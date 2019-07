El titular del Minvu afirmó que no es posible adquirir subsidios habitacionales sin la correspondiente postulación y condenó a abusadores que solicitan dinero a cambio de supuestos proyectos habitacionales.



Un llamado a informarse a través de canales oficiales y no caer ante estafadores que prometen adjudicación de subsidios habitacionales, realizó el ministro de Vivienda y Urbanismo, Cristián Monckeberg, como una forma de evitar los abusos que afectan a comités de vivienda que terminan perdiendo los ahorros generados para postular a un programa habitacional.

El titular de la cartera explicó que la campaña, parte del Plan Nacional de Fiscalización de Viviendas Sociales, “Te Caché”, se abordará los casos de estafadores que se reúnen con comités de vivienda para prometer la ejecución de proyectos habitacionales, solicitando dinero a cambio de subsidios habitacionales, situación que calificó de inaceptable y condenó a aquellas entidades patrocinantes(EP) que se prestan para ello.»El llamado es a informarse, a estar atentos, y a cumplir con toda la normativa de parte de las entidades patrocinantes para que el sueño de la casa propia llegue a un buen puerto y no quede en la mitad con estafas, desilusiones y proyectos no cristalizados (…) hay que elegir las mejores calificadas y nosotros como Minvu junto al Serviu podemos sancionar y sacar de ese listado con convenio a aquellas que no cumplen con la normativa y que han estafado a las familias», indicó el secretario de Estado. El ministro explicó que el Minvu cuenta con recomendaciones para evitar fraudes, destacando lo siguiente:

La información que entrega Minvu y los Serviu de cada región es la segura. La postulación a los subsidios habitacionales es gratis, nadie te puede cobrar. El subsidio no se vende ni se consigue, para obtenerlo es necesario postular. Solo te pueden asesorar Entidades Patrocinantes que tengan convenio vigente con Minvu.

Para postular colectivamente es necesario que cada comité tenga un proyecto asociado. «Cuando uno pretende llevar adelante un proyecto de viviendas hay que acercarse al Serviu para tener información completa. Es gratis postular, no se puede cobrar para postular a un subsidio, ya sea individual o colectivo para obtener una vivienda. El subsidio no se compra, y tampoco puede ser objeto de venta”, precisó el ministro. Además, en la ocasión, el titular de la cartera dio a conocer el caso de vecinos del proyecto Nueva Vida de La Pintana, quienes fueron estafados dos veces por su Entidad Patrocinante con más de $2 millones, situación que afectó a más de 30 familias. Dado eso, Serviu Metropolitano asumió el caso y durante este mes recibieron, finalmente, las llaves de sus viviendas definitivas.

La presidenta del comité, Alejandra Cañete, explicó que «fueron aproximadamente 2 millones 60 mil pesos en boletas a rendir. Nos organizamos como familias y de un momento a otro, la EGIS que nos estaba asesorando desapareció. Se nos sugirió que hiciéramos una demanda civil, pero era más costoso que el monto de la estafa. Quedamos atados de manos y lo único que pudimos hacer fue tomar otra EGIS, que con el tiempo se desfinanció y no pudimos continuar. Nos tomó Serviu y finalmente logramos tener nuestra vivienda luego de 5 años». Por último, el ministro destacó que para evitar estafas por parte de Entidades Patrocinantes, lo fundamental es revisar las calificaciones en las OIRS y el sitio web del Minvu.

Actualmente el registro está compuesto por 912 EP, de las cuales el 27% alcanza el rango de Bueno.