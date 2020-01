Nuevo jefe de la PDI Región de Tarapacá:

Un nuevo cuartel policial tendrá la PDI en Iquique anunció el prefecto César Cortés Pinera. El proyecto es apoyado por el Gobierno Regional y el Consejo Regional. El terreno ya fue asignado y solo faltan algunos trámites para iniciar su construcción.

MARIO VERGARA

César Antonio Cortés Pineda asumió recientemente como jefe de la Policía de Investigaciones de Chile en la Región de Tarapacá.

Tras cumplir 32 años de servicio y ascender al alto mando institucional con el grado de prefecto inspector, ahora su nuevo destino es nuestra región.

Es la primera vez que trabaja en Iquique. Anteriormente fue jefe de la Brigada de Homicidios en Antofagasta. Está feliz de desempeñarse en su nuevo cargo y agradecido de la jefatura nacional, por la confianza que en él depositó el director general de la PDI.

Hasta hace poco, fue director de la Escuela de Investigaciones, fue jefe de la Academia Superior de Estudios Policiales el año 2018 donde se forman los comisarios, los futuros jefes de personal, aquellos que llegarán al alto mando institucional.

Después, por expresa instrucción del director general el año 2019 se desempeñó como director de la Escuela de Investigaciones, un establecimiento de educación superior, validado por la Ley General de Educación que mandata a la Escuela, a la formación de los futuros detectives.

-¿Qué opina del interés de muchas mujeres y hombres por ingresar a la Policía de Investigaciones?

-Eso nos da un espíritu muy especial por cuanto muchos jóvenes chilenos encuentran atractivo ser parte de esta institución. Es por eso que el anhelo también de la formación de los detectives, la formación del capital humano, en probidad, en derechos humanos porque son temas que están en las mallas curriculares nuestras desde hace muchos años. Hemos hecho esfuerzos institucionales para que la probidad y los derechos humanos estén en todas nuestras acciones y en todas las investigaciones profesionales de los delitos.

-¿Si antes no se desempeñó en esta región del norte de Chile, considera un desafío asumir tan importante cargo en esta región?

-Son realidades diferentes, pero lo importante es que tenemos una hoja de ruta trazada por ley. Como funcionario público debemos cumplir y darle eficacia al Derecho e investigar los delitos. Pero también hay una hoja de ruta que nos otorga nuestro director general que es su Plan Estratégico Institucional.

-¿Podría explicar cuál es el acento de este programa y si hay nuevas directrices en la investigación criminal?

-Este plan nos enmarca una misión y una visión de ojala ser referente a nivel regional en la investigación de delitos complejos. Ese es nuestro norte y objetivo de poder consolidar a esta policía investigadora y enfocarnos en lo que la comunidad espera de nosotros, en el esclarecimiento profesional de los delitos, pero especialmente aquellos que son de características más especiales como son los delitos complejos y los trasnacionales.

-¿Qué novedades contempla el Plan Estratégico institucional con respecto al capital humano de la PDI?

-Está cimentado en cuatro grandes pilares que es, dedicarnos a la investigación profesional de los delitos, ese es nuestro desafío, nuestro norte, el objetivo principal. Pero también está el gran pilar que es el capital humano que para nosotros es esencial, fundamental que tiene la PDI con más de 12 mil personas a nivel nacional.

-¿Y a nivel de la Región de Tarapacá cuál es la dotación de funcionarios?

-En esta Región más de 300 personas trabajan en distintos roles, laborando en entregar un mejor servicio a la comunidad. Otros dos pilares son la ética, la probidad y los derechos humanos, como valores transversales. Esto es muy relevante porque la PDI desde muchos años que está trabajando con mucho énfasis en el respeto y la dignidad de las personas, especialmente nuestro personal, también aquellas personas que son privadas de libertad, los que pasan por nuestros cuarteles. Nosotros respetamos y nos adherimos completamente a lo que es la probidad y los derechos humanos.

-Usted hablaba de cuatro pilares fundamentales ¿cuál es el cuarto?

-Es la infraestructura y el equipamiento que debe tener una policía para poder entregar un mejor servicio a los funcionarios que trabajamos acá y que también a la gente que viene a hacer una denuncia o a pedir algún trámite o a exigir que ejecutemos alguna acción que la ley nos demanda. En ese sentido me he dado cuenta que existe el proyecto que está en desarrollo, de un nuevo cuartel para la Policía de Investigaciones en Iquique, que motiva también este pilar fundamental de infraestructura, de poder colaborar y avanzar para que ese proyecto se concrete en breve plazo. Es el anhelo de muchos detectives que han pasado por esta institución, en vista de la necesidad de entregar un mejor servicio. Nosotros estamos trabajando como PDI y me sumé, desde que asumí esta jefatura regional, a trabajar para que ese proyecto avance y estamos en plena colaboración con el Gobierno Regional y también con el presidente del Consejo Regional y los cores que nos están colaborando para que este proyecto avance y pueda salir de esta etapa de diseño para poder materializarse posteriormente para que se concrete y lo más importante para dar un mejor servicio a la comunidad.

MUJERES POLICÍAS

-Prefecto, en la dotación de personal, qué porcentaje de mujeres trabaja de la Policía de Investigaciones.

-Los dos últimos años, estuve en el área educacional de la PDI e, increíblemente, desde un par de años, prácticamente del total de ingreso a esta institución, casi el 49 % son mujeres y eso da cuenta de equidad de género y de inclusión que debe tener la PDI. Es por eso queremos ser un referente en la investigación profesional de los delitos. En estos momentos, aquí, hay alrededor del 30 % de mujeres pero ese porcentaje seguirá aumentando porque para las mujeres es atractivo ser parte de esta institución.

-¿Luego de asumir su cargo, quiere enviar algún mensaje a las comunidades de la Región de Tarapacá?

-Señalar que desde este jefe regional hasta el último funcionario o funcionaria de nuestra policía, somos funcionarios públicos que tenemos el deber de servir al país para transitar a la paz social. Y queremos aportar con un granito para que eso se concrete. Como dice nuestro director general, nuestro rol fundamental es investigar para los ciudadanos y no contra los ciudadanos. Entonces, envío un saludo fraterno y cordial a los más de 300 funcionarios que trabajan en la PDI en los diversos cuarteles que tenemos. Quiero saludar el esfuerzo y sacrificio y el noble servicio público que tienen nuestros funcionarios. Un saludo a todos ellos y sus familias de parte de este mando. Que tengan un buen año 2020. Haremos todos los esfuerzos para satisfacer las demandas internas de este servicio y las demandas de la comunidad

Trayectoria

El prefecto inspector César Cortés, es egresado de la Academia Superior de Estudios Policiales de la PDI, cuanta con título de oficial graduado en la Universidad de Chile. También es diplomado en gerencia en gestión pública en la Universidad de Chile e ingeniero en administración de empresas.

Ingresó con 17 años de edad a la Escuela de Investigaciones el año 1988. Posteriormente tuvo la oportunidad de iniciarse profesionalmente en la Brigada de Homicidios de la PDI en Santiago donde se formó como investigador policial.

Luego de una vasta trayectoria en el área de Homicidios, tuvo la oportunidad de trabajar en la Octava Región y también en la ciudad de Chillán de la que es oriundo.

Afirma que su misión es humanizar la labor interna de la institución, pero también el trato a las personas y brindar cada vez más calidad en las investigaciones; trabajar mancomunadamente con el Ministerio Público, con la autoridad administrativa, política y en general con la comunidad.