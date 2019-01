Desde los primeros días de febrero comenzará a desarrollarse una gran fiesta para celebrar los 400 años de Matilla, pueblo ubicado a 115 kilómetros al interior de Iquique en la comuna de Pica. El baile cachimbo presidirá la celebración de la comunidad quechua.

MARIO VERGARA

Con un gran pasacalle, comenzará el programa de celebración de los cuatrocientos años de la fundación de Matilla. Matilla es un pueblo de costumbres y de tradiciones muy arraigadas que sus habitantes no quieren abandonar ni perder; muy por el contrario, quieren robustecer y es por eso que han elaborado todo un programa de festividad de los cuatrocientos años que comenzará el viernes 8 de febrero con un gran pasacalle y durante la semana difundiendo sus tradiciones. Para conocer la historia del pueblo conversamos con el personaje más destacado del pueblo, el profesor Rómulo Contreras.

-No todos los días se celebran cuatrocientos años. ¿Cómo lo financiarán?

-Para esto se cuenta con el apoyo de empresas privadas, como también del Gobierno Regional, particularmente de la Intendencia de Tarapacá. Desde luego, la gente de Matilla y los que viven fuera de Matilla están muy entusiasmados con esta fiesta. Por eso llegarán gran cantidad de gente para disfrutar de esta celebración pero también a comprometerse con lo mucho que hay que hacer en el pueblo.

-Cuéntenos de origen de la fundación de Matilla, de su referencia histórica y de la presencia de la etnia quechua en la zona.

-De acuerdo con los antecedentes que tenemos, el año 1618 se entregan en Matilla los primeros títulos de dominio a hacendados españoles.

Considerando que ya el año 1607 cuando se instala este pueblo de españoles llamado San Antonio de Matilla ya hay antecedentes de que hay una actividad en el poblado. Matilla comenzó a poblarse desde un sector que históricamente se llamó “la botijería”. Esta palabra es porque allí se confeccionaban las botijas donde se envasaba el vino que se producía.

-Esa es la referencia histórica para determinar el origen del pueblo?

-Bueno, nosotros hemos sacado la cuenta y estamos claros que estamos cumpliendo los 400 años. Entonces, estos cuatrocientos años, aparte de abarcar el período hispánico, también hay un período peruano, luego a partir de la Guerra del Pacífico está el período chileno. De tal manera que esta secuencia histórica abarca cuatrocientos años sin dejar de desconocer que desde antes de la llegada de los españoles estaban los incas que dominaron a los quechuas. Esto es porque los quechuas fueron dominados por los incas, pacíficamente. No hubo allí conflicto bélico alguno, por lo tanto hay allí una rica historia que nosotros reconocemos. También por el hecho de ser del período peruano, muchos de nosotros tenemos la descendencia quechua.

Tradiciones

-De tal manera que hay una riqueza histórica que ustedes han ido acumulando en estos cuatrocientos años.

-Sí, nosotros la hemos ido acumulando con tradiciones, costumbres, valores, principios y que se reflejan en la forma de ser de la gente, también en lo que es el folclor, la música, danza, la gastronomía, la repostería y desde luego la agricultura. Y esa forma de pararse frente al mundo y decir que la cosmovisión que tenían nuestros antepasados desde luego que consideraba dos elementos principales como la tierra y el agua y eso siendo una de las bases de la vida de nuestro pueblo. Entonces, consciente en lo que ha ocurrido en el pasado también nosotros queremos construir futuro y eso, sobre la base de estas cosas, de estas costumbres y tradiciones.

¿Por qué la cultura quechua está arraigada principalmente en Matilla y no en la capital de Pica?

-Matilla fue un pueblo de españoles que empezó, particularmente, a cultivar la tierra para las viñas y producir el vino, pero en el tema de los quechuas nosotros también como descendientes de peruanos tenemos muy claro que los peruanos estaban muy bien vinculados con la etnia quechua y por los apellidos. Nosotros tenemos un libro que se dio a conocer en agosto del año 2018 que se llama Las Familias Troncales de Pica, Matilla y del Valle de Quisma. En el texto se refleja cuáles son las raíces realmente de nuestro pueblo y aparecen los apellidos históricos particularmente de Matilla; por lo tanto estamos conscientes de dónde venimos, pero también queremos tener muy claro y consciente para dónde vamos, que es lo que significa, el desafío del futuro.

-Entonces la presencia de los quechuas se dio en toda la comuna. Y que pasa con los aymaras?

– Lo que pasa es que hay una confusión. Los quechuas eran los del valle y los aymaras son de las altura; por lo tanto los aymaras son más pastores y los quechuas son mas agricultores. Esa es la gran diferencia. Entonces, en Matilla estamos formando La Comunidad Quechua, porque significa todo un estudio antropológico para la conclusión que efectivamente somos quechuas. Esa investigación se ha hecho y en consecuencia estaríamos en condiciones de reafirmar que nosotros pertenecemos la etnia quechua y somos comunidad.

-Y qué se necesita para ser comunidad?

-Se necesita tener territorio, eso porque los pastores son transhumantes mientras que los agricultores se asientan en un determinado lugar. Esa es una razón por las cuales nosotros también nos consideramos quechuas y no hay comunidad si no hay territorio. Creo que todas las comunidades ancestrales tienen pruebas que han evolucionado y eso es producto de la presión del medio, de muchas circunstancias, lo que no se pierde es la cosmovisión, cómo uno ve al mundo que los rodea. Para nosotros el territorio es un todo lo que comprende, tierra, espacio, agua y todo lo que allí se produce respecto de las costumbres y tradiciones. Y eso se va dando de generación en generación y el ideal es que no se produzcan distorsiones. El ideal es que las costumbres y tradiciones se mantengan tal como fue hace doscientos años.

¿Y en el plano religioso, por qué el culto a San Antonio solamente?

-Cada comunidad tiene su santo patrono y eso es consecuencia del proceso de evangelización española porque muchos de los santos a los cuales se le rinde culto en la actualidad y fueron traídos por los españoles. San Antonio es uno de los más antiguos en la región, en consecuencia, nosotros tratamos por todos los medios que lo que era la tradición religiosa de hace cien años se siga manteniendo tal cual. No aceptamos cambios, más allá de lo que otras comunidades puedan pensar. Para nosotros la Fiesta de San Antonio es eso, una fiesta religiosa.

¿En lo social, cómo se manifiesta la gente de Matilla, qué relación tiene con el origen del baile cachimbo?

-En Matilla existen todas las organizaciones sociales habidas y por haber, junta de vecinos, centro de adultos mayores, club de cachimbo una danza regional. Hay un reconocimiento oficial respecto de este baile que viene de época muy remota. Además el cachimbo tiene un origen afro, lo trajeron los esclavos que llegaron de África. En Matilla existe el Club de Cachimbo.