El Dr. Ravanal Zepeda ha participado como perito en distintos casos de connotación nacional e internacional, como las investigaciones por las muertes del presidente Salvador Allende Gossens y de Pablo Neruda, entre otras.

El destacado médico forense chileno, Dr. Luis Ravanal Zepeda fue nombrado el pasado 6 de agosto “Gobernador” de la World Association of Medical Law (WAML).

Esta distinción se entregó en el contexto de la apertura del 25° Congreso Mundial de Medicina Legal, que se desarrolla en la Universidad de Waseda (Tokio) y que reúne a los principales profesionales de la ciencia forense a nivel mundial.

De esta manera, Dr. Ravanal Zepeda (Master en medicina forense) se convierte en el único latinoamericano en formar parte del directorio mundial de la WAML, ente colegiado integrado por una mesa de gobernadores elegidos por sus méritos científicos.

Tras su discurso de asunción del cargo EL Dr. Ravanal Zepeda expresó que su nombramiento debe interpretarse “como un reconocimiento a la medicina forense chilena en su conjunto”, añadiendo que este logro “indirectamente contribuirá a mejorar los aspectos técnicos y de cooperación científica entre Chile y el resto del mundo”.

World Association of Medical Law

La WAML tuvo su origen en el Congreso Mundial de Medicina Forense, realizado en Bélgica (1967). Su propósito es promover el estudio y la discusión de la medicina legal y la ética “en beneficio de la sociedad y el avance de los Derechos Humanos”, como reza su declaración de principios.

Desde su fundación, la WAML ha celebrado 19 congresos mundiales. En su revista especializada International Journal Medicine and Law se han publicado más de dos mil artículos de autores de más de 100 países. Además, realiza diversas labores académicas y educativas, todo lo cual constituye a esta asociación en el espacio de debate más relevante de la ciencia forense a nivel mundial.

El Dr. Ravanal Zepeda ya había recibido el premio Best Scientific Presentation Award, distinción entregada a la mejor presentación en el Congreso Mundial de Medicina Forense, realizado en Seúl, Corea del Sur, en octubre de 2014 en donde exhibió su informe sobre la muerte del presidente de Chile Dr. Salvador Allende Gossens titulado One bullet or two?, investigación en donde analizó los resultados de los exámenes post mortem de 1973 y 2011. Allí, basándose en los patrones de fractura existentes en el cráneo, en los análisis de residuos de disparos y en la consideración de los hallazgos en el lugar de los hechos, el Dr. Ravanal Zepeda plantea la existencia de dos disparos en el cráneo del presidente Allende Gossens, percutados con armas distintas. El primero, a corta distancia y con arma de baja potencia, en la frente; y un segundo disparo, hecho con un arma de gran potencia, percutido en la zona submentoniana, cuando el presidente Allende Gossens ya estaba muerto. Este último, realizado con el fin de aparentar un disparo autoinferido.

Sobre el Dr. Luis Ravanal Zepeda

El Dr. Ravanal es médico cirujano (Universidad de Chile, 1990) y se desempeña como médico forense desde 1994. Desde ese año, hasta 2004, laboró en el Servicio Médico Legal (SML), colaborando en distintas áreas como: Tanatología, Toxicología, Histología y Clínica Forense, Sexología, Valoración de Lesiones, Valoración del daño corporal y Discapacidad.

Es miembro fundador de la Sociedad de Medicina Legal y Criminalística de Chile; Master en Ciencias Forenses (Universidad de Valencia, España); y perito Legista de la Defensoría Penal Pública de Chile. Ha participado como perito en distintos casos como las investigaciones por las muertes del poeta Pablo Neruda; del ministro de Interior y Defensa en gobierno del presidente Allende Gossens, José Tohá Gonzales; y de Rodrigo Anfruns Papi, niño de 6 años secuestrado y asesinado en junio de 1979.

En septiembre de 2013 publicó el libro Allende: “Yo no me rendiré” (Ceibo Ediciones), en coautoría con el sociólogo y corresponsal en Chile de la revista Proceso de México, Francisco Marín.

En la actualidad, además de su labor como perito forense acreditado en la Corte de Apelaciones de Santiago, se desempeña como Secretario General de la Academia de Valoración de Daño Corporal del Mercosur.