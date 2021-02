Seremi mencionó que no hay un plan especial para ellos

“No existe plan o programa para inocular a migrantes en la región, porque no están en el rango de edad priorizada. Cuando se abra el rango estarán disponibles las dosis, hoy no hay programa especial para migrantes, si estamos preocupados de su testeo y aislamiento”.

Así lo precisó el del Seremi de Salud Manuel Fernández, al ser requerido por la campaña de vacunación que en la región de Tarapacá ha superado la barrera de los 23 mil inmunizados y en cuanto al tema de las vacunas para los migrantes mencionó que ellos son de edades que aún no les corresponde recibir las dosis.

En cuanto al informe de los casos Covid registrados en la región, se dio cuenta de 135 casos positivos, con desglose de 86 pacientes en Iquique, 41 en Alto Hospicio, 76 en Pozo Almonte y uno en Pica, el otro caso es de un residente en otra región que se hizo PCR. Del total de positivos 91 presentaron síntomas y 41 fueron asintomáticos y tres casos no fueron notificados. En la región se lamentan 3 fallecidos por Coronavirus y hay 39 hospitalizados en camas UCI.

En las 7 residencias sanitarias y 5 centros de estadía transitaria (para migrantes) se tiene albergado a 2.380 personas.

AUTOCUIDADO

Por su parte el vicealmirante Yerko Marcic, Jedena de Tarapacá, manifestó que las cuarentenas cansan por las restricciones y pidió renovar esfuerzos y evitar reuniones sociales para que así se pueda pasar a Fase 2.

“Hay que continuar con medidas sanitarias, aguantado restricciones y así traer los beneficios que aporta el tener mayores libertades al salir de cuarentena.

Enfatizó que las personas que no cumplen cuarentena y toque de queda, el jueves hubo 30 detenidos por no cumplirlas, están atentando con la vida de otros. “Quien no cumple es atentar contra la vida de las personas más vulnerables del punto de vista sanitario, sí aunque no lo crea se atenta contra la vida, no cumplir instrucciones es una acción grave y debe sancionarse con rigurosidad”.

Adelantó que la próxima semana se evaluará con seremi de Transportes los resultados de un informe sobre la restricción vehicular, que no se aplica hace dos semanas, “queremos saber el efecto que eso tuvo para determinar si es necesario volver a implementarla o seguimos como estamos”.

Zona rural de Pozo Almonte avanza a Transición en plan Paso a Paso

A partir de mañana, desde las 5 horas, La Tirana, La Huayca, Pintados, Huatacondo, Parca, Macaya y Mamiña salen de cuarentena.

El Ministerio de salud informó que la zona rural de Pozo Almonte pasa a etapa 2 de Transición, luego que el Ministerio de Salud informara sobre esta medida que beneficia a aquellas personas que viven al interior de la capital provincial del Tamarugal.

De esta forma, La Tirana, La Huayca, Pintados, Huatacondo, Parca, Macaya y Mamiña podrán movilizarse de lunes a viernes por estas localidades sin solicitar permisos de desplazamientos. Mientras que, sábados, domingos y festivos vuelven a cuarentena.

El seremi de Salud, Manuel Fernández, destacó los indicadores favorables que reportan estos lugares y que les permite pasar de etapa.