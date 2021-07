Constituyente Álvaro Jofré Cáceres y su futura labor

A poco de vivirse un momento único en historia republicana de Chile, la instalación de la Convención Constitucional que tendrá la tarea de redactar la nueva Constitución y uno de los constituyentes electos por el distrito 2, Alvaro Jofré, habla sobre su tarea encomendada por la ciudadanía.

Manifestó a El Longino que en su labor para escribir y redactar la nueva Constitución de Chile no aceptará pautas ni minutas emanadas de su colectividad política (Renovación Nacional), el Gobierno de Sebastián Piñera o de algún grupo de interés.

Realizar una ceremonia ancestral de los pueblos originarios en el acto de juramento que será este domingo las 10 de la mañana, el patio del Ex Congreso en Santiago, ha generado polémica y al respecto el constituyente electo señala que no debe haber prejuicios a priori en el desarrollo de las actividades que el pueblo ha encomendado a los 155 constituyentes.

Trabajar sin prejuicios y conociéndose unos a otros, es la postura con que llega el constituyente Álvaro Jofré al trabajo de la Convención que funcionará de manera formal en el remodelado Palacio Pereira, del centro de Santiago.

“Llego sin ningún prejuicio a la convención, quiero marcar un poco la diferencia. Si llego con esa disposición no podríamos llegar a hacer la tarea que nos ha encomendado la ciudadanía de escribir una nueva Constitución y luego ser votada en un plebiscito de salida.

Agrega que no sólo tendrán que conocerse y conocer la idea de cada uno, tampoco pueden prejuiciarse. “En esto todos tienen cabida: las minorías, pueblos originarios. Es una constitución nunca antes vista y ya hay medios internacionales que cubrirán esta constitución por ser inédita en cómo fue lograda, con tema de paridad, escaños reservados a pueblos originarios”.

En cuanto a la pregunta sobre realizar o no un ceremonial de los pueblos originarios para el éxito del trabajo constituyente, especifica que existe un protocolo que lo lleva la secretaría ejecutiva de la Convención. “No tengo mayores antecedentes de lo que va a ocurrir el domingo a las 10 horas. Pero los actos protocolares cuando es en la región y en particular en la provincia del Tamarugal, al inaugurar algo y cortar cinta, está la posibilidad de hacer el ritual de la pawa aymara para agradecer. Más que un tema de controversia, me quedo con el vaso medio lleno que este domingo 4 de julio tendremos un inicio, será el punto de partida. Ese día tendremos la elección de presidente, secundándolo una elección de vicepresidente y nos tendrá lo más seguro largo rato en el ex Congreso. Creo que hay que empezar con el pie derecho, empezar a vincularnos entre todos y llegar a un acuerdo en la primera instancia que es el reglamento de la convención”.

-¿Entonces lo importante es llegar a construir lo que demanda el país, una Nueva Constitución con diversidad de pensamientos, reflejando las visiones e identidades que conviven en este país y sin prejuicios?

-En cada entrevista pregono eso, por la sencilla razón que uno tiene su electorado, pero al día de hoy eso ya cerró, hubo una campaña política pero ya terminó. Hoy representamos a toda una región importante como es Tarapacá y hay expectativas en el trabajo nuestro.

En lo personal me seduce mucho el tema de la descentralización efectiva. No solo en lo político y administrativo, recordemos que el día 14 llega el nuevo gobernador. Doy por sentado que mucha de nuestras penurias y rezagos se deben por ese Estado unitario pero muy centralista, tal vez en el papel se vea descentralizado en lo político-administrativo pero lo más importante es el tema de los recursos, porque con recursos se compran huevos.

Pero bajo también de una creencia de un derecho o un sistema económico de libre emprendimiento. Acá también hay muchas libertades, hay que consensuarlas por supuesto y la propia constitución debe consensuarse. No veo otra forma de perseguir una productividad en que la gente tenga empleo, satisfaga sus necesidades. Pero pongo un condimento especial, que el Estado efectivamente garantice algún tema, algún derecho social, económico y también cultural, creo también es parte de la construcción de la nueva constitución.

EXPECTATIVAS V/S INCÓGNITA

Lo que cumplirán los constituyentes es un trabajo inédito donde deberá estar volcado todo lo que requiere y exige la ciudadanía para tener un país moderno y acorde a las necesidades imperantes. Hay expectativas para llegar al plebiscito de salida con una carta magna que marque el rumbo de las próximas décadas.

Sobre esto Jofré Cáceres enfatiza en dos componentes: la gran expectativa que hay y la gran incógnita de lo qué saldrá de esta convención y tendrá el soberano pueblo, la soberana ciudadanía, en sus manos en un plebiscito de salida.

“Lo que yo pregono e invito a los convencionales de la región de Tarapacá: Alejandra, Hugo y los representantes de pueblos originarios de la macrozona norte, es que la incertidumbre no la hagamos extensa y cumplamos con lo que nos ha mandatado la propia Constitución actual de fijar el rumbo en nueve meses y una extensión a un año. Porque esa incertidumbre creo le haría un pésimo, y flaco favor a poder salir rápido de la pandemia, no vaya a ser que demoremos dos años en hacer una carta magna”.

Acota que menciona esto porque ve a muchos con ganas de casi parecerse al Congreso, “y digo parecerse por el tema de las asignaciones por asesorías y eso lo rechaza la ciudadanía. Cuando participamos en estas elecciones sabíamos las condiciones, las reglas del juego. Sabemos que hay importante aporte del Estado para la actuación de nosotros en la Convención, y estar solicitando asesores no corresponde. La gente está expectante y rechaza ese tipo de situaciones, lo que menos podemos hacer es parecernos al Parlamento”.

RECHAZO PRESIONES

-En el plebiscito de octubre 2020, su sector Chile Vamos estuvo en contra de cambiar la Constitución y el pueblo habló en las urnas, dando amplio apoyo la opción Apruebo. ¿Cómo actuará desde este domingo en la Convención, teniendo presente el veredicto popular o siguiendo las sugerencias de su colectividad?

-En lo particular no voy en esa lógica de recibir órdenes de partido, muy por el contrario. Tampoco de recibirlas desde el gobierno, ni de un grupo ya sea económico o social o de lo que sea, para poder ejercer algún tipo de presión en el trabajo que vamos a hacer y tendremos en la Convención.

Con la formación familiar que tengo, el espíritu siempre es ver el vaso medio lleno y que esto resultará exitoso. Vamos a ir de a poco y que no haya atisbo que alguien se quiera llevar la pelota para la casa o sea la opinión de pocos que se coloque en la convención. Aquí nadie sobra, nadie puede faltar, las minorías deben estar contentas de colocar y plantear lo que se va a escribir en esta Nueva Constitución.