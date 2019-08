Estigmatización de la sociedad hospiciana

El estar realizando en la zona un estudio sobre la feria «Quebradilla» y un trabajo anterior sobre desarrollo urbano en la localidad por varios meses, convierten al antropólogo y profesor de la Universidad Alberto Hurtado, Eduardo Osterling, en un testigo más que presencial del esfuerzo que denotan las autoridades y comunidad toda en pos de hacer crecer y mejorar las condiciones de vida de todos los habitantes de Alto Hospicio.

Al ser consultado sobre la estigmatización que sufre la comunidad hospiciana en el concierto nacional, el antropólogo, dijo que los medios de comunicación solo han reparado en la crónica rosa y roja, y no en su real convivencia, que como toda urbe en desarrollo, tiene sus problemas.

«Es muy fácil reparar en la crónica roja y rosa, que es lo que enfocan los medios de comunicación actuales. Al hacer ese análisis, deciden obviar toda una serie de temas, porque son gente que no habita en la comuna. Yo puedo no ser de aquí, pero cuando estoy la habito y la camino. Voy a comer a la esquina, me compro ropa, me tomo una cerveza, en fin hago cosas que comúnmente hace la gente», agregó.

Asimismo, reiteró que si una persona no recorre la ciudad, no debiera hablar de ella, porque precisamente se queda con esos puntos alto de luces o de mucha oscuridad. «En el caso de Alto Hospicio, claro que han ocurrido eventos que han generado eso, pero no querer ver lo otro, es representar la comuna sin habitarla, en resumidas cuentas es engañar a la gente», añadió.

