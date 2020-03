Alcalde de Colchane, Javier García Choque, llamó a las autoridades a ser más prolijos, “no se les puede colar un transporte no autorizado que deje a los pasajeros a la deriva”.

Los ciudadanos de nacionalidad boliviana quedaron a la deriva luego que el transporte que tomaron en la ciudad de Iquique, el martes 24 de marzo, hacia el Complejo Fronterizo, luego que los hicieran bajar cerca de la posta de Colchane, a eso de las 10:30 de la mañana, lo que causó la indignación de los comuneros de Colchane que acudían al recinto de salud.

Según los ciudadanos bolivianos en calle Esmeralda de Iquique a las 06:00 horas tomaron un microbús de la empresa Norte Azul, patente CS JX 98, con rumbo al complejo Fronterizo de Colchane, viaje por el cual dijeron les cobró 10 mil pesos. Pero una vez llegada a esta comuna el chófer los hizo bajar y se fue rumbo a Iquique dejándolos a unos 3 kilómetros de la frontera.







Los comuneros alertaron a carabineros por esta situación, quienes reunieron a los ciudadanos bolivianos en la plaza de armas y les consiguieron un transporte que los llevara al Complejo Fronterizo.

ALARMA

Una sensación de inseguridad debido a la falta de medidas concretas de parte del gobierno para impedir la estadía de extranjeros en el poblado de Colchane, es lo que acusan sus pobladores, como lo expresó la comunera Grimanesa Pacha, “está llegando gente de Bolivia para ir a su país, sabemos que las aduanas bolivianas están cerradas y la gente queda aglomerada en Colchane. Pedimos que no dejen pasar más gente, se sabe que desde Huara a aquí son entre dos a tres horas y la aduana boliviana cierra a las 14:00 horas. Lo que está haciendo el gobierno con nosotros nos afecta como comuneros aquí está quedando amontonada la gente y nosotros no los conocemos no sabemos de dónde vienen, ni con qué diagnóstico, tenemos hijos y muchos adultos mayores. Lo que pedimos es resguardar la comuna y no permitir más gente aquí. Todos los días llegan más de 20 pasajeros, queremos que nos escuchen estamos solos carabineros no pueden contener esto.

El Alcalde de Colchane Javier García Choque, dijo empatizar con las molestias y temor de la población local, “este incidente debe poner en alerta a las autoridades de gobierno y al general de la Defensa Nacional de Tarapacá, los debe llamara a ser más prolijos no se les puede colar un transporte no autorizado que deje a los pasajeros a la deriva, pasajeros que no tienen ni un control sanitario y que no vienen de Iquique sino de ciudades tan distantes como Santiago. Hago un llamado a las autoridades a que escuchen a la gente, en vez de generar amenazas inútiles contra los alcaldes de la región”.

Como parte de las gestiones municipales ante la alerta del Covid-19, el alcalde de Colchane presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Iquique que ordene a las autoridades de gobierno y al general de la Defensa Nacional de Tarapacá cerrar efectivamente la frontera, además de que decreten la cuarentena real en la región. Además, apoyó todas las acciones que realicen las fuerzas vivas de Colchane para resguardar la salud y evitar el contagio de la mortal enfermedad.