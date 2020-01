En la jornada de hoy se realizará la prueba de Ciencias a partir de las 09:15 –presentación- y rendición está programada para las 10:00 horas.

Con manifestaciones al interior y en las inmediaciones del Liceo Luis Cruz Martínez y ocho detenidos finalizó la primera jornada en el segundo intento por rendir la PSU de matemáticas en nuestra ciudad. En la jornada de hoy se realizará la prueba de Ciencias a partir de las 09:15 –presentación- y rendición está programada para las 10:00 horas.

Renata Ahumada, vocera FEDESIQQ: “movimiento No Más PSU es autoconvocado y nace del descontento de todos los estudiantes”.

Estudiantes manifestándose frente al Liceo Luis Cruz Martínez.

En Iquique el examen se realizó en seis establecimientos educaciones, pertenecientes a la Cormudesi –Liceo Luis Cruz Martínez; Elena Duvauchelle, bicentenario Santa María, Instituto Comercial, Colegio Manuel Castro Ramos, y Escuela Artística Violeta Parra, en reemplazo del Liceo Bernardo O’Higgins-.

BALANCE

En cuanto a los detenidos durante el proceso de rendición de la PSU, el prefecto de Iquique, coronel Andrés Arenas, conversó con Diario El Longino, para entregar el balance respecto al orden público en los locales que se rindió el examen. El coronel Arenas indicó que durante la jornada del lunes el proceso en general en la comuna de Iquique se llevó a cabo de forma pacífica.

“Tuvimos unos hechos al interior del Liceo Luis Cruz Martínez en donde un grupo entre 18 a 20 jóvenes se juntaron en el patio y comenzaron efectuar gritos y protestas en contra del proceso. Ante la petición del encargado del local se aplicó protocolo, conminándoles a salir del liceo. Antes de salir una persona adulta le propina un golpe a un teniente, siendo detenido por maltrato de obra a carabinero en servicio”, sostuvo el prefecto.

Posterior a este hecho el coronel Arenas indicó que en las inmediaciones del liceo “el mismo grupo que sacamos del interior del establecimiento intentaron obstaculizar el tránsito, actuó carabineros de fuerzas especiales y se detuvo a un total de seis jóvenes hombres y mujeres. Paralelamente en las inmediaciones del Liceo Elena Duvauchelle se detuvo a una persona a la cual se le hizo un control de identidad y tenía una orden de arresto pendiente”.

El prefecto de Iquique indicó que durante la tarde de ayer un grupo de 15 personas se manifestaron en el Liceo Bicentenario Santa María. No se registraron detenidos.

AUTOCONVOCADO

Por su parte Renata Ahumada, vocera de la Federación de Estudiantes Secundarios de Iquique –FEDSIQQ- señaló que la manifestación fue autoconvocada y que no fue organizada por la federación o la mesa interina de UNAP “si bien existe el apoyo, se ha llamado a manifestaciones, nosotros no nos hacemos responsables. Entendemos que el movimiento No Más PSU es un movimiento autoconvocado y que nace del descontento de todos los estudiantes”, señaló la vocera.

CRUCH

El vicepresidente del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas –CRUCH-, Aldo Valle, realizó el balance de la jornada acerca del proceso de rendición de la Prueba de Selección Universitaria (PSU) en el palacio de La Moneda, indicando que en el 98 por ciento de los locales establecidos a lo largo del país se llevó a cabo el examen.

«De los 238 locales en que debía aplicarse esta prueba se pudo llevar a cabo en 235. En ocho de ellos hubo suspensiones parciales. En el 98% de los locales se pudo rendir la prueba. Y eso nos da confianza para afirmar que el proceso continúa sin ninguna otra alteración, salvo de la que pueda provenir de terceros», sostuvo Valle.