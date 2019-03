En seminario “Revolución Microeconómica” realizado en el Edificio Moneda Bicentenario

Al evento asistió el Presidente de la República, Sebastián Piñera, además de destacados economistas nacionales.

El Ministro de Economía, Fomento y Turismo, José Ramón Valente, lanzó este viernes una ambiciosa agenda de reformas que tendrán un alto impacto en la economía chilena a nivel microeconómico.

Valente trazó así su hoja de ruta en el marco del Seminario “Revolución Microeconómica” organizado por el Ministerio de Economía, que contó con la participación del Presidente de la República, Sebastián Piñera, además de destacados economistas nacionales que se desempeñan en distintos ámbitos en Chile y el extranjero.

Lo que busca esta agenda de reformas microeconómicas, según sostuvo el ministro Valente, es “aportar de manera concreta desde el Ministerio de Economía al objetivo planteado por el Presidente Sebastián Piñera de encaminar a Chile a convertirse, en el plazo de una década, en el primer país latinoamericano en alcanzar el desarrollo”.

“Esta ambiciosa meta requiere que Chile crezca significativamente más rápido que los países desarrollados y, a su vez, permitirá que una gran mayoría de chilenos alcance niveles de calidad de vida que hoy solo están disponibles en una treintena de países alrededor del mundo”, afirmó secretario de Estado en su exposición.

Recogiendo ese desafío, el Ministerio de Economía ha desarrollado una contundente agenda de reformas, siguiendo los principios del llamado “Capitalismo Ciudadano”.

Para el ministro Valente, “el capitalismo ciudadano es la respuesta de las sociedades libres a las demandas ciudadanas del siglo XXI. Parte por reconocer a las personas como tales y no meramente como agentes económicos. Es por tanto un capitalismo más humano y menos materialista”.

El capitalismo ciudadano “promueve políticas públicas diseñadas para facilitar la movilidad social y el emprendimiento, que pongan el progreso y la innovación por sobre el “status quo” y la competencia por sobre los privilegios y los monopolios”, afirmó el ministro de Economía.

En concreto, el capitalismo ciudadano, patrocina leyes e Instituciones que promuevan un adecuado balance entre compradores y proveedores como la recién promulgada Ley de pago a 30 días que irá en directo beneficio de las Pymes; entre consumidores y empresas como el proyecto de ley Pro Consumidor que ya ingresó a trámite al Congreso y entre empleados y empleadores.

Anuncios

El titular de Economía detalló las seis iniciativas que conforman este paquete de medidas insertas en la denominada “Revolución Microeconómica”, que abarcan proyectos y medidas administrativas para introducir mejoras regulatorias, desburocratización de permisos y la creación de plataformas electrónicas que faciliten la tramitación de los proyectos de inversion ante los organismos públicos.

1.- Proyecto de Ley “Pro-Inversión II”

Este proyecto busca seguir mejorando algunos aspectos del ordenamiento jurídico referidos a la inversión, especialmente aquellos relacionados con rebajar la burocracia y los plazos de tramitación, junto con eliminar las incertezas jurídicas.

En esa línea, este proyecto apunta a fortalecer el marco regulatorio de la inversión en el país, agregando nuevas medidas a las ya presentadas el año pasado en el proyecto de ley denominado “Pro Inversión I”, actualmente en trámite en el Congreso.

La iniciativa “Pro-Inversión II” busca reducir las trabas para desarrollar proyectos y al mismo tiempo, bajar la cantidad de recursos que el Estado gasta innecesariamente.

La iniciativa contempla facilitar la modernización e implementación de mejoras tecnológicas en los proyectos, facilitando su tramitación. Además, considera medidas para agilizar las consultas de pertinencia y reconocer los gastos asociados a la tramitación de proyectos.

2.- Sistema Unificado de Permisos, “SUPER”

Esta plataforma, desarrollada por la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables (GPS), tiene como objetivo que todos los inversionistas del país puedan tramitar sus permisos en un solo portal web, completar formularios online y hacer seguimiento en línea sobre el avance de cada uno de los permisos necesarios para concretar sus proyectos de inversión.

Según la Comisión Nacional de Productividad, existen más de 400 permisos que los proyectos de inversión deben tramitar para poder operar, muchos de los cuales deben realizarse de manera presencial. Eso deriva en tiempos de tramitación excesivamente largos. En promedio, proyectos grandes de inversión se demoran 4,5 años en tramitarse completamente (2 años de tramitación ambiental y 2,5 sectorial).

La plataforma contendrá más de 200 permisos, los que actualmente se encuentran repartidos en más de 30 servicios públicos. A la fecha, 25 de estos permisos ya se encuentra digitalizados.

3.- Web Oficina Gestión de Proyectos Sustentables “GPS para Pymes”

El nuevo sitio de la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables (https://www.oficinagps.cl) es un portal con foco en la transparencia de la información, apoyo transversal a la inversión y tendrá u especial destinado a las PYMES.

Contará con dos herramientas especiales para las pequeñas y medianas empresas: un formulario de libre acceso que recoge los obstáculos que enfrentan los emprendedores al solicitar permisos y una guía de permisos mediante la cual los emprendedores pueden saber cuáles deben tramitar y dónde los pueden obtener para ejecutar sus proyectos.

4.- Proyecto de Ley “Productividad II”

El objetivo de esta iniciativa es promover cambios regulatorios para lograr mercados abiertos y competitivos, eliminando barreras de entrada para fomentar el emprendimiento y mejorar la productividad.

La Oficina de Productividad y Emprendimiento Nacional (OPEN) ha recopilado más de 675 medidas de mejora regulatoria. De esta recopilación, además de la ya mencionada Ley de Productividad y Emprendimiento I (enviada en agosto de 2018, y que consta de 19 medidas), se envió en octubre de 2018 un proyecto de ley corta INAPI (29 medidas) y en enero de 2019 proyecto de ley Pro Consumidor (6 medidas).

Junto a esto, OPEN ha colaborado activamente con otros ministerios en otros proyectos de ley que mejoren la productividad y competitividad (cabotaje, portabilidad hipotecaria, etc.) y se encuentra trabajando en la implementación de 20 cambios normativos en el año 2019.

5.- Guía Chilena para una buena regulación

Se lanzó la “Guía Chilena para una Buena Regulación”, la cual busca mejorar la metodología de los Informes de Productividad, con el fin de perfeccionar el proceso de elaboración de nuevas regulaciones, implementando prácticas internacionales exitosas.

Esta guía recomienda que toda regulación tenga una evaluación preliminar donde se determine si existe impacto regulatorio o no. En caso de tener un impacto regulatorio, se realizará un Informe de Productividad y Coherencia Regulatoria, ya sea estándar o de alto impacto, dependiendo de la magnitud del costo regulatorio.

Entre los principios en que se basa esta guía destacan: evitar cargas regulatorias superpuestas y/o contradictorias, velar por la armonización y coherencia con estándares y acuerdos internacionales, revisión periódica de las normativas para probar su continua relevancia e identificar regulaciones costosas y obsoletas que puedan ser modificadas o derogadas.

6.- Unidad de Economía, Psicología e Investigación del Comportamiento, “EPIC

El Ministerio de Economía lanzará la Unidad de Economía, Psicología e Investigación del Comportamiento (EPIC). Esta nueva área de la economía, que pretende solucionar problemas económicos con métodos empíricos derivados de la psicología, es uno de los campos de estudio de mayor crecimiento en el mundo.

El objetivo es implementar EPIC para su aplicación a diversos problemas de política pública, buscando soluciones propuestas por la economía del comportamiento que consiste, básicamente, en incentivar o guiar el comportamiento de las personas sin obligar o instruir dicho comportamiento.

Esta metodología tiene aplicaciones potenciales en la reducción de la evasión en el Transantiago y del IVA, la informalidad de las Pymes, la cotización previsional de trabajadores independientes, ausentismo laboral y licencias médicas, robo de autos y celulares, además del comercio ilegal en las calles.

Otros desafíos

Durante el desarrollo del seminario “Revolución Microeconómica”, el presidente Sebastián Piñera, junto con destacar la ambiciosa agenda anunciada por el Ministerio de Economía, encomendó al ministro José Ramón Valente la presentación de un proyecto de ley para otorgar una institucionalidad más robusta a la Oficina de Productividad y Emprendimiento Nacional (OPEN) y la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables (GPS), ya creadas por decreto. El proyecto para darle estatus legal a ambas oficinas deberá ingresar a tramitación al Congreso a fines de 2019.

Asimismo, el mandatario encargó al titular de Economía la elaboración de un proyecto de ley y un instructivo para crear instancias permanentes de revisión y simplificación regulatoria, incentivando mercados abiertos y competitivos, sin barreras de entradas, de tal forma que se fomente el emprendimiento y se mejore la productividad.

El proyecto de ley contendrá 4 medidas: La derogación de 100 leyes que se encuentren tácitamente derogadas, obsoletas, en desuso o caducadas; explicitar las leyes a derogar en los proyectos de ley; plan de revisión y derogación legislativa, además de medidas de transparencia regulatoria.

El mandatario señaló en su intervención que está personalmente comprometido con esta agenda. Sobre todo porque Chile es uno de los países con mayor complejidad de procesos regulatorios dentro de los países de la OCDE. Esta Revolución Microeconómica “es lo que hay que hacer para desatar las fuerzas de la libertad, creatividad, emprendimiento, innovación, que el Estado a veces en lugar de promoverlas, termina asfixiándolas”, afirmó el Presidente Sebastián Piñera.

En declaraciones a la prensa, el Ministro de Economía, José Ramón Valente, indicó que “cuando hablamos de Revolución Microeconómica, lo que estamos diciendo es que queremos un sistema económico abierto sobre todo a los ciudadanos. Queremos que todos los chilenos participen de nuestra economía y para eso estamos removiendo barreras. Para eso estamos generando condiciones para que todos puedan hacer su emprendimiento”.

Valente agregó además que “en este esfuerzo de tener un marco regulatorio más robusto y mejor, no queremos bajar los estándares. Queremos incluso subir los estándares. No queremos que en Chile haya corrupción, obviamente que no. No queremos que en Chile se deprede el medio ambiente, por supuesto que no, y queremos que haya una mucho mejor convivencia con las comunidades. Todo eso es perfectamente lograble en un contexto de menos burocracia”.

En el seminario participaron destacados economistas chilenos: Rodrigo Vergara, Rodrigo Valdés, Klaus Schmidt-Hebbel; Rodrigo Wagner, José Luis Daza, Andrea Tokman, Sergio Urzúa, Juan Pablo Montero y Sebastián Edwards.