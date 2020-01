En pleno desarrollo se encuentra el proyecto del Primer Museo Quechua de la Región de Tarapacá, en la localidad de Quipisca.

MARIO VERGARA

Activamente trabaja la comunidad de agricultores de la Quebrada de Quipisca en su proyecto de Museo Comunitario.

Quipisca cuyo nombre en quechua significa «lugar de carga», se encuentra en la comuna de Pozo Almonte a 43 kilómetros y a 112 kilómetros al interior de Iquique, a casi una hora y media de viaje.

El museo se encuentra en el sector denominado Tauquinza, en la quebrada se han detectado 1.046 sitios interés arqueológico.

El proyecto comenzó por una iniciativa dirigida por Wilfredo Bacián que preside la comunidad.

El rol de director del museo lo asumió Roger Hidalgo Bacián; Marisol Muñoz es asesora de museología, también integran el proyecto Álvaro Bacián, encargado de bodegas de colecciones. Eduardo García es curador del museo y participa además Cristopher, encargado de las redes de comunicaciones del museo y Olivia administrativa del museo.













Cada miembro de la comunidad tiene un rol dentro de la comunidad, que lleva más de diez años trabajando por un plan de desarrollo.

«Esto lleva muchos años, es un trabajo de la comunidad para poner en valor su patrimonio local, entonces dentro de todas las apuestas que ellos tienen está el Museo Comunitario. Están trabajando activamente en el tema desde abril y lo primero que hemos desarrollado es un plan museológico que es una especie de plan maestro de aquí a dos años. Nos ponemos objetivos claros donde marcamos funciones, donde la comunidad también ha aprendido qué funciones van a tener y cómo las van a tener que ejecutar y para eso hicimos este plan» señalaron Marisol Muñoz y Roger Hidalgo.

COLECCIÓN

Explicaron que, se abocaron a trabajar en la colección que se va a exhibir que es la Colección Taunquinza. Luego realizaron el registro y catalogación para que las piezas estén en óptimas condiciones ya sea para estar en exhibición o dejarlas en bodega.

«Estamos hablando fragmentos cerámicos. En materialidad tenemos cerámicas, restos óseos, textiles, mucho tema vegetal. Quipisca es una quebrada agrícola, no solamente ahora, siempre lo ha sido. También se han encontrado muchos maíces prehispánicos, cuya data es más o menos del año 1.200 al 1.400, lo que nos habla de un período de desarrollo regional, que los arqueólogos le denominan período tardío. Estamos con evidencia concreta que tiene la Quebrada de Quipisca, pero eso no quiere decir que no haya habido antes, habitantes en la quebrada» indicó la profesional museógrafa.

Vale recordar que en el pueblo de Quipisca habitan tres grandes familias que se desenvuelven la agricultura.

En la quebrada se produce membrillo, granada, choclos, ají y el molle, que es un arbolito con frutos pequeños un poco picantes parecido al pimiento. Está el membrillo de Quipisca cuyo sabor es característico por la calidad del suelo tiene un gusto diferente por la calidad del suelo y que lo hace diferente a otros sabores.

Pero también se cosechan plantas medicinales.

La comunidad tiene diversos proyectos, cuenta con una cooperativa agrícola, están llevando sus productos a un hábito más gourmet como salsas, trabajando en varios ámbitos para potenciar el turismo.

PATRIMONIO

Retomando el tema en comento, la idea de tener un museo comunitario nace desde la puesta en valor del patrimonio local que la comunidad lleva desarrollando hace varios años y que se concreta con el Primer Museo Comunitario Quechua de Tarapacá y que fue pensado desde la propia comunidad, pero cumpliendo estándares internacionales.

Los pasos a seguir para concretar el museo han sido el desarrollo de un plan museológico, de proyección de dos años que busca normar y establecer acuerdos desde la comunidad para el desarrollo de las tareas museales.

La Colección Tauquinza será la fundadora de este museo la cual ya cuenta con un registro, catalogación y conservación desarrollada por la Consultora Chinguillo Museología, en conjunto con la comunidad. Dicha colección corresponde al periodo denominado intermedio tardío y a su vez posee objetos históricos relacionados al periodo salitrero.