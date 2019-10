7 mil familias de la Autoconstrucción serán beneficiadas

Vecinos del sector de la Autoconstrucción se mostraron felices con la firma de oficialización del convenio del Programa Chile Propietario, entre la subsecretaria de Bienes Nacionales, Alejandra Bravo, el intendente de Tarapacá, Miguel Ángel Quezada y el municipio a través del alcalde Patricio Ferreira, en evento realizado en el sector de La Autoconstrucción.

El acuerdo que oficializará los títulos de dominio, para más de 7 mil familias de ese populoso sector de la comuna, fue muy destacado por el alcalde Patricio Ferreira, quien resaltó el evento como un sueño que se está haciendo realidad, después de una espera de más de 15 y 20 años.







“No es una tarea fácil entregar los terrenos que próximamente pasarán a manos de los vecinos. Tuvimos que pasar por los Ministerios del Interior y de Bienes Nacionales para concretar los resultados que se están dando hoy. Cuando hay voluntad política todo se puede y eso es lo que ha ocurrido, por tanto un agradecimiento al Gobierno por facilitar las instancias y beneficiar a miles de familias de la comuna”, aseveró.

Además, consignó que las autoridades del nivel central se están comprometiendo con la comuna y así lo han demostrado en sus últimas visitas para dar muy buenas noticias a la gente de nuestra comuna. Y entre ellas, el regreso de la Subsecretaria de Bienes Nacionales que se comprometió a regresar después de las Fiestas Patrias, para firmar el convenio que estamos haciendo hoy.

En tanto, la subsecretaria de Bienes Nacionales, Alejandra Bravo, destacó el trabajo mancomunado entre el intendente Migue Ángel Quezada, el edil Patricio Ferreira y todas las autoridades participantes que dieron luz al proceso de entrega de títulos de dominio.

“Destaco la voluntad del presidente Sebastián Piñera que me mandató para venir a Alto Hospicio a empezar a resolver estos temas que se arrastraban hacía varios años. Las cosas se hacen en los hechos concretos y en un año hay que sacar los títulos y regularizar las propiedades de la Autoconstrucción de Alto Hospicio”, afirmó.

Asimismo, dijo que este es un esfuerzo que merece la gente que hizo crecer esta comuna, y son ellos los que tiene que recibir estos títulos de dominio, porque son ellos los verdaderos dueños.

Por su parte, el intendente Miguel Ángel Quezada, indicó que “lo más importante es que todo se ha ido construyendo con el apoyo de todas las autoridades y en especial de la disposición de la subsecretaria de Bienes Nacionales, Alejandra Bravo, quien buscó la fórmula jurídica para que podamos tener este encuentro histórico en la región que beneficiará a los vecinos de la Autoconstrucción”.

Un tema, agregó, podría haberse dilatado unos 15 años más pero “hoy se está firmando este convenio con el municipio y con Bienes Nacionales, que nos tiene muy felices porque el trabajo conjunto está dando sus frutos para alegría de mucha gente”.

Por otra parte, el consejero regional, Lautaro Lobos, quien estuvo presente en el convenio de regularización de los títulos de dominio, se mostró feliz por la actividad que convocó a muchas familias del sector de la Autoconstrucción, no obstante, hizo una aclaración para las personas que desconocen la historia de ese lugar poblacional. “Esta zona nunca fue una toma, fue el proyecto de un sueño que tuvo el ex alcalde y actual senador de la república Jorge Soria, del sistema de autogestión de autoconstrucción. En la década del 90, cuando Jorge Soria era alcalde de Iquique y el que habla, concejal, aprobamos en concejo este proyecto para ayudar a las familias que no tenían un lugar donde vivir. Por lo tanto, aunque han pasado largos años, hoy ver las obras, comprendidas entre las más grandes y hermosas de esta ciudad, que van a tener títulos de dominio es un gran logro para los vecinos que creyeron en ese ambicioso proyecto, que pasado más de 20 años aún está más vigente”, finalizó.

Se recuerda que esta iniciativa a nivel nacional forma parte de la regularización de la pequeña propiedad de raíz, denominada “Chile Propietario”, que contribuirá a la entrega de títulos de dominio de la autoconstrucción que lleva más de 25 años.

Está previsto que con la implementación del Decreto Ley 2695, y con la gestión de la actual administración del gobierno de Sebastián Piñera, se va a poder regularizar en un tiempo de 12 a 14 meses, la entrega de títulos de las viviendas a las más de 7 mil familias. Una vez que los vecinos tengan el certificado de propiedad, podrán optar a todos los beneficios que entrega el Estado, entre ellos, el más importante que es la ampliación de sus casas.