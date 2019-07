En visita a la región, el titular de Energía destacó que actualmente están en construcción dos parques eólicos por US$53 millones, que comenzarán este año las obras de tres proyectos eólicos por US$311 millones y el próximo año otras 4 centrales eólicas e hídricas por US$636 millones.

El ministro de Energía, Juan Carlos Jobet, sostuvo hoy una intensa agenda en la Región del Biobío, en que inauguró proyectos de electrificación rural y eficiencia energética en Arauco, y reveló que el 100% de las nuevas centrales de generación eléctrica en construcción y a construirse este año y el próximo serán con fuentes renovables.

Jobet destacó que actualmente están en obras 2 centrales eólicas de capacidad instalada de 41,4 MW y US$53 millones, este año se sumarán otras tres centrales eólicas de 239 MW y US$311 millones y el próximo año otros cuatro proyectos eólicos e hídricos de 277 MW y US$636 millones, superando los US$1.000 millones.

“La Región del Biobío tiene un enorme potencial renovable, que se muestra claramente en el desarrollo de centrales de energía renovable por US$1.000 millones, que están en construcción o pronto a iniciarse. Es una gran noticia para la región, que tiene una clara y potente vocación de energía limpia y verde”, señaló el ministro Juan Carlos Jobet.

La autoridad agregó que una de las prioridades de su gestión estará en impulsar la inversión en el sector energético, y convertirlo en uno de los motores de la reactivación económica.

“Tenemos un catastro bien detallado de todos los proyectos, y al sumar todo lo que está en construcción, con aprobación y en trámite, las inversiones superan los US$ 80 mil millones con más de 750 proyectos en el país. Probablemente, no todos se desarrollen, pero en construcción tenemos más de US$ 8.500 millones. Queremos que esos proyectos se desarrollen de acuerdo a la normativa y cumpliendo sus permisos, pero ayudándolos a acelerarlos para que puedan entrar pronto en operación”, puntualizó.

Otro de los ejes encomendados por el Presidente Sebastián Piñera al ministro apuntan a la energía con sello social, lo que significa llevar la electricidad a cada rincón del país, ya que en Chile hay aún 30 mil familias que viven sin ese indispensable recurso.

Es por ello que Juan Carlos Jobet inauguró un proyecto de electrificación rural del sector de Carampangue y Loma Larga, en la comuna de Arauco, que beneficia a 132 familias.

“No es ético ni digno que aún hayan familias en Chile que vivan en pleno siglo XIX con las múltiples carencias que genera no tener acceso a un servicio tan básico como la energía eléctrica. Es por ello que estamos redoblando los esfuerzos para llevar la luz a cada rincón de Chile”, enfatizó el ministro.

Jobet explicó que en la Región de Biobío hay casi 3 mil familias sin electricidad, de las cuales la mitad ya tiene un proyecto de energización en desarrollo. Sólo en Arauco el Ministerio de Energía transfirió $3 mil millones al Gobierno Regional, además de otros $4 mil millones que se invertirán en darles energía a 500 familias pehuenches de Alto Biobío.

El seremi de Energía, Mauricio Henríquez, explicó que el mapa de vulnerabilidad “se pudo establecer que la cobertura eléctrica a nivel regional es del 99,4%, lo cual nos permite trabajar en los hogares que aún no cuentan un servicio estable”.