muchos adultos mayores, caminar.

«Mire, tenemos más de diez mil personas que no tienen donde reunirse. Y ahora solamente lo hacemos como allegados en las juntas de vecinos, en los patios de las casas en los patios de las escuelas y consultorios. Eso porque no tenemos un espacio ni un lugar estable para nuestras actividades, Tenemos bastantes cosas compradas con proyectos y están guardadas en casas de los vecinos en circunstancias que eso debería estar una sede para que todo el mundo lo use. Yo creo que antes que finalice este gobierno la Casa debiera estar lista y entregada es una obra para los adultos mayores» apuntó Margarita Soto, que aún no pierde la esperanza.

Recordó que durante los encuentros que han sostenido los adultos mayores, se dieron cuenta que, transversalmente, sus problemas son los mismos en todas partes y que por eso se debe dar un «sello y una impronta» a la comuna de Iquique y a la región en general.

«Por ejemplo, necesitamos con urgencia que se amplíe el Hospital de Iquique que fue construido cuando había menos habitantes en la región. Entonces hubo una explosión demográfica y por eso se necesita más atención médica. Pero también hay una gran necesidad de un Hospital Oncológico. Hace tiempo que se viene predicando por eso y la gente sigue esperando».

Margarita Soto Clavel, preside una unión comunal con más de cincuenta clubes asociados, es abierto a toda la comunidad, es decir, reciben a todas y todos.

En los Encuentros Ciudadanos han participado en tres de ellos. Les fue bien, ella participó como facilitadora, escuchando a todos y todas. «Hemos sabido tener una escucha fluida y hemos respetado todos los puntos de vista, si no estamos de acuerdo igual lo apoyamos, pero empezamos por respetarles. La gente se abre mucho en estas reuniones, habla de lo que nunca ha podido hablar, antes y eso nos ayuda a tener varias visiones y una meta en el norte como región. En general, los adultos mayores saben perfectamente que se necesita cambios en salud, en las pensiones y que en eso, los gobiernos están al debe con la tercera edad.”

Estallido social

La dirigente social dijo que adultos mayores valoran las movilizaciones pacíficas cuando se trata de reclamar por justicia, derechos y respeto.

«Pero no estamos de acuerdo con las marchas violentas, ni con los incendios ni saqueos porque eso afecta a todos y se pierden puestos de trabajo. ¿Acaso no piensan que se tiene que invertir millones y millones de pesos en reparar lo que han destruido, es una muy mala señal porque esos dineros podrían ayudar a los más afectados. Entonces, se puede manifestar de forma respetuosa hacia la autoridad, hacia Carabineros y no que uno tenga que andar arrancando por las calles, porque va a venir el guanaco y la policía».

Actualmente los adultos mayores participan en actividades en la Casa de Senama ubicada en calle Pampa Germania con Los Molles, donde participan en jornadas de teatro, información para abordar la situación de maltrato a los adultos mayores. También conocen de la Convención Interamericana y la Organización de Naciones Unidas por los Derechos de los Adultos Mayores.

Este año en la Casa de Senama de Pampa Germania con Los Molles, los clubes de adultos mayores han trabajado en folclor, teatro, analizan lo que es maltrato al adulto mayor y todo lo que señala la ley.

Pero eso no es todo, participan activamente en otras actividades como el Mes del Adulto Mayor, el Día del Patrimonio. Por eso consideran que el 2019 ha sido un año exitoso en cuanto a gestión.

«En la región somos como 200 los clubes de adultos mayores, pero no todos están funcionando y por eso tenemos que ponernos como meta para que los clubes de adultos mayores se reintegren a las actividades, comenzando por sacar adelante su personalidad jurídica.

Como unión comunal les solicitamos a esas personas que apuren los trámites en la Municipalidad de su comuna y que postulen a los proyectos que vendrán en enero».