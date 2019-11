Para la temporada estival

Las altas temperaturas que se están presentando en la comuna nos indican que ya se avecina la temporada estival, sinónimo de vacaciones y piscinas, las cuales ya empezaron a ser remozadas por parte de funcionarios del Departamento de Obras Civiles de la Municipalidad de Alto Hospicio, aseveró el jefe de obras de esa repartición pública, Rodrigo Vildoso.

Dijo que cada año y como es costumbre el alcalde Patricio Ferreira preocupado por la comunidad, sobre todo por los niños, niñas y jóvenes de la comuna, para que pasen y disfruten unas lindas vacaciones, está haciéndoles mejoras a las 2 piscinas que cuenta la ciudad, como son la de El Boro y La Pampa.





En ambos recintos, precisó, se empezó a trabajar en las 4 piscinas y el sector de los quinchos en donde las familias pueden compartir en sana alegría. También se está haciendo reposición en sus áreas verdes, camarines y duchas.

Indicó que los dos centros recreativos cuentan con dos piscinas, una para adultos y una para los pequeños, las cuales se esperan que el próximo mes queden habilitadas para el uso gratuito de toda la comunidad.

Asimismo, recordó que la fiesta inaugural que se hizo en la anterior temporada estival, se volverá a repetir con bailes, música, colores y concursos, además de presentaciones de equipos de natación para que la familia hospiciana disfrute un bonito verano. “Fue una fiesta que repletó las piscinas de niños, niñas, jóvenes y adultos que compartieron con juegos y degustaron brochetas de frutas y cotillón”, expresó.

Talleres gratuitos

Además, Vildoso, reiteró que nuevamente se van a implementar talleres gratuitos de natación de distintos tipos de nado para toda la familia. Se realizarán también talleres deportivos generados por el Departamento de Deporte del municipio, que estarán vigentes hasta el mes de marzo del 2020.

Para participar de estos eventos, dijo que se va a avisar oportunamente a la comunidad por las redes sociales y la página web del municipio, maho.cl

De esta manera el gobierno comunal a pesar de la contingencia nacional que vive la comuna, región y el país, no descuida las tareas de hacer de Alto Hospicio una ciudad sana y hermosa para que las familias se reúnan y puedan disfrutar de sus instalaciones. La habilitación de las piscinas, sin duda, contribuyen a que los menores utilicen sus ratos libres en sano esparcimiento, con el beneficio para las familias que no disponen de muchos recursos y no tengan que bajar a las playas de Iquique para refrescarse.