Personas en situación de calle y COVID-19

No solo los adultos mayores o los enfermos crónicos pueden ser población de riesgo ante el COVID-19, también hay otros grupos humanos con alta vulnerabilidad: las personas en situación de calle. Los problemas de salud previos o tener poco acceso a útiles de aseo los hacen más proclives a contraer el virus.

Ayer carabineros con inspectores municipales, ante numerosas denuncias de habitantes del sector del Paseo Baquedano y otras calles centrales de la ciudad, iniciaron un operativo de retiro de un sinnumero de personas que se habían “tomado” balcones de casonas para transformarlas en sus habitaciones permanentes. Incluso uno de ellos mantenía un televisor el que había conectado peligrosamente a la energía electrica directo de un poste del alumbrado público.

De acuerdo a lo señalado en el lugar, varios de ellos fueron trasladado hasta el Estadio HernanVillanuevba, donde permanecerán durante los próximas semanas.

Pero esta situiacion se repite en muchos lugares de la comuna, como la Plazoleta Crota, la Plaza Condell, en las inmediaciones del terminal agropecuarioo, cerca del Mercado Centenario y otros secrtores, provocando grandes molestias entre quienes viven en las inmediaciones.

Desde la Fundación Gente de la Calle, a nivel nacional, han expresado su preocupación por la situación que viven las personas que se encuentran en situación de calle frente a la emergencia sanitara por el COVID-19.

A través de una carta que fue firmada por 163 personas, entre ellas académicos e instituciones, han difundido esta información solicitando que se generen medidas para la protección de quienes hoy están sin un techo estable.

Según han expresado desde la Fundación, “las personas en situación de calle son parte de la población de alto riesgo, ya que son un segmento extremadamente vulnerable, en tanto sus malas condiciones de salud: enfermedades crónicas, tuberculosis, VIH, depresión inmunológica; entre otras y que en la actualidad se encuentran altamente expuestas al contagio del coronavirus al no contar con los servicios básicos de higiene”.

El director ejecutivo de Fundación Gente de la Calle, Francisco Román, indicó que “esta es una población que está en riesgo porque de base tiene muchos problemas de salud. En general arrastran historias largas de enfermedades, muchas de ellas pulmonares, que no han sido tratadas, o que se inicia un tratamiento y dado que no tienen las condiciones no lo han terminado, entonces mantienen un estado de salud precario, por lo tanto son más susceptibles a adquirir la enfermedad, y no van a tener la misma capacidad de respuesta que otros”.

Junto a ello el toque de queda les restringe su movilidad durante la noche, jornada en la que muchos realizan su trabajo de recolección de chatarra o artículos en desuso, o impide a voluntarios realizar recorridos de ayuda por las calles, algo que también genera perjuicios en la vida de quienes hoy viven en esta situación.

¿ Quienes son personas en situación de calle?

Personas en situación de calle son sujetos que son vulnerados en uno o más derechos, tales como salud, educación, vivienda, trabajo o justicia, que se ven enfrentados a tener que resolver sus temas de habitabilidad en lugares que no constituyen una vivienda. Esto pueden ser espacios públicos, como plazas, calles, salidas de hospitales; o dentro de la oferta de hospederías o albergues que tienen organizaciones del sector público o privado. En teoría, es una situación temporal, aunque hay personas que llevan décadas viviendo esta realidad.