Una tormenta de viento y arena en el Sahara complicó a la gran mayoría de los participantes en la categoría Motos.



Con éxito partió el Rally de Marruecos para el Monster Energy Honda Team del iquiqueño José Ignacio Cornejo, quien durante gran parte de la prueba estuvo en los primeros lugares, que luego perdió por un error de navegación, conformándose finalmente con un séptimo lugar que le beneficiará este domingo desde una buena ubicación de largada en la Etapa 2.



Efectivamente, el nortino estuvo gran parte de la competencia entre los tres primeros del grupo de avanzada que integraron los cuatro deportistas del equipo HRC, que al concluir el tramo fue ganado por el español Joan Barreda con 2 horas 58 minutos 53 segundos, seguido de sus compañero estadounidense Ricky Brabec a 1’10” y por Pablo Quintanilla a 2’59”, en tanto que el iquiqueño remató séptimo a 10’08”.



Casi toda la prueba el poderoso equipo HRC integrado por los cuatro pilotos lideró la etapa 1 de este sábado con 441,77 kilómetros de recorrido, donde los grandes protagonistas, al margen de los corredores, fue el viento y la tormenta de arena que afectó a varios pilotos. Uno de ellos fue Nacho Cornejo, quien decidió tomar una línea propia, desviándose del camino correcto.



“La estrategia acordada por el equipo no fue mala. Estuvimos liderando los cuatro casi toda la carrera, pero cometí un error… Por no seguir las huellas y por hacer mi propia línea me equivoqué y después tomé una mala decisión por ir a buscar el way point, desorientándome. Ahí perdí unos minutos. Sin embargo, estoy en una buena posición de largada para mañana. Ahora solo me queda mejorar para los próximos días”, explicó el piloto nortino por su séptimo lugar.



Fueron 288 kilómetros de especial que los pilotos afrontaron en tres partes diferenciadas y donde los primeros transcurrieron por pistas rápidas y con bastante polvo para pasar a una treintena de kilómetros de dunas en pleno Erg Chegaga. Los pilotos también se encontraron con una parte muy difícil de navegación por fuera pistas debido a las duras condiciones climáticas, donde una gran tormenta de arena complicó el andar para todos.



Joan Barreda registró para la etapa un total de 2 horas 58 minutos 53 segundos, quedando como líder del evento con 3:25’57”. Nacho Cornejo fue séptimo en la etapa con 3:09’01”. En la general se ubica séptimo con 3:36’17”, a 10’20” del líder.



La Etapa 2 de este domingo será complicada para los pilotos del Monster Energy Honda Team, puesto que tocará abrir los más de 330 kilómetros de especiales, salvo el iquiqueño que lo hará desde más atrás. Al final del día, los competidores recorrerán 609,22 kilómetros, la etapa más larga de las cinco programadas.



RESULTADOS ETAPA 1 / 441,77 KMS

1° (88) Joan Barreda / ESP / Honda / 2 horas 58 minutos 53 segundos

2° (4) Ricky Brabec / USA / Honda / +01’10”

3° (7) Pablo Quintanilla / CHI / Honda / +02’59”

7° (6) José Ignacio Cornejo / CHI / Honda / +10’08”



RESULTADOS GENERALES

1° (88) Joan Barreda / ESP / Honda / 3 horas 25 minutos 57 segundos

2° (4) Ricky Brabec / USA / Honda / +00’54”

3° (7) Pablo Quintanilla / CHI / Honda / +03’11”

7° (6) José Ignacio Cornejo / CHI / Honda / +10’20”