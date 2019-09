En el contexto del Gobierno en Terreno de la Gobernación Provincial de Iquique

La Ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Isabel Plá Jarufe, el Intendente Miguel Ángel Quezada, el gobernador de la Provincia de Iquique, Álvaro Jofré, la seremi de la Mujer y la Equidad de Género de Tarapacá, Milca Pardo Álvarez, y los representantes del Centro Comercial Agro Sur, descubrieron el lienzo del Fono de Orientación y Ayuda de Violencia Contra la Mujer, 1455, en este importante espacio de venta en Iquique, para que todos los locatarios, compradores y asistentes, conozcan este número gratuito, confidencial y que atiende las 24 horas del día, a cargo de profesionales expertos en la temática.

En la ocasión se realizó un tradicional corte de cinta para inaugurar el Mes de la Patria, liderado por las autoridades regionales.

Dentro del contexto del Gobierno en Terreno de la Gobernación Provincial de Iquique, arribó la autoridad nacional, para compartir con los administradores, dueños del terminal agro, autoridades regionales y funcionarios públicos, asistentes en esta nueva jornada informativa de la oferta programática del Gobierno a la comunidad.

“Lo que hemos hecho hoy en el corazón sur de Iquique, es destapar el número de teléfono que es muy importante para nosotros, 1455, el cual entrega orientación a las mujeres que son víctimas de violencia. Una de las prioridades de nuestro Gobierno y en especial de la Agenda del Ministerio de la Mujer y de la Equidad de Género, es contribuir una cultura de tolerancia cero a la violencia. Muchas mujeres no saben que en nuestro país, y en la región de Tarapacá que están siendo víctimas de violencia, porque durante generaciones han ocurrido conductas que eran consideradas normales, pero llegó el momento de entender que no lo son, porque hieren la dignidad de las personas y de las mujeres. Desde el año pasado impulsamos la campaña No Lo Dejes Pasar, para poder conversar entre amigos, familiares y en la sociedad en pleno respecto aquellas conductas”, declaró la Ministra de la MujeryEG, Isabel Plá.

Agregó que SernamEG es el organismo técnico y tiene la Unidad de Violencia Contra la Mujer. “En caso que el llamado sea de una víctima, las van a orientar y conectar con la Unidad de Protección Integral del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, que trabaja desde hace muchos años con un gran compromiso en la materia y en la región”.

El Intendente de Tarapacá, Miguel Ángel Quezada, valoró el compromiso de los profesionales y entidades del Estado por participar en el Gobierno en Terreno en Iquique.

“Muy contento por compartir en el Terminal Agro Sur y quiero agradecer a todos los funcionarios públicos que el día sábado estuvieron a disposición de la comunidad, en especial porque tuvimos la presencia de nuestra Ministra de la MujeryEG, Isabel Plá, donde pudimos lanzar el número 1455 en la región, el cual tiene por objetivo orientar a cualquier persona y las mujeres sobre todo, porque si están viviendo una situación de violencia, pueden llamar para recibir orientación profesional”.

El Gobernador de la Provincia de Iquique, Álvaro Jofré, señaló que acercar los distintos apoyos de los servicios públicos en el Gobierno en Terreno, “es el mandato del Presidente Sebastián Piñera, y lo que nos ha instruido nuestro Intendente Miguel Ángel Quezada, de estar en cada rincón de Iquique, con la oferta programática de las entidades estatales, a las personas, comunidades, juntas vecinales y familias, ya que ellas saben que muy beneficioso para todos asistir a estos espacios de gran concurrencia masiva como es el Agro Sur. Quiero destacar la grata visita de la ministra de la MujeryEG, Isabel Plá, quien reforzó esta bandera de lucha y del combate a la erradicación de la violencia contra la mujer con el fono 1455”.







Juan Carlos Rojas, presidente de la Junta de Vecinos Villa Las Parinas, destacó la realización del Gobierno en Terreno en el sector y la presentación del Fono 1455, porque permitió que las familias tengan un contacto directo con los funcionarios del Estado, aclarar dudas y se informan donde recibir ayuda, además de agradecer la gestión de la Gobernación Provincial de Iquique.

Entre los servicios que participaron en el Gobierno en Terreno en el Terminal Agro Sur de Iquique, se cuentan a: Registro Civil, Dirección de SernamEG, Seremi de la MujeryEG, IPS, Junaeb, Educación Serviu, Minvu, Sernac, Fundación Integra, Conaf, Seremi de Salud, SII, Servel, Sename, Senadis, Onemi, Servicio Médico Legal, Senda, Seremi de Economía, Fosis, Midesof, Cajta, Sercotec, Corfo, SAG, Medio Ambiente, Prodemu, Sernamageomin, Carabineros, IND, INE, Seremi de Cultura, Dicrep, Bienes Nacionales, Sence y Gobernación Provincial de Iquique, entre otros.

El descubrimiento del Fono 1455, fue liderado por la Ministra Plá, el Intendente Miguel Ángel Quezada, el gobernador de la provincia de Iquique, Álvaro Jofré, Jesús Avendaño Vilca, administrador del Centro Comercial Agro Sur, Miguel Avendaño, presidente de la Asociación Agro Sur, la seremi de la MujeryEG, Milca Pardo, Juan Carlos Rojas, presidente de la Junta de Vecinos Villa Las Parinas, y la directora (S) de SernamEG, Rosa Malebrán.

Tras esto, las autoridades regionales realizaron un recorrido por los puestos de venta donde entregaron materiales de difusión del 1455, donde conversaron con los asistentes, compradoras y locatarias, además de entregar bolsas de tela y reforzar el llamado al no uso de bolsas plásticas.