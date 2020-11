Si en 2019 hubo 78 proyectos mineros por US$19.514 millones aprobados por el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), la cifra subió a 82 proyectos por US$23.378 millones este año, un incremento US$3.800 millones. Además, hay un alza de 16 mil nuevos puestos de trabajo.

Un fuerte aumento en inversiones, empleos y proyectos mineros con aprobación ambiental se registró este año 2020, en relación con 2019, reveló el ministro de Minería, Baldo Prokurica.

Ello, debido a que si el año pasado hubo 78 proyectos mineros por US$19.514 millones aprobados por el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), la cifra subió a 82 proyectos por US$23.378 millones este año, un incremento del 20% (US$3.800 millones).

Este aumento de proyectos y de inversión también genera una mejora en la proyección de empleos que derivarán de estas iniciativas. Así, en septiembre de 2019 se proyectaban 68.379, cifra que aumentó a septiembre de 2020 proyectando 84.311 puestos de trabajo, es decir, casi 16 mil empleos más, un alza anual de 23%.

“Estas cifras de mayores proyectos, inversión y empleos en la minería con aprobación ambiental son especialmente importantes, dado que se generan en medio de la peor crisis económica en décadas en el país por la pandemia del coronavirus. Es la mejor muestra de la buena salud que goza la minería en el corto, mediano y largo plazo, porque también tenemos una cartera de inversiones de US$74 mil millones a 2029”, dijo el ministro Baldo Prokurica.

La autoridad agregó que están poniendo la máxima celeridad para que las iniciativas puedan obtener los permisos sectoriales faltantes para que puedan iniciar obras cuanto antes. Es por ello que el ministerio implementó el plan “Más y mejor Minería”, que busca acompañar a los proyectos antes, durante y después de su aprobación ambiental con el objetivo de que se concreten.

“Los chilenos y chilenas necesitan puestos de trabajo para sacar adelante a sus familias y tener mayor progreso y bienestar. La burocracia estatal tiene que ayudar y facilitar la realización de los proyectos mineros que, obviamente, cumplan con la legislación vigente, y no ponerle trabajas innecesarias por desidia o negligencia. Los inversionistas nacionales y extranjeros están dispuestos a generar riqueza y empleos para el país, ahora falta que la Administración Pública haga su parte”, señaló el ministro Prokurica.

Desglose regional: Antofagasta lidera y Tarapacá está en cuarto lugar.

Antofagasta es la región con mayor cartera de proyectos mineros con aprobación ambiental, que contempla 25 iniciativas por casi US$12 mil millones.

Le siguen Atacama con 35 proyectos por US$ 7.193, Coquimbo con7 iniciativas por US$ 3.191 millones, Tarapacá con4 proyectos por US$ 548 millones y Valparaíso con 4 proyectos por US$ 354 millones.

Principales proyectos en Tarapacá

El Seremi de Minería Gonzalo Vidal destacó: “estas son excelentes noticias para nuestra región, porque al concretarse estos proyectos contribuirán principalmente a la reactivación de la economía regional y la empleabilidad en Tarapacá. Tenemos un gran desafío que depone esta importante cartera de iniciativas que se encuentran en distintas fases de desarrollo, destacando la ejecución del proyecto Quebrada Blanca Fase 2 que cuenta con una inversión de USD $4.700 millones”

Dentro de la cartera de proyectos en tramitación medioambiental se destacan proyectos emblemáticos como: Instalaciones complementarias en Collahuasi, de la Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi, con US$ 3.200 millones de inversión, el Proyecto de Continuidad Operacional Cerro Colorado por US$467 millones, Proyecto Tente en el Aire de SQM US$350 millones y el proyecto Orcoma SpA, de SQM, con US$ 230 de inversión.