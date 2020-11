Reemplazará a José Miguel Carvajal

Mario Vergara

Se llama Francisca Salazar Callasaya, de 58 años de edad, mujer aymara del Partido Radical que asumirá el cargo de consejera regional, tras la renuncia de José Miguel Carvajal.

La noticia la sorprendió en el pueblo de Huaviña, de la comuna de Huara distante 153 kilómetros al interior de Iquique, a dos y media hora de viaje.

«Estaba cumpliendo 58 cuando me llamaron para informarse que asumiré el cargo de consejera regional».

Francisca iba a postular como concejal de Huara por los pueblos originarios.

“Ayer viernes como a las seis de la tarde estaba en la iglesia me encontraba preparando todo los enseres para el Día de las Almitas. Fue una sorpresa bonita. Me quedé para adentro. No lo esperaba. Recibo la noticia con una gran alegría. Doy las gracias a cada una de mi gente que me dio el voto».

Salazar Callasaya postuló en el subpacto por el Partido Radical, mientras que José Carvajal por el PPD. «Recuerdo que en la comuna de Huara obtuve alta mayoría como mujer aymara. Estoy muy emocionada por representar en el Core a las mujeres aymas y a todos los pueblos originarios» dijo.