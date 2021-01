Mario Vergara

Alrededor de cincuenta operadores turísticos con sus familias y trabajadores están de brazos cruzados, sin poder trabajar y solo esperan que el gobierno les otorgue un subsidio para sobrevivir a la pandemia.

Patricio Salvo Cobb de Empresa Mallku Turismo cuyas oficinas ubicadas en calle Baquedano permanecen cerradas desde hace diez meses, explicó a Diario Longino la complicada situación que están pasando.

«Cuando estábamos en la Fase 3 hemos tratado de abrir, pero gran parte del turismo nacional depende de Santiago y justamente en ese momento la capital pasó a cuarentena. Entonces estábamos en diferentes fases y no pudimos reactivar lo mínimo que podía hacerlo el turismo, en la región, durante diciembre, enero y febrero».

Agregó que al estar en cuarentena les complicó aún más la situación económica.

«Lamentablemente los que vivimos solamente del tema turístico, nos vemos complicados. En mi caso gracias a Dios, en alguna medida me he podido salvar con transporte. A veces los operadores turísticos tenemos vehículos para transporte de personal y cosas pequeñas han surgido, pero no es el fuerte de nuestra actividad. Ayuda, algo mínimo».

Le consultamos si es que han recibido alguna del Estado en esta situación.

«Ayuda directa no, salvo lo que pone a través de Corfo y Sercotec, para proyectos que se deben presentar, pero a uno lo limitan mucho porque tiene letra chica, para postular. Y de todas las presentaciones que uno postula, no se concreta una ayuda real y en forma directa, menos. Es decir, no hemos tenido ayuda de esa forma».

Precisó que cuando se habla de turismo están los hoteleros, los restoranes, artesanía, en ese concepto.

«Y en ese concepto hablar de turismo en la región, de un daño al turismo, es más un daño al operador que en sí, al hotelero, que muchas veces se pueden haber salvado por la minería. El restorán también se ha visto afectado, que podrían haber vendido en forma delivery, pero algo pueden hace. Pero el turismo no se puede hacer delivery, no hay ninguna forma de poder activar en algo la actividad del operador turístico. Así es que en ese sentido ha resultado muy dañada esta labor de los operadores turísticos de Chile y obviamente de la Región de Tarapacá.

SUBSIDIO

Patricio Salvo, dijo que están elaborando un oficio al Gobierno para solicitar algún subsidio para la actividad de operador turístico.

«Si es que podemos tener un subsidio del Estado, alguna ayuda que se puedan realizar de entidades de gobierno, como actividades de relajamiento, pero no se advierte nada».

En este contexto ya habían tenido conversaciones con Sernatur, Sercotec, Corfo, Municipalidad. «Lo habíamos conversado pero ellos debían dar la solución. Ahora estamos pidiendo algo concreto para que ellos puedan ayudarnos en forma definitiva y no esperar que ellos nos pregunten qué pueden hacer».

Empresas de turismo en la ciudad de Iquique, están inscritas en Sernatur, «puede haber otras inscritas puede haber unas cincuenta, pero operadores también hay en Alto Hospicio y el Tamarugal, Pozo Almonte, Huara y Pica donde hay agencias de turismo. Pero todas contribuyen con numerosas fuentes de trabajo en toda la región» recalcó.