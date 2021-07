Con el objetivo de adquirir conocimientos sobre formación ciudadana y herramientas para el ejercicio de un liderazgo positivo, democrático y con enfoque de género, 20 mujeres de las provincias de Iquique y El Tamarugal participaron en el Taller Digital de Liderazgo Cívico que PRODEMU —entidad perteneciente a la Presidencia y que lidera Cecilia Morel Montes— dictó vía remota en la región de Tarapacá.

Dueñas de casa, estudiantes, profesionales y dirigentes fueron parte de esta iniciativa que consistió en un total de siete sesiones formativas en las cuales se impartieron conocimientos respecto a conciencia de género y liderazgo, empoderamiento cívico, participación y ciudanía; formación ciudadana para el ejercicio electoral, estrategias para el liderazgo con enfoque de género, comunicación efectiva y resolución de conflictos.

Para Cindy Peñaloza, psicopedagoga iquiqueña de 32 años, el taller impactó positivamente no solo en su vida personal sino también en el ámbito laboral donde —según dijo— aplica lo aprendido junto a PRODEMU.

“En el taller me ayudó a reforzar mis conocimientos respecto a educación cívica y aprendí mucho sobre enfoque de género. Además, me sirvió para aprender cómo fomentar el liderazgo y las habilidades comunicativas porque ahora, con la virtualidad, se está perdiendo la comunicación entre las personas, y muchos no opinan o no responden, entonces esas herramientas sirven para sacar a flote estas situaciones con mis estudiantes”, dijo la profesional quien se desempeña en la Universidad Arturo Prat y destacó, además, que en este espacio se sintió valorada, al reconocer que su opinión es válida y respetada, algo que ahora promueve entre sus alumnas y alumnos.

EMPODERAMIENTO

Respecto a esta iniciativa, la directora regional de PRODEMU Tarapacá, Karoll Carvajal Castro, indicó que “el contexto de encierro y de diversificación de las necesidades de las mujeres, nos motivó a generar programas formativos pensados en enriquecer sus conocimientos y experiencias en educación cívica, así como en fortalecer su autonomía para la toma de decisiones, mediante un proceso de empoderamiento personal y del desarrollo de competencias para el liderazgo, y nos satisface saber, a través de sus relatos, que se alcanzó este propósito”.

La autoridad regional agregó que “en cada sesión las participantes fueron capacitadas en la adquisición de herramientas concretas para potenciar diversos tipos de liderazgo, haciendo énfasis en el trabajo en equipo, resolución de conflictos y desarrollo de habilidades comunicacionales, con enfoque de género”.

El taller, que forma parte de la Ruta de Liderazgo, fue impartido por la gestora de apoyo territorial de PRODEMU, Romina Villarroel; en tanto, en la última sesión formativa se contó con la participación de funcionarias de la Corporación de Asistencia Judicial de Tarapacá y Antofagasta (CAJTA) quienes abordaron el tema de resolución pacífica de conflictos y explicaron cuáles son los errores que se suele cometer al respecto y qué estrategias existen para lograr ello.

Paola Ramírez, socia del Club Deportivo, Social, Cultural Hijos de Huara, comentó que a través del taller aprendió cómo poder establecer una mejor comunicación con las personas y de qué manera poder ayudar a afrontar posibles conflictos. De igual modo manifestó que, si bien actualmente las actividades de la organización que integra están suspendidas debido a la pandemia, es necesario aprovechar el tiempo para poder capacitarse.