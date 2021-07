La disposición del Gobierno Regional para financiar soluciones al tema de los migrantes –las que deben plantearle tanto el municipio como la delegación presidencial, responsables del tema-, las atribuciones que solicitará al Gobierno Central para tener más autonomía y realización de Cabildos Ciudadanos, para que sea la gente de las siete comunas quienes entreguen propuestas que permitan elaborar la Estrategia de Desarrollo Regional (instrumento que no existe en la actualidad); fueron algunos de los temas abordados por la autoridad de Tarapacá en un encuentro con medios de comunicación.

En la actividad el Gobernador José Miguel Carvajal esbozó lo que han sido las dos semanas de gestión y adelantó lo se concretará en este segundo semestre.

Al ser consultado sobre la situación de las familias extranjeras que aún pernoctan en la Plaza Brasil, hoy declarada Zona de Riesgo Sanitario, recordó que al asumir el cargo ofreció toda la disposición del Gobierno Regional para allanar una solución humanitaria al drama de los migrantes.

“Dije que con los recursos disponibles, podemos poner a disposición un lugar transitorio. Este Gobierno Regional está disponible para que el delegado presidencial o alcalde nos digan donde necesitan poner ese lugar de estadía por el tiempo que lo necesiten. Tenemos la disposición, aquí lo que falta es voluntad política”.

Recalcó que desde el 14 de julio está disponible para solucionar el tema de la Plaza Brasil, mencionando como ejemplo que si le dicen que cuesta 15 millones de pesos ir a dejar a los migrantes a residir con buenas condiciones a un hotel que está en Los Verdes, con su equipo se pone a trabajar para ello y pagar la factura a la persona dueña del hotel.

“Pero no podemos hacerlo si ellos -delegado presidencial y alcalde- que tienen a cargo la seguridad pública y el uso del espacio público, respectivamente, no lo indican. El mensaje es que estamos disponibles para colocar los recursos, pero la solución no pasa por nosotros porque no tengo esa atribución”.

Carvajal Gallardo aprovechó el encuentro con los medios de comunicación regional y corresponsales, para reiterar cuáles son las funciones que la ley que le otorga para que la ciudadanía sepa dónde y cómo canalizar sus denuncias y reclamos.

“Yo no tengo los temas de seguridad a cargo. El Gobernador Regional no ordena los desalojos, el gobernador no manda a dar vuelta los carritos de comida de la gente ambulante, no tengo esa atribución”.

CABILDOS

En relación al trabajo de los meses venideros abordó el materializar 500 encuentros abiertos, los Cabildos Ciudadanos que serán únicos en el país, por cuanto entregarán los insumos para la Estrategia de Desarrollo Regional: instrumento de orientación, guía o carta de navegación para Tarapacá.

“Al asumir y consultar por ella, la encontramos desfasada, con observaciones, errores y fallas, porque se iba a realizar una actualización. Estamos en cero, hay que hacerla para que se entienda a dónde va y qué quiere Tarapacá: Vamos a transitar nuestro futuro en la logística y el comercio o en una agenda de transformación asociada al patrimonio y turismo. Hoy esa carta que le dice al sector empresarial dónde invertir, al sector académico qué profesionales debe formar, no está. La información no existe, esa agenda debe indicarlo pero tenemos la carta de navegación desactualizada. La Estrategia de Desarrollo Regional no existe”.

Resalta que en 500 cabildos deben recoger lo que se debe desarrollar en su gestión y en la de años próximos. “Los cabildos dirán qué está pensando nuestra gente, Si de verdad como las encuestas dicen 7 de 10 personas están preocupados de la seguridad, los cabildos deberán decirnos lo que nosotros como Gobierno Regional tendremos que apoyar en prevención, acompañamiento en la rehabilitación y cual será nuestro rol en materia de seguridad”.

Menciona que hay un equipo, que acorde a las limitaciones que impone la Pandemia, está diseñando la metodología para dichas actividades y pidió que los medios de comunicación sumarse para difundir la convocatoria y desarrollo de dichos encuentros ciudadanos donde habrá participación de todos los sectores y actores sociales, es decir pobladores, profesionales, académicos, estudiantes, jóvenes, tercera edad tanto de la costa, pampa, altiplano como de las ciudades.

COMUNICAR BIEN

Una de las preocupaciones de la máxima autoridad regional es la difusión de la gestión del Gobierno Regional de Tarapacá, para que la comunidad sepa lo que se está haciendo.

“No puede ser que se inviertan recursos del Gobierno Regional de Tarapacá y aparezcan seremis cortando la cinta y sacándose fotos como si fuera obra de su gobierno de turno. Eso no puede pasar, defenderé al Gobierno Regional desde el primer día de gestión hasta el último. Por eso todos los Seremis independiente del gobierno de turno que esté, van a ser mis adversarios porque mi tarea es la región de Tarapacá y defender al Gobierno Regional que está tan desprestigiado y en el suelo, como una institución que nadie cuido en los últimos años y a mí me toca levantarlo”.

ATRIBUCIONES

En el mes venidero se realizará un ampliado de los Gobernadores Regionales con el Presidente Sebastián Piñera donde además de pedir participación en la discusión del Presupuesto de la Nación y aumento de fondos para las regiones, estarán solicitando mayores atribuciones y descentralización para robustecer la gestión.

Carvajal Gallardo comentó que por acuerdo de todos los gobernadores se pedirá de manera colectiva competencias asociadas al área económica: Corfo, Sercotec, Fosis con todos los instrumentos que disponen. Adelantó que Corfo transfirió a los Gobiernos Regionales el instrumento llamado Bien Público, que permite realizar estudios en distintos ámbitos cuyos resultados después, al ser Bien Público, puede ser usados por cualquier persona ya se hizo con platas públicas pero hay otros instrumentos de Corfo que deben ser transferidos para así fortalecer al gobierno regional en su gestión.

También en la cita, que será en Concepción, se plantearán las atribuciones particulares de cada región, en este aspecto la solicitud tarapaqueña es solución al déficit de vivienda.

“El área vivienda es la petición particular de Tarapacá. Creo que somos la región con mayor espacio de terreno público, cerca del 90 %, lo que no sucede en otras regiones donde el porcentaje es ínfimo. Entonces si le digo a otros gobernadores pidamos a atribuciones colectivas a Bienes Nacionales para trasferencia o fiscalizaciones de terrenos, no querrán utilizarla. Es en el área de solución habitacional donde pediremos las competencias particulares, desde el Serviu, Bienes Nacionales aquellas instituciones que intervienen en solucionar el déficit habitacional”, concluyó Carvajal Gallardo.