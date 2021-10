Fracasó un intento realizado por la Dirección del Trabajo para mediar en el conflicto de los trabajadores y trabajadoras de Tiendas París y la empresa CENCOSUD, a la cual pertenece este retail que está presente en todo Chile.

La huelga legal que ya pasó los quince días con sonoras protestas en las puertas de la empresa, ubicada en las esquinas de Tarapacá y Obispo Labbé parece no tener solución, por la cerrada posición de Tiendas París para escuchar las peticiones de sus empleados.

Félix Castillo, presidente del sindicato de la empresa, dijo que fue una gestión de mediación del organismo del Trabajo, porque los empresarios, no se han pronunciado sobre el conflicto.

«Está clarísimo que la empresa persiste en la misma posición y no quiere cambiar su chip ni escuchar a sus trabajadores. Es decir, no quiere avanzar en proceso de negociación. Sin embargo, nuestro sindicato le ha formulado una nueva protesta, bajamos un poco los montos y la jefatura los revisará» señaló el dirigente gremial.

Así las cosas, este jueves al mediodía estaba contemplada una nueva reunión, entretanto el movimiento al interior de Tiendas París ha disminuido considerablemente y solo llegan clientes a regularizar sus pagos, muchos haciendo causa común con los huelguistas. Lo que ellos agradecen aquello como una adhesión del público, a las demandas de la huelga.

El impacto social afecta a más de medio centenar de familias, que dependen de esa fuente de trabajo.

«Hemos constatado un hecho irregular por la tienda, porque contrataron personal, lo que es ilegal porque no puede haber contrataciones mientras dure la huelga. Es por eso que evacuamos un informe a la Dirección del Trabajo para que resuelva y haga cumplir la ley. La empresa se niega a un arreglo y si no es por la gestión de la Dirección del Trabajo que generó una mesa de diálogo para conversar, no se habrían presentado. La única explicación de la jefatura es que estuvieron en pandemia y que no hay plata. Pero en el cyber monday contrataron gente».

Las bulliciosas manifestaciones de los trabajadores en huelga en Tiendas París, comienzan a las diez de la mañana y se prolongan hasta las 19:00 horas.

CUT Regional : «Da vergüenza porque

la empresa aduce que no gana plata»

Ante la situación que están viviendo los trabajadores de Tiendas París, la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores de Tarapacá, Esmeralda Contreras, declaró que la CUT está apoyando plenamente al personal en huelga por negociación colectiva.

«Es increíble que la empresa diga que no tiene recursos para aumentar los míseros sueldos, en circunstancias que todo Chile sabe que esa multitienda se ha enriquecido durante la pandemia. Para ellos no tiene ningún valor su personal, que le trabaja. Nosotros estaremos acompañando a ese sindicato hasta que se resuelva positivamente su negociación colectiva. Y hacemos un llamado a la Dirección del Trabajo para hacer cumplir las leyes», dijo la sindicalista.