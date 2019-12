La agrupación convoca a un paro nacional a contar de las 8:00 horas de hoy, día en que la Mesa del Sector Público discutirá el reajuste salarial para el año 2020 con el Gobierno.

Mediante un comunicado, el directorio nacional de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales –ANEF- ha ratificado enfrentar con movilización, paro nacional y lucha la Agenda Legislativa impulsada por el Gobierno de Sebastián Piñera.

Patricio Llarena presidente regional de ANEF

Medida que para la ANEF busca “la criminalización de la protesta social, así como la precarización y pérdida de derechos de los trabajadores y las trabajadoras del Estado, que se expresan en la agenda represiva en discusión en el Congreso Nacional. En los despidos arbitrarios que las autoridades de gobierno han aplicado en el proceso de renovación de contratas; En la pretensión del gobierno de utilizar el reajuste general para descargar sobre las funcionarias y los funcionarios públicos los costos de la crisis, así como también la negligencia de las jefaturas de servicio en la gestión de nuestras instituciones que proyectan una afectación de las metas de gestión”, esgrime el documento.

El escrito manifiesta además su rotundo rechazo a la aprobación de la “Ley anti saqueos”, iniciativa que contó con votos de la oposición y que busca endurecer las sanciones a los hechos de violencia en el contexto de las manifestaciones.

Es por lo anterior que la agrupación convoca a un paro nacional a contar de las 8:00 horas de hoy, día en que la Mesa del Sector Público discutirá el reajuste salarial para el año 2020 con el Gobierno.

TURNOS ÉTICOS

Respecto a cómo va a ser el desarrollo de la jornada de movilizaciones en Tarapacá, Patricio Llerena, presidente regional de ANEF, señaló los servicios plegados mantendrán la atención con turnos éticos “esta paralización va a ser la misma de los últimos tiempos, es decir, vamos a mantener los turnos éticos para poder atender las situaciones de urgencia o aquellas que tengan mayor impacto en la gente. No tenemos ninguna intención de perjudicar a las personas”, dijo Llerena.

ANTI SAQUEOS

En cuanto a la “Ley anti saqueos”, iniciativa que contó con votos de la oposición y que busca endurecer las sanciones a los hechos de violencia en el contexto de las manifestaciones, Llarena indicó que este respaldo “me parece mal porque en definitiva lo que están haciendo es justamente coartar la libertad de manifestación, mezclándola con cosas que no tienen ninguna conexión con lo que nosotros hacemos permanentemente (…) está pésimo que los parlamentarios en general se estén poniendo a disposición para levantar un proyecto de ley que no tiene conexión directa con lo que se quiere buscar, impedir que básicamente la gente que no tiene nada que ver con las manifestaciones se involucren. Para eso no es necesario un nuevo proyecto de ley, sino que se tienen que elevar las penas para los que realmente son delincuentes”, sostuvo el dirigente.

ARBITRARIOS

Por otra parte, Patricio Llarena hizo eco al mensaje entregado desde la agrupación, en donde acusaron al Gobierno de traspasar la crisis al sector público, debido a los despidos de aproximadamente 1.000 funcionarios a nivel nacional. Consultado por la realidad regional en torno a este tema, el timonel regional de ANEF expuso que en Tarapacá los nueve casos de situación de despido fueron de forma arbitraria, ya que “por los antecedentes que manejamos de los nueve casos, los fundamentos no tienen ningún componente administrativo, operativo o algo que nos haga saber de que el despido está realmente en una línea fundamentada. Son arbitrarios, porque en definitiva cuando “alguien” pide desde Santiago que echen a más de una persona, evidentemente alguien le pone nombre, por ABC motivo, a ese número de personas que tienen que despedir. Evidentemente ese “alguien” es del Gobierno”, concluyó.

PIE DE MONO

Foto1: ANEF convoca a un paro nacional a contar de las 8:00 horas de hoy, día en que la Mesa del Sector Público discutirá el reajuste salarial.

Foto2: Patricio Llarena, presidente regional de ANEF.