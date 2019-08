La acción se realiza gracias a un convenio entre esta casa edilicia y el hospital regional Ernesto Torres Galdames, que en esta ocasión permitió atender a 20 habitantes de esta comuna

Este es el segundo operativo de esta naturaleza con un costo de 30 millones el cual considera traslado, exámenes y recursos médicos humanos que permitió intervenir quirúrgicamente a 15 pacientes.

Sergio Challapa, poblador del interior de Isluga en la comuna de Colchane, ha vivido3 años con cálculos biliares, un calvario que le ha dificultado rendir en su trabajo y que ha afectado su calidad de vida en especial en el tiempo para compartir junto a su familia,

“Con el sistema de salud de acá llevo 3 años esperando por una operación y voy para el cuarto año. Es difícil vivir con dolor, cuando supe de las gestiones del alcalde de Colchane para tratar esta dolencia fui a ver qué pasa y ahora me podré operar. Para mi es una solución para dejar de sufrir”. El relato de Sergio se repite entre los pobladores aymaras quienes superan la taza nacional de casos de colelitiasis o cálculos a la vesícula que necesitan cirugía.

Esta estadística es parte de los estudios realizados por el cirujano plástico Marcelo Fonseca, quien fue médico general de zona en Colchane y que una vez obtenida su especialidad decidió devolver todo el cariño recibido por el pueblo aymara organizando cuerpos médicos para distintas atenciones. La alta demanda de estas le hizo buscar recursos en otras entidades llamado que fue escuchado por el alcalde de Colchane Javier García y el Hospital Regional Ernesto Torres Galdames.

Organización

El alcalde de Colchane Javier García es aymara y conoce de cerca las dificultades de su pueblo, “el sistema de salud hace que los habitantes rurales tengan poco o nada de acceso a este, el alto costo de traslado, exámenes y operaciones son dificultades que se deben sumar al largo tiempo de espera en ser atendidos y que en algunos casos resultan fatales por falta de intervenciones médicas”

Según explicó García la inversión en este último operativo bordeó cerca de 30 millones, de los cuales el municipio solventó traslado, exámenes. Para agilizar los exámenes médicos de los pacientes la casa edilicia mantiene un convenio con el Centro Médico Norte Grande y el laboratorio Arauco. Además del apoyo y atención gratuita de los doctores Marcelo Fonseca y Sergio Calcagño.

El otro actor de este círculo virtuoso es el Hospital Regional Ernesto Torres Galdames, que facilita sus dependencias para intervenir quirúrgicamente a los aymaras, como dijo explicó su director Raúl Romero a los pobladores aymaras, “Tenemos un equipo humano que está preocupado por ustedes, queremos que sepan que no deben sentirnos ajenos por ser habitantes del interior porque este hospital es también suyo, ustedes son parte de él”, dijo Raúl Romero director del Hospital Regional.

Propuesta de salud aymara

Lo que para el doctor Fonseca comenzó como una acción social ha tomado un enfoque científico al descubrir una cualidad única en la población aymara que puede traer beneficios en salud para la humanidad, “cuando comenzamos el trabajo con las comunidades aymaras fue exclusivamente social, con el tiempo nos dimos cuenta que no éramos capaces de solucionar el problema. Para presentar y solicitar al gobierno y al sistema de salud que nos ayudara comenzamos a tabular nuestros datos para detectar las necesidades de salud, de epidemiología del pueblo aymara. Estamos pronto a publicar un estudio en diversas revistas científicas en que establecimos que los aymaras son la etnia originaria de Chile con más casos de colelitiasis o cálculos a la vesícula. Se sabe que los cálculos de la vesícula son el principal factor de riesgo para hacer y desarrollar cáncer de vesícula, pero el pueblo aymara no lo desarrolla y estamos estudiando los genes de esta población para saber por qué generan muchos cálculos a la vesícula pero no desarrollan cáncer”, explicó el doctor.

El alcalde Javier García considera que los datos y conclusiones obtenidas por el doctor Fonseca serán determinantes para generar una instancia de ley de salud favorable a los aymaras “los datos de estos estudios, más las necesidades y dificultades de los aymaras para conseguir atención médica, que en muchos casos terminan en la muerte de los pacientes sin ser atendidos, nos permitirán solicitar que se cree una legislación tipo auge para dar prioridad tanto en traslado, como en exámenes y operaciones para los aymaras, que son muchos más propensos a este tipo de afecciones que el normal de la población”, concluyó el edil andino.