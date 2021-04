Karla González, presidenta de Centro Social Cultural Deportivo Venezolano de Iquique

La presidenta del Centro Social Cultural Deportivo Venezolano de Iquique, Karla Vanessa González Medina indicó que la expulsión de ayer corresponde a las anunciadas por el Gobierno Chileno para ciudadanos que tienen antecedentes penales ya sea en Venezuela o en los países que han estado antes de llegar acá y sobre los que había juicio de deportación.

Acotó que cada país tiene su legislación en materia migratoria y se debe acatar las exigencias chilenas de ingreso y no “romantizar la migración ilegal”, agregando que los deportados es gente que ingresó por pasos no habilitados. “Es gente que estuvo en la cárcel acá, son los que recibieron carta de deportación y no hicieron una solicitud para que analizaran su caso. Otros no tenían vínculos con venezolanos aquí, algunos no poseían documentos de identidad para estar y porque también tenían orden de expulsión y también deportaron a los que no habían hecho solicitud de amparo”.

Detalla Karla González que la Ley de Migraciones, publicada el 20 de abril pasado en el Diario Oficial, tiene artículos que están pendiente hasta que salga el reglamento, que regula dicha ley. “Hay 8 artículos activados desde la publicación entre esos los 180 días para irse de manera voluntaria. Pero como está vigente la ley anterior, ellos se autodenuncian y deben hacer un trámite para regularizar y muchos no se autodenuncian y al hacer control de identidad, esas personas no aparecen incurriendo en falta, eso ya es un tema de cada quien”.

Agrega que como está vigente la Ley de Extranjería de 1975 la única posibilidad de apelar para quedarse es la autodenuncia, “si no lo hacen son ellos los que están rechazando la única oportunidad que tienen”.

DEPORTACIONES

La presidenta del Centro Social Cultural Deportivo Venezolano de Iquique enfatiza que cada país es autónomo y tiene leyes migratorias distintas. y guste o no hay que respetarlas.

“No podemos llegar y exigir derechos sin entender que hay que cumplir deberes y si Chile tiene como exigencia para entrar una visa, hay que entrar con una visa. En Estados Unidos tu no entras sin visa y los que entran por la trocha, por un paso no habilitado, los meten presos, aquí sin embargo no van presos tiene un régimen de presentación hasta que los llevan a un juicio”.

Lamenta que sean las redes de venezolanos las que hacen ruido en este tema, ya que el Gobierno Chileno anunció las deportaciones, pero ha sido más un tema de las redes de venezolanos que “han romantizado la migración ilegal”.

Concluye que hay que respetar las leyes y apegarnos a eso. “Sí, hay países que reciben a los venezolanos sin visa, pero porque insistir en venir a uno en que ya se sabe que exigen visa y el venezolano ya no es una población bien vista, por culpa de los que llegan haciendo desorden como pasó en Colchane, usan muñecos para pedir dinero en las calles o exhiben mal comportamiento”.