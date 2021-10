El proyecto FIC Muyuri Tarapacá, financiado por el Gobierno Regional de Tarapacá y el Consejo Regional de Tarapacá, y ejecutado por Universidad Santo Tomás, lideró el Primer Taller de Economía Circular con la Red de Profesionales de la Universidad Arturo Prat con el fin de difundir los modelos de economía circular.



En la charla online participaron los expositores Paris Salgado, ingeniero comercial y consultor en innovación y economía circular, y Jessica Soto, diseñadora industrial y fundadora de Jallalla Vasos Verdes, quienes explicaron la teoría y la práctica de este modelo que busca reemplazar a la economía lineal.



Salgado advirtió que el mundo ha llegado a niveles dramáticos producto de su actual modelo de desarrollo, lo que obligó a que los países generaran una Agenda 2030 para optar por nuevos modelos que frenen los perjuicios al planeta, un buen manejo de los recursos, la erradicación de la pobreza y un consumo y producción sustentables para «desacoplar el sistema económico de la degradación ambiental».



Junto con señalar que el Gobierno y la empresa privada pueden hacer mucho para promover y sumarse a un modelo circular, el ingeniero comercial agregó que este cambio parte desde los propios individuos: «Qué podemos hacer nosotros los consumidores, no comprar más de lo que necesitamos y compras a proveedores locales para evitar el transporte desde largas distancias. Debemos promover el desarrollo de la industria local y rechazar el packing para un solo producto».



La fundadora de Jallalla, Jessica Soto, quien reutiliza botellas de vidrio para armar vasos personalizados y con diseños locales que pinta manualmente, dijo que ha reutilizado más de 3.500 botellas desde que inició su emprendimiento en febrero de 2020. Sin embargo, reiteró que el valor se lo da el propio consumidor, al permitir que este círculo siga andando.



“Este valor no lo doy yo, sino que lo debe valorar el cliente, porque el cliente va a comprar y hará que uno siga la cadena y siga produciendo este modelo de negocio circular. Si no le das propuesta de valor a tu producto, te estancas. Vas a reciclar a lo mejor una tonelada de plástico, pero si no lo entregaste valor, no servirá de nada”, aclaró Soto. A eso suma que el packing es compostable elaborado a partir de cartón reciclado.



Una de sus metas es tener un triple impacto: a nivel social, ambiental y económico. De hecho, ha encabezado talleres junto a Fundación Techo a mujeres de Alto Hospicio a quienes enseñó las técnicas de reutilización de botellas y espera hacer lo mismo con los barrios del sector norte de Iquique en alianza con Zona Franca. Su mirada también aporta a lo local, pues está trabajando con negocios y proyectos regionales como Vinos del Desierto y Cervecería Ajayu, quienes le proveen parte del material.



El Director del proyecto FIC Muyuri Tarapacá, el ingeniero comercial y docente de la Universidad Santo Tomás, Raúl Saavedra, destacó esta actividad como el reencuentro con la arista académica, ya que uno de los objetivos de la iniciativa es brindar talleres y capacitación a profesionales y estudiantes del mundo escolar y universitario, con el fin de enriquecer el conocimiento, generando liderazgos en economía circular. «De economía circular se habla bastante, pero se sabe relativamente poco», confesó.



Muyuri Tarapacá Red de Economía Circular inició en agosto de 2020 y ya ha realizado asistencia técnica gratuita a 15 empresas de la región, así como un diplomado a 35 consultores en economía circular, formando capital humano regional.