Las últimas sobrevivientes de rana del Loa en el mundo llegaron al Zoológico Nacional para evitar su extinción. Los ejemplares fueron presentados por el Ministro de Vivienda y Urbanismo, Cristián Monckeberg y la ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt. Se trata de 14 vertebrados únicos en el mundo que habitaban en un arroyo que se secó completamente, producto de la desecación de la vertiente desde donde se originaba. Un grupo de expertos las encontró severamente desnutridas y las trasladaron al Zoológico Nacional ubicado en el Parque Metropolitano.

El titular de la cartera explicó que “acá tenemos un centro de rehabilitación de primer nivel, con excelentes profesionales, que permiten que este tipo de labores se realicen. Este centro ha recibido más de 700 especies, cada una de ellas llegan acá por diferentes motivos, y en el zoológico luego son tratados, conservados para eventualmente devolverlos su lugar de origen”, indicó el ministro Monckeberg.

En la misma línea, Carolina Schmidt comentó que “el Ministerio de Medio Ambiente ha impulsado el ´Plan Nacional de Protección de Especies Amenazadas: Últimos Refugios´, que tiene como objetivo cuidar los ecosistemas donde se desarrollan especies con problema crítico. La extinción de una especie es una pérdida muy grande del patrimonio natural de un país, pero también es una pérdida gigantesca en torno a una carga genética indispensable para la vida.» manifestó la ministra. El 1 y 2 de agosto un Grupo de Especialistas en Anfibios de la UICN y del Museo de Historia Natural de Calama fueron a rescatar la mayor cantidad de individuos posibles, rescatándose 14 ranas, las únicas que fueron posibles de encontrar ahora en el sector, y las trasladaron al Centro de Reproducción de Anfibios Nativos del Zoológico Nacional. Andrés Charrier, etólogo de la Red Chilena de la Etología comentó que «Es primera vez que se hace un rescate de estas magnitudes y con toda la logística que implica hacer esto, un rescate con un esfuerzo coordinado para salvar una especie».

La rana del Loa está clasificada como en Peligro Crítico y es el vertebrado bajo mayor riesgo de extinción en Chile.

Mientras se restaura su hábitat natural, se realizará un delicado trabajo de recuperación de la especie mediante su reproducción bajo cuidado humano, según lineamentos internacionales para la conservación ex situ de especies altamente amenazadas. “Lo que necesitamos ahora es que puedan estabilizarse, aumentar de peso, que sobrevivan y, de ahí, ya podemos empezar a reproducirlas y pensar en un futuro en reintroducirlas. Pero no sacamos nada con pensar en eso si no tenemos hábitat”, explicó la directora del zoológico, Alejandra Montalva.