Piloto Iquiqueño ya es quinto en la clasificación general de la prueba que se disputa en Arabia Saudita

El piloto iquiqueño José Ignacio Cornejo (Monster Energy Honda Team), remató en el segundo lugar de la tercera etapa del Rally Dakar 2020, quedando en el quinto puesto de la clasificación general a 11 minutos 19 segundos del líder, su compañero de equipo, el, estadounidense Ricky Brabec con 10 horas 39 minutos 4 segundos.

En una jornada muy compleja para los motociclistas, el equipo HRC encabezado por Brabec, el chileno Nacho Cornejo, el argentino Kevin Benavides y el español Joan Barreda, metió a sus cuatro pilotos entre los cinco mejores en la general, soñando en esta ocasión con desbancar a la escudería KTM que por 11 años consecutivos ha ganado la carrera más difícil del mundo.

La finalización de la etapa Supermaratón concluyó con grandes resultados para el Monster Energy Honda Team. El bucle de Neom, de 404 kilómetros fue una especial extensa y dura, con pistas de montaña muy deslizantes y con gravilla unidas por un valle donde la conducción fuera pista en arena puso la dosis de velocidad necesaria para hacer subir la adrenalina a los pilotos. La navegación fue exigente donde Brabec, Cornejo y Benavides hicieron el 1, 2, 3 para Honda.

El iquiqueño ya marcha en quinto lugar de la clasificación general.

“Nacho” Cornejo busca mejorar el octavo lugar final, que obtuvo el año pasado.

“La etapa fue larga, entretenida y bastante complicada a nivel de navegación. Realicé casi toda la especial con muy buenos tiempos. A pesar del problema que hubo con el way point final, fue un buen día. Avancé bastantes posiciones en la general y estoy muy contento con mi rendimiento”, indicó feliz el piloto iquiqueño de 25 años.

Nacho Cornejo condujo su Honda CRF450 RALLY como si estuviera en la arena de su tierra, sin embargo, al interior de Neom subieron de cero a 1.600 metros de altura rodeando montañas y metidos en valles con muchas piedras y rocas. El nacional arribó a la meta a 5’56” de su compañero Brabec que totalizó 3 horas 29 minutos 31 segundos para los 404 kilómetros cronometrados.

El piloto iquiqueño se sintió a gusto en la tercera etapa del Dakar en Arabia Saudita, mejorando sus habilidades en cada carrera, especialmente en las zonas de piedras y rocas, donde es más débil.

“He entrenado mucho en rutas pedregosas porque sé que no es mi fuerte, pero he avanzado bastante, lo que se notó acá. Yo soy piloto de arena, de desierto, quizás no tengo la habilidad deun endurero, pero he mejorado mucho, lo que me tiene muy conforme”, recalcó José Ignacio Cornejo.

Una vez en el campamento de Neom y tras compartir la información del día con el equipo, los pilotos del HRC se pusieron a trabajar en el libro de ruta de la cuarta etapa, ya que no será hasta las jornadas 5 (jueves) y 6 (viernes) cuando volverán a entregarles el road book con todos los detalles del recorrido 25 minutos antes de la salida.

Este miércoles 8 los competidores recorrerán 676 kilómetros en total, de los cuales 453 serán de especial, entre Neom y Al Ula, trazado tan complejo como el de este martes.

RESULTADOS Etapa 3 Neom-Neom (404 kms de especial)

1° Ricky Brabec / Estados Unidos / Honda / 3 horas 29 minutos 31 segundos

2° José Ignacio Cornejo / Chile / Honda / +5’56”

3° Kevin Benavides / Argentina / Honda / +7’22”

4° Matthias Walkner / Gran Bretaña / KTM / +8’13”

5° Toby Price / Australia / KTM / +8’35”

9° Pablo Quintanilla / Chile / Husqvarna / +15’30”

29° Patricio Cabrera / Chile / KTM / +31’23”

106° Enrique Guzmán / Chile / KTM / +2:28’53”

108° Alejandro Aros / Chile / KTM / +2:34’08”

CLASIFICACIÓN GENERAL

1° Ricky Brabec / Estados Unidos / Honda / 10 horas 39 minutos 04 segundos

2° Kevin Benavides / Argentina / Honda / +4’43”

3° Mattias Walkner / Gran Bretaña / KTM / +6’02”

4° Joan Barreda / España / Honda / 11’02”

5° José Ignacio Cornejo / Chile / Honda / +11’19”

7° Pablo Quintanilla / Chile / Husqvarna / +12’37”

37° Patricio Cabrera / Chile / KTM / +2:09’37”

87° Enrique Guzmán / Chile / KTM / +5:50’11”

112° Alejandro Aros / Chile / KTM / +7:51’38”