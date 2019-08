Como parte del Plan Nacional de Lectura conocieron la obra “Avísale, Freddy”.

El programa “Diálogos en Movimiento”, iniciativa del Plan Nacional de la Lectura, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, tuvo su cuarta edición, esta vez en conjunto con el Centro de Creación Artística de Tarapacá (Cecrea) y su laboratorio de Lectura Entretenida.

Se trató de un trabajo con el libro «Avísale, Freddy», del Premio Nacional de Historia del 2002, Lautaro Núñez. A través del laboratorio a los participantes se les regaló el libro y ellos tuvieron un mes para leerlo en sus casas y, cada miércoles se aplicaban dinámicas de mediación lectora con el mismo libro.

Este laboratorio creativo se realizó por diez sesiones, de la mano del mediador Domingo Olivares, quien se encargó de desarrollar un proceso de lectura compartida, de cara al conversatorio con el creador de la obra “Avísale, Freddy. Historia de un hombre y sus razones 1943-1973, que se realizó en las dependencias del Cecrea.

“Avísale, Freddy”, se refiere a la vida de Freddy Taberna, a quien le correspondió vivir la crisis política sucedida en la década de 1973. Durante el encuentro, los niños y jóvenes del Cecrea pudieron conversar con Nuñez y, sorprendidos por cómo se relaciona el protagonista de este libro con la historia del barrio histórico El Morro de Iquique, contaron sus experiencias en cómo aún mantienen las conversaciones en los frontis de sus casas, con los vecinos.

“Me sentí muy bien con el autor. Me intrigó mucho y, de hecho, que el escritor nos haya contado su historia, fue muy interesante y me sentí muy alegre porque fue emocionante. Me pareció muy bueno conversar con un autor, lo que no siempre se hace muy seguido”, describió Mía Arnés, una de las participantes del Diálogo en Movimiento. Agregó que esta nueva experiencia le permitió responder directamente sus dudas con el autor. “Estar conversando con él me pareció genial. Ojalá podamos seguir haciendo estos conversatorios” sostuvo la joven.

En tanto, el escritor e historiador Lautaro Núñez, destacó que quedó impresionado. “Los niños y niñas de hoy hablan poco, porque como están en este asunto de la cultura de los dedos donde todo se hace a través de estos ingenios técnicos modernos; el hablar entre humanos es escaso. Yo pensaba que no iban a hablar y que me enviarían mensajes por el celular. Sin embargo, no. Ellos se soltaron y comenzaron a participar. Estamos viviendo un tiempo en que casi se está perdiendo el habla y esto es grave. Es súper importante esta iniciativa para que estos niños puedan pensar y hablar. No solamente escuchar”, argumentó.

Núñez informó que todos los participantes tocaron temas de fondo. “Preguntaron cosas que nunca se me habían ocurrido. Me gustó cuando, al hablar de El Morro, una niña saltó y me dijo ‘sí, conversan con las sillas afuera’. Esa niña está dentro de todo esto. Agradezco la oportunidad de participar en estos diálogos porque permiten, a través de temas locales, lograr que los niños tengan un discurso y esto es muy débil en el país. Yo tengo alumnos en la universidad que apenas hablan, con esto les digo todo”, aseguró.

Al respecto, Laura Díaz, seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio puso énfasis en la importancia de la interacción autor – lector. “El gran acierto de este programa es que se puede conocer una dimensión distinta del texto con la presencia de su autor. Se pueden conocer detalles que nos dejan en claro las motivaciones y sentimientos tras cada letra en el relato y eso es impagable”, manifestó.

Por su parte, Cristián Gallardo, coordinador de Educación y Formación en Artes y Cultura, indicó que lo interesante de este trabajo entre el Plan de Lectura y el Cecrea, es que se pudiera construir una experiencia a partir de una realidad. “Todo lo que significa el barrio El Morro y la arqueología del lenguaje que hace Freddy Taberna en el libro. Nos pareció pertinente, bajo este estímulo de entender la realidad, hacer este diálogo en movimiento con los niños y Lautaro Núñez”, detalló.

La próxima edición de Diálogos en Movimiento está programada para mañana 20 de agosto, con el escritor iquiqueño Juan Malebrán. El autor, que reside en Bolivia, estará hablando sobre su obra “Trópico” con los estudiantes del Liceo Politécnico José Gutiérrez de la Fuente, de Iquique.También estará en el Colegio Marista de Alto Hospicio, el miércoles 21.