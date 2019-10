Por Carmen Sandoval (Cancionangelical)

Ser un contactado por seres extraterrestres casi toda la vida, no es común, por eso con mi amiga Lizberth que me acompañó a la cita, estábamos ansiosas de empezar la conversación con el chileno Luciano Pardo, contactado desde el año 1965, cuando el tenía 16 años solamente.

Luciano Pardo nos narra que en el mundo sólo han habido 12 contactados físicamente con seres del espacio, más precisamente con seres venidos del sector de las Pléyades, de la Constelación de Tauro. Estos contactados, todos hombres de diferentes nacionalidades y edades, de los cuales sólo quedan siete actualmente.

Hay otros tipos de contactados por extraterrestres, pero de otras formas, no físicamente; estos otros contactados pueden ver sus naves, incluso los extraterrestres pueden ir a sus casas y desdoblarlos (experiencia mental, donde se percibe una separación entre el cuerpo físico y el cuerpo astral. Cabe hacer notar que con nuestro cuerpo físico de carne y hueso, podemos tener una expresión en la tercera dimensión, también tenemos otro cuerpo astral de naturaleza sutil y vaporea, para poder viajar a cuarta dimensión), y estos contactados no físicamente sólo tienen un vago recuerdo de lo sucedido o sólo les queda el mensaje que ellos les permiten recordar, ya que el interés de los extraterrestres o pleyarianos, es que el ser humano sepa que hay razas y civilizaciones superiores, que no somos los únicos. Además, que la humanidad es producto de una colonización que se hizo anteriormente en la Tierra. Que los dioses y los ángeles del cielo no son otra cosa que seres extraterrestres con una evolución más avanzada que la nuestra en 40.000 años.

Nuestra Verdadera historia como humanidad

Hace unos 16 mil años antes de la era cristiana, había una civilización en un planeta que se llamaba Tir, producto de exploraciones espaciales que hacían estos extraterrestres procedentes de las Pléyades, ya que ellos van extendiéndose, creando mundos habitables, los cuales ellos eligen y siembran. En este mundo Tir, el cual, se ubicaba entre las órbita de Marte y Júpiter existía una civilización conformada por algunos millones de ellos. Es bueno señalar que el gentilicio de estos habitantes era tiranos.

Por alguna razón que todavía ellos, los extraterrestre aun investigan, no se sabe el porqué cayeron en comportamiento de deterioro moral y psíquico, quizás por la estructuración de las fuerzas gravitatorias del planeta o del Sistema Solar. Estos seres que vivían en el planeta Tir, comenzaron a tener ambiciones de poder y domino, tenían orgullo y vanidad, lo que antes, su comportamiento era lo que llamamos ángeles. Por lo que sus habitantes se dividieron en dos fracciones que entraron en guerra; ambos lados con armas muy avanzadas, transformando al planeta Tir en una verdadera bomba de tiempo, se usaron energía atómica en ese conflicto.

Los pleyarianos poseen dos tipos de naves; una es las interestelares, que son con las que viajan por el espacio y las inter dimensionales que no solamente pueden viajar por el espacio, también pueden viajar por el tiempo. Teniendo esto a su alcance, los extraterrestres se adelantaron en el tiempo y observaron todo lo que iba a ocurrir en el planeta Tir, pero no podían intervenir en la libre determinación de los habitantes, ya que es una ley universal, supieron que ese mundo iba a estallar y de hecho el planeta estalló, actualmente es el cinturón de asteroides que hay entre las órbita de Marte y Jupiter. Viendo esto, los pleyarianos planificaron tomar un planeta para hacerlo habitable, utilizando tres naves triangulares de más de 12 kilómetros por cada lado (estas naves tienen la propiedad de crear campos magnéticos lo suficientemente poderosos, como para tomar planetas y trasladarlos de orbitas). Fue así como se tomó a la Tierra, que en ese tiempo estaba en la órbita de Saturno, era una Luna congelada, la Tierra fue trasladada y puesta en una órbita dos grados más cerca del Sol, de lo que está ahora; se descongeló por la mayor cercanía de la radiación del Sol y no por la temperatura. Se licuaron sus hielos y se crearon los océanos, los cuales fueron sembrados con micro algas, ya que éstas crean las capas de ozono y el CO2, que es un cobertor de las radiaciones nocivas del Sol, como los protones. Después se sembró la tierra con carbono vegetal, azufre y otros elementos por 6.000 años y se trajeron muchas especies entre ellos los dinosaurios, que en ese tiempo la Tierra tenía 7,7 kilos por cm2 de Fuerza de Gravedad, era inferior a la actual y ese hecho iba hacer que la gente y todo lo que existía en la Tierra fuese más grande. En todo caso, en el planeta Tierra existe sólo un 14% de todas las formas de vida que hay en el Universo, como insectos, microbios, plantas, bacterias, mamíferos, aves, etc.

Los pleyarianos

Hicieron todo esto porque sabían que el planeta Tir terminaría en un gran estallido y tenían que acomodar a los rescatados en un lugar cercano al estallar el planeta. Los rescatados que fueron seleccionados de entre la población, se les ubicó en primera instancia en la zona que la antigüedad llamaban Ur, primera ciudad de Persia, Babilonia ciudad aeropuerto, pues de allí descendía las naves que trajeron a estos rescatados, que eran de distintas razas pero en general todos parecidos por la adaptación a ese planeta.

Se sembraron en la Tierra 14 de las 24 razas que existían en el universo, seres inteligentes de fisonomía humanoides.

La Tierra se vió afectada con la explosión del planeta Tir, en ese tiempo nuestro planeta tenía dos Lunas (artificiales, hechas por los extraterrestres para equilibrar la órbita), una de esas Lunas se hizo pedazos y la otra fue impactadas en una de sus caras, la Tierra se desplazó de órbita, por lo que nuestro planeta y la Luna que conocemos, giran en torno a un centro imaginario común, que en realidad era donde la segunda luna se encontraba. Nuestra Tierra está reemplazando la posición de la segunda Luna.

También se alteró la órbita planetaria que tenía en ese entonces nuestro planeta y quedamos con una gravedad mayor, que es la que tenemos actualmente, 9,8 Kilos por cm2 de fuerza de gravedad.

Este hecho cambió las leyes físicas del planeta Tierra, la densidad y composición atmosférica cambió, por lo que gran cantidad de animales ya no pudieron seguir viviendo sobre la faz de la Tierra, entre ellos los dinosaurios.

Primera parte: Relato del contactado chileno Luciano Pardo.